Pracují spolu a milují se. Anebo se nenávidí. Co mají dělat?

1. Flirt s novou kolegyní Na právní oddělení firmy přišla nová kolegyně, což mezi muži samozřejmě vyvolalo rozruch, následovala pozvání na oběd či na skleničku. Jana si dokázala od všech udržet odstup, jen s Milanem občas na drink zajde, což ostatním neuniklo. Stejně jako úsměvy a významné pohledy těch dvou. Snaží se pořád přijít na to, jestli je mezi kolegy něco víc než jen flirt.

Jak situaci řešit: Je přirozené, že lidé, kteří mají společné téma, sdílejí společný prostor a čas, k sobě mají blíž než ostatní. Novost může být velmi vzrušující a přitažlivá, to je i případ kolegyně Jany, která zřejmě zčeřila stojaté vody, a není vůbec zvláštní, že její příchod vyvolal odezvu. Ve vztahu k Milanovi je však třeba mít na paměti, že jakékoliv tajnosti dlouho nevydrží a snaha vše zamaskovat naopak podněcuje zvědavost a spekulace. Lidé flirtující v práci by si měli uvědomit, že se svým chováním podílejí na atmosféře pracovního týmu. Na základě jejich chování si ostatní utvářejí mínění jak o nich samých, tak o jejich práci. Pocity vzrušení se nemusí vázat jen na nové kolegy. Mohou je zažít i spolupracovníci, kteří jsou v jedné organizaci již dlouho, ale například poprvé pracovali společně na projektu nebo prožívají podobné životní události, které je sblížily.

2. Líbající se kolegové obtěžují okolí Po několika měsících, kdy spolu jen flirtovali, se Jana a Milan pracující ve stejné kanceláři opravdu dali dohromady. Ulevilo se jim. Konečně mohli přiznat vztah před kolegy, kteří si o nich často šeptali. Jenže uvolnění je až příliš velké: často se líbají před kanceláří, takže je mohou vidět jak kolegové, tak klienti. Jeden spolupracovník je navíc nedávno přistihl v intimní chvilce na záchodcích.

Jak situaci řešit: Mohlo by se zdát, že vztah na pracovišti je z hlediska času velkou úsporou. Lidé spolu mohou trávit mnohem delší dobu, protože jim v tom nebrání ta strávená v práci. Společné pracovní prostředí však do vztahu přináší řadu situací, které mohou být jak pro pár, tak pro jeho kolegy velmi nepříjemné. Často se nedaří oddělovat soukromý život od toho pracovního.

Ohrožená povolání V jakých profesích si lidé nejčastěji hledají partnery na pracovišti?

* politici

* lékaři a zdravotní sestry

* právníci

* novináři

* herci

* sportovci

V období zamilovanosti si partneři projevují lásku při každé příležitosti, což do pracovního prostředí rozhodně nepatří, ale je těžké se tomu ubránit, když vytoužený protějšek sedí na vedlejší židli. Pokud dvojice chce, aby vztah fungoval jak po pracovní, tak po osobní stránce, je dobré stanovit si pravidla, a to s ohledem na kolegy a kolegyně, kteří s nimi společný prostor sdílejí. Přestože je to někdy těžké, měli by ostatní být v tomto otevření a vyjádřit se, co jsou ochotni tolerovat a co nikoliv. Pokud zamilovaná dvojice nebude brát ohled na své okolí, může se stát, že se v pracovním týmu objeví neshody a atmosféra zhoustne. Situace se pak zpravidla řeší za účasti vedení, což může mít nepříjemné následky.

3. Jít do vztahu se šéfem? Silvě se už několikrát stalo, že jí vedoucí pochválil šaty nebo účes, vždycky tak, aby to nikdo jiný neslyšel. Nenápadně vyzvídá, zda Silva s někým chodí, případně, jak je ten vztah vážný. Určitě jí to není protivné, navíc si už zjistila, že její přímý nadřízený je čerstvě rozvedený. Blíží se firemní večírek, kde určitě bude možnost se víc sblížit. Silva by byla na jednu stranu ráda, ale má pocit, že už teď ji kolegové považují za šéfovu chráněnku. A navíc neví, co by na vztah na pracovišti říkalo vedení firmy.

