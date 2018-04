Pozvěte přátele na fondue, piknik si můžete udělat i doma

Základem povedeného fondue je kvalitní nádobí – může být z kameniny, keramiky, nerezu či litiny. Jde o materiály, které dokáží v nádobě udržet teplo. Součástí výbavy je i hořák a dlouhé vidličky, na které se nabodává třeba chléb a noří se do sýra, či maso, které se smaží v oleji.

Pro sýrové fondue vybírejte kvalitní sýry, tučnější a aromatické, z těch dostupnějších vyzkoušejte např. čedar, ementál, goudu či gruyere. Při dochucování se meze nekladou, záleží na vašich chutích – hodí se česnek, bílé víno, třešňovice, muškátový oříšek, kayenský pepř... K namáčení použijte chléb, bagetu či toustový chléb, kostičky můžete předem lehce orestovat.

U masové varianty pokrájejte suroviny na tenčí proužky, ať se snadněji v oleji propečou. Vyzkoušejte varianty z vepřové kýty, svíčkové, kuřecích jater, choriza, slaniny.

A jestli milujete sladké nebo chcete připravit zajímavé zpestření pro děti, vrhněte se na čokoládové fondue. Do horké čokolády můžete nořit ovoce, marshmallows, sušené ovoce. Prostě fantazie má u fondue zelenou!

Fondue s vývarem

Příprava: 30 minut

• 1 stroužek česneku

• 1,5 l zeleninového vývaru

maso o váze 150–200 g:

• losos

• hovězí svíčková

• kuřecí prsa

• vyloupané krevety

• pikantní uzenina

Přílohy:

• česnekový dip

• rajčatový dip s chilli

• dip z hrubozrnné hořčice

1. Česnek oloupeme a rozkrojíme. Vytřeme jím kotlík na fondue.

2. Omyté a osušené maso rozkrájíme na stejně velké kostky, uzeninu pokrájíme na špalíčky.

3. Na sporáku přivedeme k varu zeleninový vývar.

4. Vroucí vývar nalijeme do kotlíku na fondue, který umístíme nad vařič.

5. Kousky masa, krevet a uzeniny napichujeme na vidličky a dáme uvařit ve vývaru.

6. Hotové kousky namáčíme do dipů a omáček.

Sýrové fondue

Příprava: 40 minut

• 1 stroužek česneku

• 400 g sýra gruyere

• 300 g ementálu

• 300–400 ml bílého vína

• čerstvě mletý pepř

• mletý muškátový oříšek

• 1 lžička škrobové moučky

• 100 ml třešňovice

• světlá a tmavá bageta

• jablko nebo hruška

• citronová šťáva

K podávání: brokolice, mrkev, houby, uvařené brambory, uvařená křepelčí vajíčka, sušené ovoce, ořechy.

1. Česnek oloupeme, rozpůlíme a vytřeme jím kotlík na fondue.

2. Sýry nastrouháme. Do kotlíku vlijeme téměř všechno víno, které zahřejeme a postupně do něj přimícháváme sýr. Ochutíme pepřem a muškátovým oříškem.

3. Ve zbytku vína a v třešňovici rozmícháme škrob a vmícháme do rozpuštěné sýrové hmoty.

4. Krátce povařenou hmotu rozmícháme dohladka a přendáme nad vařič.

5. Fondue obložíme miskami s nakrájenými bagetami, pokrájeným ovocem, zakapaným citronovou šťávou, zeleninou, houbami.

6. Jednotlivé kousky napichujeme na vidličky a namáčíme do kotlíku s roztaveným sýrem.

Čokoládové fondue

Příprava: 30 minut

• 400 g hořké čokolády

• směs ovoce: jahody, hrušky, banán, pomeranč, mango

• citronová šťáva

• 3 lžíce hnědého přírodního cukru

• 250 ml mléka

• špetka skořice

• 2 cl koňaku (můžete vynechat)

K podávání: sušené ovoce: datle, švestky, banánové chipsy, ořechy, marshmallows, piškoty, kokosky, kakao, med, strouhané ořechy, kokos na ozdobu

1. Čokoládu najemno nasekáme. Ovoce omyjeme nebo oloupeme, pokrájíme na menší kousky.

Pokapeme citronovou šťávou, aby nezhnědlo.

2. Do kotlíku na fondue dáme pokrájenou čokoládu, necháme rozpustit nad vodní lázní, přidáme cukr, mléko, skořici a koňak společně promícháme, přivedeme téměř k varu.

3. Kotlík na fondue s horkou čokoládou přesuneme nad vařič a při mírné teplotě dál čokoládu zahříváme.

4. Kolem kotlíku naaranžujeme v miskách ovoce, sušené ovoce, ořechy a marshmallows, napichujeme na vidličky a namáčíme v horké čokoládě.

5. Namočené kousky můžeme ozdobit a dochutit medem, kokosem či kakaem.