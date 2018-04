Burlesky nabízejí erotiku i krásnou podívanou. Ocení ji muži i ženy

Co je to burleska? Burleska se může vztahovat k literárním i divadelním útvarům, ale my máme na mysli hudebně dramatické představení, které má původ v Anglii v 19.století. Zpočátku zahrnovala zejména parodie slavných děl a umělců ztvárněné spoře oděnými ženami. Tanec a zpěv se prolínaly s vyprávěním historek a vtipů, některá díla měla ucelený děj. Velkou roli hrály již tehdy nákladné kulisy a kostýmy a bylo běžné, že ženy vystupovaly v mužských rolích a naopak. Velké oblibě se burleska těšila např. ve viktoriánské Anglii nebo Americe na přelomu 19. a 20. století. S klesajícími obraty ve třicátých letech 20. století najímaly kabarety stále levnější dívky s méně dovednostmi a chudším šatníkem. Burleska tehdy zanikla a nahradil ji přímočařejší, sexuálnější a lacinější striptýz. Nyní burleska zažívá po celém světě renesanci, mezi nejznámější představitelky patří Dita von Teese.

Je páteční podvečer a do Café Royal na pražských Vinohradech se postupně scházejí extravagantně vystrojení hosté. Někteří návštěvníci přicházejí v šatech prvorepublikového stylu, což ladí s interiérem podniku. Jiní se prostě rozhodli odvázat, protože vědí, že na burlesce se na ně nikdo nepodívá dvakrát. Všichni budou mít beztak oči jen pro pódium a dění na něm.

Svlékání pro muže, krásné šaty pro ženy

U zábavy založené na svlékání žen překvapí, že polovinu návštěvníků tvoří ženy. Burleska zkrátka není jen tak nějaký striptýz. „Znám burlesku z Anglie, tam je to dnes v podstatě mainstream,“ svěřuje mi Jenny předtím, než se s partnerem vydá k baru.

„U nás se říká, že muži chodí na burlesku podívat se na krásné ženy a ženy chodí dívat se na jejich nádherné prádlo,“ vysvětluje mi. Kde jinde totiž uvidíte během pár hodin velké péřové vějíře, kožešinové šály, vypasované korzety, punčošky se švem a podvazkovým pásem a přelepky na bradavky s třásničkami?

Dívky pobíhají po šatně, zkoušejí, upravují a obdivují si vzájemně extravagantní kostýmy. Štíhlá zrzka s přezdívkou Miss Cool Cat působí, jako by právě vystoupila z filmového plátna třicátých let. Lady Mousellyca připomíná pin-up girl ze sexy plakátů. Při pohledu na Angelinu Angelic pak nemůžete myslet na nikoho jiného než na slavnou Marilyn Monroe a její plné a oblé křivky.

Dívky jsou před vystoupením plným nových čísel jako na trní, štěbetají mezi sebou a co chvíli si přihnou ze skleničky šampaňského. Kabaretiér Sonny Vargas za nimi za chvilku přiběhne se zprávou, že je sál vyprodaný do posledního místečka.

„A dorazila sklenička!“ řekne Sonny nakonec a Miss Cool Cat skoro vypískne vzrušením. Velká sklenička je klasické burleskové číslo, které si zrzavá Slovenka chtěla nachystat, ale vypadalo to, že obří sklenice do premiéry nestihne dorazit. Dnes se do ní proto vrhne poprvé a rovnou naostro před publikem.

Něžná víla a krotitelka tygrů s bičíkem

Po půlhodinovém vyčkávání se diváci i divačky dočkají, červená sametová opona vyplivne Sonnyho Vargase k úvodnímu slovu. Následují jednotlivá čísla a písně ve swingovém i jazzovém stylu, ale kromě zpěvu při nich dámy v opulentních róbách také tančí. A pomalu se svlékají.

Začnou u rukaviček, pokračují punčoškami a nezapomenou při tom na stydlivé zakrývání úst. „Co to vlastně dělám?“ jako by říkaly a vyzývají přitom publikum k povzbuzování. A lidé pískají a tleskají, dokonce při vystoupení inspirovaném jeptiškami vykřikují: „Aleluja!“ Na tváři exotických tanečnic každý zvuk z publika vykouzlí úsměv, protože burleska podle nich musí být o kontaktu s publikem.

Večer postupuje a diváci vidí i éterickou vílu pohupující se na houpačce, dominantní krotitelku tygrů, japonskou gejšu s vějířem i černou labuť, kterou dokáže Lady Mousellyca zatančit na baletních špičkách. „Každá burleska má svou speciální dovednost, já třeba zpívám, některé dívky žonglují nebo ovládají specifický druh tance,“ vysvětluje blonďatá studentka vysoké školy skrývající se pod pseudonymem Angelina Angelic.

Hop do obří skleničky

Na závěr představení se na pódiu objeví velká sklenička na vysoké nožičce, do které jako oliva do Martini zapluje Miss Cool Cat. Publikum výská nadšením a usilovně tleská, když na něj kráska šplíchá vodu a polévá si jí hrudník.

Show skončila, ale ne tak docela.

Dívky se běží rychle osušit, převléknout a přepudrovat a již míří mezi své obdivovatele i obdivovatelky do publika. Rozebírají slavné burleskní umělkyně a sexuální symboly, stejně jako nákladné kostýmy a korzety. Ty nejlevnější stojí kolem patnácti tisíc, efektnější se vyšplhají až ke třiceti tisícům kvůli složitému zdobení a množství flitrů a bižuterie.

Sonny Vargas i dívky jsou s vystoupením spokojení, jen Miss Cool Cat přemítá, jestli nepřekročila ve skleničce pomyslnou čáru mezi smyslností a ordinérností. Nežárlí na ni Sonny, když se předvádí a svléká téměř donaha před publikem?

„Vůbec ne, vždyť je to taková nevinná hra. Nemám z publika pocit upocené oplzlosti a přímočarého vzrušení, jako je ve striptýzových barech. Navíc dívky nejsou profesionálky, co odhazují svršky desetkrát denně. Během vystoupení jim v očích zahlédnete nejistotu a stud, což je mnohem autentičtější,“ dodává kabaretiér, který spolu se svou partnerkou burleskou doslova žije.