Jak situaci řešit: Silva o možném vztahu se šéfem přemýšlí a chce do něj investovat energii. Na druhou stranu není vůbec jisté, že to chce i její nadřízený. Pokud by se Silva do takového vztahu opravdu „pustila“, měla by se asi připravit na to, že kolegové budou hodnotit její pracovní úspěchy v souvislosti s jejím vztahem k vedoucímu. Mohou k ní být i méně otevření, případně s ní z různých důvodů (obavy, nedůvěra, závist) přestanou komunikovat úplně. Její šéf by s takovou situací musel pracovat a nejspíše ustát i tlak svých nadřízených. Pokud má Silva mezi ostatními nějakého přítele či přítelkyni, bylo by dobré s nimi o takových úmyslech otevřeně promluvit, probrat možná pro a proti takového vztahu. Rozhodnutí je však samozřejmě na ní a na jejím nadřízeném.

4. Manžel je přísný šéf Firma, kde manželé František a Zdeňka pracují už pět let, změnila strukturu a František je teď přímým nadřízeným své ženy. On má pocit, že na ni musí být přísnější než na ostatní, aby si podřízení nemysleli, že protežuje svou rodinu. Zdeňka to nese těžce, vadí jí, že na poradách se její manžel chová chladně a skoro od ní chce, aby mu vařila kafe. To aby dal najevo, že ji nijak nevyvyšuje nad ostatní. Jeho tvrdosti už si Zdeňčini kolegové všimli a chodí za ní s radou: ať s ním promluví, protože má příliš velké nároky.

Jak situaci řešit: Je skvělé, že si Zdeňčini kolegové všimli příliš tvrdého chování šéfa, Zdeňčina manžela, a vyjádřili jí podporu. Bylo by však dobré, aby zpětnou vazbu dostal i on. Tato situace je nová pro všechny zúčastněné, a než se do současných rolí vžijí, pociťují celkem přirozeně určitou míru nejistoty. Pro Františka by bylo dobré, aby se od spolupracovníků dozvěděl, jak změnu vnímají. Pro oba manžele bude jistě námětem k důležitému rozhovoru rozdělení osobního a pracovního života. Nové sdílení pracovního prostoru může být i příležitost poznat partnera nebo partnerku z jiné strany, ozvláštnit déle trvající vztah. Samozřejmě se může stát, že to partnerům nebude vyhovovat a budou muset hledat jiné řešení, například změnu pracovní pozice, kanceláře.

5. Italský rozchod na pracovišti Zpočátku vášnivý vztah dvou kolegů nakonec nevyšel. Rozešli se „po italsku“, nechyběly slzy a hádky střídané dusným mlčením. Protože oba v práci tráví hodně času, problémy řeší i tady. Když v kanceláři jeden z nich není, druhý trousí jedovaté poznámky na jeho adresu. A přidává i pomluvy a detaily z osobního života. Jana a Milan mají za týden odevzdat společný projekt, zatím na něm nezačali pracovat.

Jak situaci řešit: Bohužel lidé často ve fázi zamilovanosti nedomyslí konce takového příběhu a rozchod na pracovišti se tak stává velmi nepříjemnou situací pro všechny. Pokud k něčemu takovému dojde, předně by na sebe měli oba aktéři vzít zodpovědnost za své chování. A nevtahovat do toho své kolegy a kolegyně, u nichž budou hledat podporu a útěchu, zároveň by neměli očerňovat svého expartnera a vyžadovat od ostatních potvrzení toho, že ten druhý je špatný. Jestliže jsou schopni domluvit se a pracovat na společném projektu, je to velká výhoda. Pokud se to však nedaří, je dobré si úkoly rozdělit a pracovat individuálně nebo se dohodnout na výměně pracovního úkolu s někým v týmu, což nemusí vždy jít. Kolegové nemají zpravidla povinnost takovou výměnu přijmout. Jestliže však spolupráce není možná, je lepší celou záležitost zkonzultovat s nadřízeným, aby nedošlo k ohrožení projektu, a tedy například ke ztrátě práce. Pro šéfa může být taková situace motivací pro nastavení pravidel pro vztahy na pracovišti.

