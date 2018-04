Práce u počítače ničí zdraví. Jak s tím bojovat?

Počítač je trochu jako partner: často vás z něj bolí hlava, někdy už nevěříte svým očím a někdy byste ho nejraději vyhodila. Ale nemůžete bez něj být.

U počítače mnozí z nás prosedí, ať už dobrovolně, nebo ne, podstatnou část dne. Teď chvíli zpytujte svědomí. Hlídáte si vzpřímená záda, polohu loktů a vzdálenost obrazovky od očí? Zřejmě teď zavrtíte hlavou a možná nad tím mávnete rukou. Zaděláváte si však na vleklé zdravotní problémy.

Tím, že nás bolí záda, se rádi a hlasitě pochlubíme (a někdy kvůli tomu dokonce nadáváme na zaměstnavatele, že?). Kdežto fakt, že bez surfování na internetu, hledání zbytečností a sjíždění Facebooku nevydržíme ani jeden den, si připustí málokdo. Ale ať už tvrdě pracujeme, nebo zabíjíme čas, má to zdravotní následky.

Nejprve to fyzické utrpení. Každý, kdo pracuje s počítačem, má jistě vlastní empirickou zkušenost. Když u něj dlouho sedí, následky cítí ihned. Je to většinou tím, že má špatně "rozestavěné" jednotlivé díly počítače - moc vysoko židli, příliš nízko obrazovku, špatně drží lokty a zápěstí. A i ze zdánlivých banalit, jako je o pár centimetrů snížená či zvýšená židle, mohou vzniknout bolestivé důsledky.

Myšitida

Karpální tunel není pojem stavbyvedoucího, ale změť nervů, šlach a kůstek v zápěstí. Právě zápěstí jsou při práci s počítačem velmi namáhanou částí těla. Ač jsou pohyby nenápadné a silově nenáročné (i když - spousta lidí do klávesnice buší víc, než by si chuděra zasloužila), jsou o to víc nebezpečné.

Šlachy oteklé z monotónních pohybů tlačí na nervy. A bolest či brnění může vést až k velmi nepříjemnému zánětu šlach.

Pacientů, kteří trpí syndromem karpálního tunelu, v ordinacích lékařů v posledních letech raketově přibývá. Nutno podotknout, že dříve se s potížemi potýkaly hlavně pletařky a dojičky krav. Jejich monotónní pohyby snad netřeba vysvětlovat.

Dnes jsou čekárny plné lidí z kanceláří - těch, kteří mají celé dny "přilepené" ruce ke klávesnici a myši. I proto se syndromu přezdívá myšitida.

Není úplně jasné proč, ale postihuje častěji ženy než muže. Syndrom může skončit dokonce operací, odborníci proto doporučují ho nepodcenit.

Existuje samozřejmě i prevence. Stačí si pravidelně ruce protřepávat a měnit aspoň na chvíli pohyb. Jsou k tomu i speciální ergonomické pomůcky. Opět nejde o stavařský slang, ale o různé "mačkací" nástroje, kterými se zápěstí uvolní.

Kolegům, kteří budou mít rádoby vtipné poznámky (a také budou mít možná za pár let syndrom karpálního tunelu), můžete vysvětlit, že se chystáte na boxerský zápas nebo turnaj v páce. Jistě zmlknou.

Dobrou pomůckou jsou i podložky, díky kterým je zápěstí v jedné linii s předloktím. Můžete použít třeba Zlaté stránky, ale existují i estetičtější podložky, které nezaberou tolik místa na pracovní ploše. A pokud máte klávesnici takzvaně "v šuplíku", okamžitě ji vyndejte na stůl. Psaní, při kterém ruce visí ve vzduchu, je přímá cesta k syndromu karpálního tunelu.

Narovnejte zkroucenou páteř

Hodiny a hodiny vysedávání před obrazovkou mají negativní vliv také na krk a páteř. Zamysleme se, jak sedíme: většinou svěšená ramena, zasunutí hluboko v židli a židle zase pod stolem. Když začne nějaká část těla brnět, zavrtíme se a změníme na chvíli polohu nebo se krátce protáhneme a zase zajedeme do židle a pod stůl.

Masérka Jana Nováková z Prahy potvrzuje, že přibývá klientů, kteří přijdou a už ve dveřích hlásí, že mají ztuhlý krk a záda z práce. Rozumějte z práce s počítačem. "Mnohdy však dorazí, až když mají za krkem doslova hroudu, která se musí rozmasírovávat dlouhodobě," říká odbornice.

Jenže kdo má v práci čas zamyslet se každou chvíli nad tím, jestli správně sedí… Přitom stačí dodržovat pravidlo pravých úhlů: židli nastavte tak, aby byl v kolenou pravý úhel, chodidla na podlaze. Tělo vzpřímené a pravý úhel také v předloktí. Rada hezká, ale autorka to vyzkoušela při psaní tohoto článku a vydrželo jí to zhruba dvě minuty. Pak zase zajela pod stůl a vysunula krk (velmi sexy poloha).

