Černá na léto i barevné pruhy: čeští návrháři představili nové trendy

Černá na jaro a léto? Proč ne

Čeští tvůrci velmi často dávají přednost tlumeným tónům; letos se ovšem do temnějších vod vydali i ti, u kterých jsme zvyklí na výraznější barevnost. Dramatické černé modely tak byly k vidění třeba na přehlídkách Pavla Brejchy, Zuzany Kubíčkové, Petry Ptáčkové či Martiny Špetlové. Tradičně černá barva dominovala taky u Lukáše Macháčka, kterému neutrální odstíny dovolují hrát si s architekturou modelů, a u slovensko-české trojice LaFormela.

Color blocking se vrací

Jinými slovy: když už barvy, tak pořádné. Kombinace sytě barevných ploch se do módy vrací velmi opatrně už od loňské podzimní kolekce Rafa Simonse pro Dior. U nás se do něj letos pustil Jakub Polanka, který molo ve skateparku Štvanice rozzářil neotřelými kombinacemi fialové a žluté nebo světle tyrkysové a ostře růžové. Po svém pak barevné plochy využili i designéři z LaFormely nebo Martina Špetlová, která je tradičně tvoří z rafinovaně proplétané kůže.

Čím užší pas, tím lépe

Postava ve tvaru přesýpacích hodin se dá vykouzlit mnoha způsoby. Pavel Brejcha na to šel přes kožené sukýnky, které se oblékají přes šaty a vzadu se zapínají druky, Zuzana Kubíčková vrátila do hry lichotivou siluetu padesátých let s úzkým vrškem áčkovou sukní a Jakub Polanka zase vsadil na opasky, které připomínaly tradiční japonské pásy obi.

Krátký top a sukně pořád fungují

Kombinace zkráceného topu a vypasované sukně (nebo taky širokých kalhot) už není žádná velká módní novinka, ale stále patří mezi nejoblíbenější. Málokterý styl působí tak současně, je tak univerzálně slušivý a zároveň nabízí tolik možností, jak ho pojmout – jsou to vlastně „malé černé“ pro nové tisíciletí. Své varianty na pražském týdnu módy představily návrhářky Zuzana Kubíčková, Martina Špetlová i Hana Frišonsová.

Na Riviéru může jet každý

Námořnická klasika letos získává retro nádech: představte si Brigitte Bardot na dovolené na Francouzské riviéře. Většina z nás sice ještě netuší, kde bude trávit příští léto, ale modely českých návrhářů jasně naznačují, v čem budeme v kterékoli destinaci nejstylovější. malá nápověda: vsaďte na lehké a vzdušné materiály, proužky všech barev i tvarů a siluetu, která lehce zdůrazňuje pas.

Něco na tom lesku a třpytu je

Měňavé materiály, flitry, lesklá kůže – to všechno jsou prvky, které si spojujeme spíš se slavnostnějším zimním šatníkem. V posledních letech se ale čím dál častěji objevují i v kolekcích na jaro a léto. Příští rok bude „povoleno“ je nosit večer i přes den. Inspirovat se při tom můžeme třeba opulentní, a přesto hravou estetikou osmdesátých let.