Pozorovaly jsme muže na ulici: chybí jim styl, ale jsou i výjimky

Zastavit se uprostřed města a pozorovat kolemjdoucí může být pěkná zábava. Inspiraci v oblékání však nehledejte, nenajdete ji. Přestože se hodně světových návrhářů nechává inspirovat právě lidmi na ulici, těm českým není opravdu co závidět. Čerpat zde nápady moc nejde, zato odstrašujících příkladů uvidíte spoustu na každém kroku. Mužům chybí styl, ale najdou se i výjimky potvrzující pravidlo.

Styl zapomenutý ze začátku 90.let, kalhoty à la úklidová služba, neforemné bundy podivných barev a totálně nudné obleky bez špetky originality, takto se ve stručnosti dají popsat "módní" kreace, které se nejčastěji objevují v ulicích.

Takřka totální absence vhodných módních doplňků a pěkných bot situaci nikterak nevylepšuje, ba právě naopak. Hlavní směr, který lze vypozorovat, je šedivost, totální splynutí s davem, hlavně nebýt moc vidět a rozhodně nevybočovat. Chybí snad českým mužům sebevědomí? Na nedostatek obchodů a jejich nabídky si totiž v dnešní době již nelze stěžovat. Tak kde vězí pomyslný zakopaný pes?

Stačí přitom opravdu málo: zaměřit se na správné střihy a délky, pořídit si kvalitní boty a tašku a přestat se bát barev a doplňků v podobě klobouků, stylových šál, kvalitních a nápaditých kravat a dbát na detaily.

Inspirací se mohou stát vyhlášené módní značky typu Burberry, Gucci, Ermenegildo Zegna, Hardy Amies, Ozwald Boateng a další. Pochopitelně nemusíte hned běžet do luxusních butiků a utratit celý rodinný rozpočet. Stačí sledovat, co se právě nosí a nebát se kopírovat muže na přehlídkovém mole či na reklamních billboardech.

S módní redaktorkou Veronikou jsme vyrazily na podrobnější průzkum do pražských ulic. A výsledek? Jak jsem předpokládala: nuda, kam se podíváš. Pár drobných výjimek jsme opravdu jen velmi těžko hledaly a marně čekaly na vychytané oblečení, inspirativní outfity, něco, co nás přesvědčí, že to s muži není tak špatné, jak jsme si myslely. Leč po takřka dvou hodinách v lehce mrazivém počasí jsme to se smutkem na tvářích vzdaly.

Kravaťáci

Kravaťáci, neboli muži v oblecích a kravatách, patří mezi početnou skupinu. Mezi čísly a akciemi zřejmě zapomněli, že existují také jiné barvy než černá, šedá a námořnická modř. Do konzervativního prostředí bank a úřadů se pochopitelně nehodí extravagance a výrazné experimenty, nicméně trochu fantazie nikdo nezakazuje.

Hedvábná kravata v jasných tónech karmínové, smaragdové, pomerančové, žluté, zelené či fialové oživí každý oblek v minutě. Stejně skvěle zapůsobí také bílá vázanka na bílé košili a černá na černé. Velmi častým nešvarem bývá nepadnoucí kabát, navíc kratší než sako pod ním. Na to opravdu pozor, nesprávná délka dokáže zničit celkový dojem.

Zapomenuti v čase

Vzhled à la vekslák, podivné kombinace staromódních střihů z kůže a denimu, prapodivné bundy, které si můžete pamatovat z vietnamských tržnic z první poloviny 90. let, jsou stále velmi častým jevem na ulicích.

Dotyční působí jako by zapomněli, který rok právě je, a vlastně nemají tušení ani o změně tisíciletí. Retro sice patří mezi oblíbené módní trendy, některé oblečení ovšem už nikdy ze skříně nevytahujte!

Zmatené mládí

Dalo by se očekávat, že mladá generace bude o módních trendech vědět mnohem více než jejich otcové, i zde však není vše naprosto ideální. Nutno však uznat, že v této kategorii jsme objevily nejvíce módních vychytávek. Mezi časté chyby patří prapodivný mix stylů a především zcela nepadnoucí oblečení a stejně jako u starší generace - velmi špatné boty.

Potěšili nás

I přes velmi početný dav kolemjdoucích jsme se dočkaly jen několika málo zajímavě a slušivě oblečených mužů. Čím se tak lišili? Především smyslem pro detail, nebojácným užitím módních doplňků a odvahou k nošení jiných barev než jen khaki, šedá a hnědá.

Ten muž se vyzná. Žhavý módní trend mohutných svetrů dotáhl k dokonalosti. Velmi stylově působí kožené záplaty na rukávech, dlouhá šála ladící se svetrem i botami, dobře padnoucí džíny ve správné délce. Není skutečně co vytknout.

Úzké džíny pouze pro ženy? Nesmysl, pokud má muž pěkné nohy, neměl by se za ně stydět a pochlubit se. U tohoto mladíka se můžete učit o síle jednoduchosti, spočívající v padnoucích proporcích a délkách kalhot i vršku, který podtrhuje postavu. Body navíc získává ještě díky perfektně sladěným botám s pletenými lemy bundy.

Sportovní styl trochu jinak. Mladý muž demonstruje, že v pánském šatníku nemusí nutně panovat nuda a že i sportovní oblečení dokáže zaujmout v tom správném smyslu. Barevné bloky patří mezi další aktuální módních trendy a je s potěšením, že v tuzemských šířkách se najdou pánové, kteří se nebojí barev a trochy extravagance.

Sametová saka prosadil na počátku tisíciletí návrhář Tom Ford, jeho pánské kolekce pro značku Gucci se jimi jen hemžily. Tmavě fialový satén na jednoduchém saku v kombinaci s korálovým tričkem vypadá velmi dobře a výborně podtrhuje tvář svého nositele. Tento muž navíc sladil barevně kalhoty s botami, což opticky prodlužuje nohy (trik funguje i na ženách). Stylová hedvábná šála by celkový vzhled ještě více doladila.

Vychytané detaily

Tento mladý muž nás opravdu zaujal. Nejprve žlutými barevnými bloky na bundě, což by ještě nic zajímavého neznamenalo, ovšem kostkovaná čepice je ten pravý skvost. Jak je vidět, nezáleží na věku, i od dítek školou povinných se mohou ostatní učit.

Na první pohled působí mladík dojmem, že se o módu absolutně nezajímá, našemu bedlivému zraku však neunikl. Povšimněte si barvy tkaniček u sportovních bot a trička vykukující zpod bundy. Tleskáme i střihu kalhot a účesu.

Perfektní oko pro barvy ukázal tento mladík, jemné tóny béžové a chladné hnědé naprosto skvěle ladí s jeho vlasy. Zářivý příklad, že ani s velmi světlou pletí se nemusí vzdát světlých barev.