Ale pozor, problémy s páteří nejsou žádná legrace. Mohou vést až k závratím, chronickým obtížím nebo problémům se žaludkem. U počítače přitom sedí špatně čtyři z pěti lidí. Odborníci doporučují zajít aspoň jednou za čas na masáž. A výbornou prevencí je kromě správného držení těla (druhou dobrou radou je vstát a protáhnout se) samozřejmě zpevnění zádových svalů. A to zejména pravidelným cvičením.

Oči jako králík

Oči jsou obecně nejnamáhanější orgán v těle člověka. Jenže když celý den koukáte v lese do zeleně, je to něco jiného než zářící obrazovka počítače. Na které notabene v pravidelných intervalech bliká kurzor, každou chvíli dole na obrazovce vyskočí e-mail, na liště bliká zpráva z Facebooku. Taky z toho někdy šílíte?

A večer doma zjistíte, že máte oči jako králík – vypouklé a rudé. A to už vůbec nemluvím o situaci, kdy vás cestou z práce náhle vtáhne nějaká zakouřená hospoda a strávíte několik hodin v oblaku dýmu. To pak nepomůžou ani oční kapky, jen dlouhý spánek.

I očím můžete ulevit. Zjistěte, jestli nemáte obrazovku blíž než půl metru od obličeje. Pokud ano, zřejmě v práci často slzíte (což může trochu znervózňovat vaše kolegy). Ale bolest může přejít do spánků a celé hlavy.

Zjistěte, jestli se nenecháváte oslňovat víc, než je nutné - nedopadá na monitor světlo z okna, slunce, zářivka ve špatném úhlu? Pokud ano, zkuste to změnit. Zkontrolujte také nastavení jasu, kontrastu a barev. Podle očních lékařů bychom měli dát očím minimálně každou půlhodinu pauzu, třeba se zadívat z okna nebo přejíždět očima po místnosti.

Má to ovšem háček, pravidelné civění z okna by mohlo zaujmout šéfa, přejíždění pohledem po kanceláři může (už zase) znervózňovat kolegy.

"Oči lidem často osychají a pálí, protože se při práci na počítač tak soustředíme, že zapomínáme mrkat," popisuje Lucie Valešová, primářka oční kliniky DuoVize v Praze. Podle ní pomůže chladný obklad z čehokoliv, třeba mokrého kapesníku (pozor na řasenku - máte voděodolnou?) nebo studené lžičky. A radí také nastavit si co nejklidnější pozadí pod ikonami, nejvhodnější je modrá či zelená.

Stres a tuk

Práce s počítačem je stresující. Nejen proto, že celý den přicházejí e-maily s nějakými úkoly, žádostmi, prosbami. Lidé také často dělají hodně věcí zároveň - vyhledávají informace, odpovídají na e-maily, dopisují si s lidmi na Facebooku. Ti odvážnější k tomu ještě klidně v práci sledují seriály nebo se seznamují.

Pozornost je tudíž tak nějak vyhecovaná a tlak mnohdy neopadne, ani když člověk počítač vypne - co když zrovna na Facebooku přistála důležitá zpráva, že?

K permanentnímu stresu přidejte denně pár hrnků kávy, někdo i cigaret, nějakou tu čokoládu, oběd ve formě bagety s majonézou nad klávesnicí. A na žaludeční vředy je zaděláno. Kromě vředů si také libují (a rozmnožují se) tukové buňky. Stres a nepravidelná (nezdravá) strava je pro ně výzva, které se rády chytí.

Pravidelné cvičení doporučují lékaři všem, ať už pracují s počítačem nebo za barem. Ale celodenní sezení s výletem maximálně na záchod, k tiskárně či do kuřárny vaše tělo zcela určitě neocení. Alespoň dvakrát týdně bychom proto od monitoru měli zamířit do posilovny nebo na delší procházku.

Jenže kdo má vůli natolik silnou, že po mnoha hodinách v práci dobrovolně sebere tašku s tepláky a jede do posilovny nebo na aerobik? Zvlášť když zrovna ve chvíli braní tašky přijde textová zpráva s nabídkou vína a popovídání s kamarádkou… (nutno podotknout, že cvičení a následné víno se nevylučuje, ale nebuďme hnidopiši).

Nemyslíte si, doufám, že soužití s počítačem je jednodušší než soužití s partnerem, jen proto, že můžete kdykoliv vypnout zvuk, případně celý přístroj. Naopak. Takových dvacet let společného života s monitorem, klávesnicí a myší může mít pro vaše zdraví mnohem horší následky než… řekněme pár šedin.