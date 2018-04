Svůdnost japonských gejš i temná krutost vetřelců. Co si vyberete?

Zatímco se armáda modelek, kadeřníků, vizážistů, fotografů a módních novinářů přesunula z New Yorku do Londýna, kde v pátek začal londýnský týden módy s kolekcemi jaro – léto 2013, v Praze se trendů na příští rok jen tak nedočkáte. Místní designéři i zástupci zahraničních značek předvádějí oblečení a doplňky, které již několik týdnů můžete vidět na pultech obchodů (či by tam alespoň již dávno měly být).

Najdou se i čestné výjimky, kdy návrhář myslí trochu dopředu a plánuje svou obchodní strategii. Jistě, s ohledem na stav a fungování českého trhu nemá cenu představovat kolekce v půlročním předstihem, jak se děje v New Yorku, Londýně, Paříži či Miláně. Čeští návrháři nemají síť obchodů ani do žádných velkých obchodních domů své zboží nedodávají a tudíž jim odpadá několikaměsíční fáze výroby ve velkém a jednáním s nákupčími o tom, které kousky se nakonec objeví na pultech.

Móda má svá pravidla

Ovšem pokud dokončují své linie v době, kdy už začíná kalendářní sezona, ochuzují sami sebe o mnohé. V zahraničí je naprostou samozřejmostí, že se podzimní kolekce navážejí do butiků v průběhu července, maximálně začátkem srpna. Zákaznice tak mají větší prostor pro naplánování své nové garderoby a nemusejí "lítat" kvůli kabátu či šatům v momentě, kdy je již nutně potřebují.

Velký předstih má svůj smysl i z hlediska publicity a reklamy. Pokud doděláte podzimní kolekci v srpnu, září či dokonce v říjnu, nemáte jedinou šanci dostat se do tištěných médií kromě deníků, nemůžete inzerovat (leda ve vánočních číslech) a tudíž nejste vidět. I mediální trh má svá pravidla a neúprosné termíny. Tolik oblíbená zářijová čísla módních magazínů, zaměřená na nejnovější trendy a kolekce proto nezmiňují české tvůrce, nemohou. V době uzávěrky se teprve šije.

Dost ale již vysvětlování pravidel a zásad módního trhu a podívejme se na kolekce, které se objevily na druhém dni Prague Fashion Weekendu.

Svádění ve stylu gejši

I páteční program nabídl divácky vděčnou podívanou. Po páteční show s plavkami (více zde) se modelky svlékly do spodního prádla. Italská značka La Perla představila českému publiku kolekci pro podzim a zimu letošního roku, která se celá nese v tajemném stylu dálného východu.

Spojením východu se západem, exotických gejš s italskou svůdností vznikla smyslná kolekce spodního a nočního prádla. Prvky představující orientální styl jako obi pásky, kimonové rukávy, vějíře či bambus se na drobné kousky dámského šatníku velmi dobře hodí. I barevná paleta čítající šedou, tmavě zelenou, pastelovou limetkovou, čínskou modř, lakovanou červenou a tradiční čerň lichotí ženskému tělu stejně jako jemné krajky a hebké hedvábí.





Lehké noční košilky i podprsenky odhalují mnohé, ovšem potřebné partie rafinovaně zakrývají s pomocí důmyslně položených krajek a výšivek. Představené noční prádlo a luxusní oblečení na domácí nošení přímo vyzývá k zahození vytahaných tepláků a obnošených triček a vklouznutí do elegantních kalhotových kompletů s mandarínskými límci či hedvábných šatů pohodlného, leč stále svůdného střihu.

Recyklované svetry a mírumilovné hedvábí

Svou novou kolekci představila v pátek i česká módní návrhářka Natálie Steklová. Jako stěžejní téma si vybrala ekologii a šetrnost vůči životnímu prostředí.

Nudu a ošuntělost ale nečekejte, Natálie jasně ukázala, že ekologicky šetrná móda nemusí být nutně jen béžová a šedá v podobě neforemných pytlů. Autorka si skutečně vyhrála s barvami, šaty rozveselila s pomocí aromaterapeutických přípravků. Z materiálů použila organickou bavlnu, recyklovaný úplet, džínovinu splňující organická pravidla i tzv. mírumilovné hedvábí. A šla ještě dál. Její nová kolekce je bio do posledního detailu včetně použitých nití.

Veselost a hravost umocnila záplava drobných puntíků i zvolené doplňky. Pokud hledíte na módu z té odlehčené stránky a neberete sami sebe ani své oblečení smrtelně vážně, pak je Natálie tou pravou návrhářkou právě pro vás.

Kladete-li si otázku, zda autorka vytvořila kolekci podzimní – svetry přetvořené do šatů, silné ponožky – či jarní podle šatů s krátkými rukávy, pak vězte, že máte pravdu v obou případech. Předváděné modely se neváží k žádné konkrétní sezoně. "Moje věci se dotýkají spíš podstaty než sezony," prohlašuje známá návrhářka.

Velké očekávání temné vize

Nejočekávanější kolekce celého Prague Fashion Weekendu byla představena přeplněnému přehlídkovému stanu v pátek po soumraku. Jakub Polanka, označovaný za nejúspěšnějšího českého návrháře současnosti a ověnčený několika cenami, přilákal na Pražský hrad velký dav. Tohoto absolventa prestižní módní školy Institut Francais de la Mode si nenechala ujít ani modelka Simona Krainová, která má porodit své druhé dítě každým dnem.

Místo hudby vyšla první modelka za zvuků hodin a odstartovala tolik očekávanou přehlídku. Nebyl by to Polanka, kdyby nezačal v extravagantními duchu. První oděvní kreace svými tvary evokovaly víc tělo vetřelce z temného vesmíru. V tomto duchu nastylizovat designér ostatně celou svou show. Balancoval mezi jemnou křehkostí a brutální krutostí tak, jak to umí právě on.

Modelky chvílemi připomínaly více než klasické krásky, o které se muži perou, bytosti z jiné galaxie. V tomto ohledu dovedl Polanka přehlídku k dokonalosti. I přehlídkové molo změnilo pro jeho show svou barvu a z bílé se proměnilo na temnou čerň hlubokého vesmíru. Potemnělou ponechal i celou barevnou paletu, do které zahrnul šeď, čerň, fialovou, hnědou červeň, královskou modř, tmavý cyán a pro závěrečné oživení i jemnou levanduli.

Dlouhým šatům vdechl lehkost a vzdušnost, ovšem zde nastal kámen úrazu. Zmiňovanými barvami a zvolenými střihy se uprostřed kolekce čítající 27 modelů notně přiblížil k loňské podzimní kolekci Gucci a další kreace připomínaly spíše než Polanku francouzského couturiéra Stephana Rollanda.

Jakub bezesporu oplývá velkým talentem a je opěvován českou módní scénu po právu, touto kolekcí ale jako by hledal sám sebe a uprostřed cesty se ztratil. Těšme se na říjnový Designblok, na který si designér připravil speciální kolekci inspirovanou šperky Swarovski.