Pracovní stres může zabíjet

Výsledky dlouhodobé studie, do níž bylo zapojeno více než 10 000 lidí, napovídají, že biologické změny vznikající ze stresu mohou hrát přímější roli, než se dosud myslelo, řekl vedoucí studie Tarani Chandola, který pracuje jako epidemiolog na Univerzity College v Londýně. Podle něho je to první rozsáhlá studie, která zkoumala vliv stresu v každodenním pracovním životě na srdeční choroby. Lidé se doposud dívali poněkud skepticky na to, zda pracovní stres skutečně biologicky působí na lidi.

Choroby srdce jsou ve světě jednou z hlavních příčin úmrtí. Vede k nim ukládání tuku, který blokuje průtok krve v tepnách, vysoký krevní tlak a další faktory.

Vědci hodnotili stresovou zátěž u zaměstnanců veřejných služeb a zjišťovali, jakým nárokům jsou vystaveni, například jak moc jsou kontrolováni, jak často si dělají přestávku a jak často se během dne ocitají v časovém presu.

Tým provedl během 12 let sedm průzkumů a zjistil, že chronicky stresovaní pracovníci měli o 68 procent vyšší riziko rozvoje srdečních onemocnění.

Stresovaní pracovníci obvykle jedí nezdravě, kouří, pijí alkohol a vyhýbají se cvičení. Mají také vyšší hladinu stresového hormonu kortizolu. Pokud je ho v krevním řečišti příliš, může poškodit cévy a srdce, řekl Chandola.

Tato studie přináší nové důkazy, že práce provázená stresem patří k příčinám koronárních onemocnění, cituje agentura Reuters ze studie uveřejněné v European Heart Journal.