6. Jsou zadaní, ale mají vztah. A každý to ví Když zakládali novou pobočku firmy, musela vedoucí trávit hodně času se svým podřízeným Markem, který se měl nové filiálky ujmout. Pracovní cesty a dlouhé večery v kanceláři ve dvou se jim zvrtly. Teď to spolu „táhnou“, ačkoliv jsou oba zadaní. Lada je vdaná, Marek čeká s přítelkyní rodinu. Na rozdíl od manžela a partnerky podřízení o vztahu vědí, je to veřejné tajemství.

Jak situaci řešit: Dejme tomu, že oba aktéři jsou zodpovědní, na vztahu s manželem a partnerkou jim záleží a chtějí situaci nějak řešit. Je dobré si uvědomit, jakou má současný vztah perspektivu, jak může vypadat za několik týdnů, měsíců, let, co vše přináší a co naopak musí člověk zaplatit za něj. Je těžké vyjadřovat svůj osobní názor nadřízenému či nadřízené, kteří z pozice moci ovlivňují dění v pracovním kolektivu i v celé firmě. Na druhou stranu je i pochopitelné, pokud se někomu v takovém týmu z morálních důvodů pracovat nechce a byl by rád, kdyby se vztahy změnily. A nic se nezmění, pokud budou pracovníci Ladu a Marka pomlouvat za zády a vymýšlet různé historky. Možná by Marek i jeho šéfová stáli o přátelský rozhovor, ve kterém jim kolegové otevřeně řeknou, jak tento vztah ovlivňuje pracovní tým, jak změnil pohlížení na ně, jaká vládne atmosféra. Velké změny by se samozřejmě mohly udát, pokud by někdo nelenil a napsal anonymní dopis podváděným protějškům, což však má ke konstruktivnímu řešení situace daleko.

7. Ředitel dostal košem Ředitel firmy byl čerstvě po rozvodu. Útěchu našel u mladé účetní. Ta ho ale překvapila, když po dvou letech vztahu lidově řečeno vycouvala. Nedozvěděl se proč, ale myslí si, že je to kvůli novému kolegovi, se kterým teď jeho bývalá milenka chodí na obědy. Protože se o jejich vztahu samozřejmě vědělo, má ředitel pocit, že se mu podřízení posmívají.

Jak situaci řešit: Mladá účetní, která chodí na obědy s novým kolegou, je dospělá, tudíž nese zodpovědnost za svá rozhodnutí. Bylo by korektní, aby nevynášela osobní informace o svém šéfovi a zachovala si profesionalitu. Také bude muset zvažovat své další chování vůči ostatním, kteří budou citlivěji pohlížet na to, jak se chová k nadřízenému nebo novým kolegům. Situace ředitele samozřejmě není lehká. Motivace lidí k rozchodům bývají různé. Sebelepší argumentace nemusí člověku v určité fázi připadat přijatelná a má tendenci hledat další, snad už uspokojující vysvětlení, proč jsou věci jinak, než by chtěl. Tato velmi nepříjemná fáze, kdy člověk pochybuje o sobě samém, provází po rozchodu téměř každého, kdo jej nevyvolal a přál si pokračování vztahu. Je dobré si uvědomit, že rozchod nutně nemusel souviset s jeho slabými stránkami a že má příležitost poznat i něco jiného, nového.

8. Trojúhelník v jedné firmě Aleš kdysi do své firmy přivedl i svou ženu. Nepracuje sice přímo pod ním, ale přece jen je to podřízená. Už dva roky má tajný vztah s kolegyní, ta mu dala ultimátum: ať se konečně rozvede, nebo je mezi nimi konec. Po dlouhém rozvažování se rozhodl pro rozvod, bojí se však, že ho jeho žena bude u podřízených pomlouvat. Mohl by jí dát výpověď, ale to mu přijde nemorální.

