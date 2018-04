Prádlo: pohodlné a něžně sexy

V únoru se na nich mluví o podzimu a zimě, v létě o jaře a létě následujícího roku. Jestliže jste si právě včera koupila sexy trendy pradélko, je tenhle model na světě minimálně rok.

Nicméně se díky mezinárodním módním veletrhům můžete sledovat a případně se těšit na další sezóny. Komu nestačí tuzemský Styl a Kabo v Brně a na proslulé týdny módy se do světa nedostane, může zavítat dvakrát do roka třeba do německého Düsseldorfu na velkolepé Igedo fashion fairs. Právě z tohoto veletrhu přinášíme trochu inspirace do našeho nejintimnějšího šatníku:



Rázná khaki spojená s romantikou



Pánové do slipů!