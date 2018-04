Práci odkládá v garáži, říká žena plastického chirurga Pomahače

Spolu s proslulým plastickým chirurgem Bohdanem Pomahačem přiletěla do Česka i jeho manželka Hana, oční lékařka. Sympatická a usměvavá tmavovláska, která do Bostonu odletěla před 12 lety. "Věnovala jsem se výzkumu. Bavilo mě to, ale pak přišel čas se rozhodnout, zda medicína, nebo rodina," uvedla pro MF DNES.