Jak situaci řešit: Je dobré, že si Aleš uvědomuje nemorálnost takového kroku, jako je výpověď pro manželku jen proto, že je mu nepohodlná. Zároveň to nutí k zamyšlení nad morálností dva roky trvajícího paralelního vztahu. Jisté je, že celou trojici čeká poměrně náročné období. Bude velmi těžké oddělit pracovní a osobní záležitosti Aleše, jeho (ex)manželky a partnerky.

Láska v číslech 40 % Čechů má zkušenosti s "pletkami" na pracovišti. 27 % lidí se partnerským vztahům v práci zásadně vyhýbá. 73 % šéfů firem by lásce mezi zaměstnanci nebránilo, když by neohrožovala jejich pracovní výkon. 15 % pracovníků by své kolegy ve vztahu podpořilo.

Rozchod je pro mnoho lidí vysoce stresující. Bylo by skvělé, kdyby se manželé dokázali dohodnout a domluvit se na dalších krocích, které podniknou, vzájemně se respektovat a v klidu se rozejít. Je však pravděpodobné, že situaci budou provázet silné emoce, které ke zdárnému řešení příliš nepřispívají. Komplikací je také to, že člověk má tendenci napětí z osobních problémů ventilovat v práci a naopak. Tady je manévrovací prostor zúžen a všichni ztrácejí další možný opěrný bod ve svém životě a prostor pro ventilaci napětí. I pro kolegy a kolegyně je to zátěžová situace. Každý ze zúčastněných může mít tendence získávat stoupence na svou stranu, poukazovat na chyby a špatné vlastnosti toho druhého, vyžadovat otevřené vyjádření podpory, což pro spolupracovníky může být těžké. Zvláště pokud je to třeba kamarádka šéfovy manželky, která se zároveň bojí, že by mohla přijít o práci, když se znelíbí šéfovi a jeho partnerce.

9. Bývalí milenci jsou dnes konkurenti Jitka a Pavel pracují v jedné firmě, ale ve dvou konkurujících si odděleních, mezi kterými jsou napjaté vztahy. I proto jejich láska neměla šanci a skončila zhruba po půl roce. Když spolu chodili, říkali si i "důvěrné" pracovní věci. Vedení firmy se teď chystá zhodnotit, které oddělení pracuje efektivněji, to druhé pravděpodobně zruší. Jitka má strach, že Pavel může nějaké informace použít proti ní a jejím kolegům.

Jak řešit situaci: Jitka nemusí zbytečně panikařit, možná není špatný nápad se s bývalým partnerem sejít a promluvit si. To jde samozřejmě jen v případě, že rozchod proběhl civilizovaně, případně od konce vztahu už uběhla dost dlouhá doba, aby se s ním oba mohli vyrovnat. Jitka může o svých obavách říct šéfovi, ale v krajním případě riskuje, že přijde o místo, i když by se to dít nemělo. Záleží především na tom, jaký vztah spolu mají. Jitka by si měla zapamatovat, že zodpovědnost za to, jaké informace druhému o své práci sděluje, leží na ní.

10. Doma jsou partneři, v práci nepřátelé Seznámili se na kurzu zaměřeném na rozvoj osobnosti, a když zjistili, že pracují pro konkurenční firmy, bylo už pozdě, zamilovali se. Zatímco Eva považovala za fér oznámit to šéfovi, Vojtěch zatím váhá a říká, že nevidí důvod. Zjistili ovšem, že jejich podniky se budou ucházet o stejnou zakázku…

Jak situaci řešit: Opět je důležitá zodpovědnost obou partnerů. Nabízí se možnost, aby jeden z nich promluvil se svým šéfem a nemusel se projektu o stejnou zakázku účastnit. Je ale otázka, zda to nebude brát příliš úkorně. To by se mohlo na vztahu negativně podepsat, tím spíš, kdyby účast na projektu považoval za důležitý mezník ve své kariéře. Další možností je nesdělovat si zásadní věci související s prací, dohodnout se na pravidlech a dodržovat je. Pokud se oba budou chovat rozumně a budou důsledně oddělovat pracovní a osobní záležitosti, může jejich vztah přežít, aniž by museli měnit zaměstnání.