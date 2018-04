Pozornost muže upoutáte pěknýma rukama, vlasy i milým chováním

Ruce

Odhalí leccos. Jsou naší vizitkou. Máme-li pěkné ruce s upravenými nehty, vyjadřuje to náš smysl pro detail, pečlivost a estetično. "Všímám si manikúry i pokožky."

"Představuju si, jaké to asi je, držet ruce dotyčné ženy," říkají muži, kterých jsme se ptali.

Pánové, kteří mají bujnou fantazii, také pozorují, jakým způsobem bereme do rukou nejrůznější věci, třeba skleničku vína. Je prý sexy pozorovat naše prsty, kterak se předmětů dotýkáme. "Když vidím slečnu, která má pěkné ruce a zejména prsty, představuju si, jaké by to bylo, kdyby mě jimi hladila," prozrazuje sedmadvacetiletý Marek.

Hrubá kůže a nepěkné nehty jsou tak nejlepší cestou, jak odradit potenciální ctitele. Stejně jako černý nebo zelený lak na nehty.

Vlasy

Ne nadarmo se vlasům říká koruna krásy. "Barvu ani účes neřeším. Jde tak nějak o celkovou upravenost. Na ženě si nejdřív všimnu jich, a když mě zaujmou, tak zkoumám zbytek," říká čtyřiadvacetiletý Petr. Jak upozorňují i další pánové, není zapotřebí složitých kreací či tun stylingových přípravků, které náš účes udrží v požadovaném tvaru. Nejdůležitější je jejich kvalita. To, jestli se lesknou, jsou zdravé a vzdušné. Na neumytých a neupravených vlasech vypadá jakýkoli účes nebo střih špatně.

Chování a vystupování

"Když jdu na rande, pozoruju, jak se dotyčná chová nejen ke mně, ale i k ostatním, například k číšníkovi či servírce v restauraci, prodavači lístků v kině a tak dále," říká třicetiletý Jaroslav. To, jestli poděkujete, jste zdvořilá, ale i srdečná, dotváří celkový dojem, který z vás muž má. "Co opravdu nesnáším, je ječák. Zvýšený hlas a afektovaná mluva i při běžném hovoru dokáže odradit docela dobře," upozorňuje třiatřicetiletý Michal.

Jakákoli afektovanost, ať už se týká hovoru, gestikulace či vzhledu není přitažlivá. I přes všechnu emancipaci byste neměla ztratit svou ženskost. Muže si určitě nezískají ženy, které vysedávají na baru, tváří se povýšeně a čekají na borce s ferrari.

"Nedávno jsem potkal jednu slečnu. Nevím, jestli to bylo alkoholem nebo její hlavou, ale bylo to něco naprosto otřesného. Pozdravila mě tak, že zakřičela Ahoooooj. Pak prohlásila: Mi to strašně sluší, cooooo?" kroutí ještě teď hlavou mladík.

Spousta mužů také tvrdí, že se na ženu dívají komplexně. Musí je "něčím" zaujmout, ovšem to "něco" je velmi těžko specifikovatelné. Někdo tomu říká charisma, fluidum... "Nemyslím zaujmout tím, že vyexuje půllitr piva. Musí mít něco v sobě, čím mě dostane. Všímám si vlastně všeho, rukou, oblečení, očí, vlasů, zadečku, chůze," svěřuje se dvaatřicetiletý Jirka. Podle něj dost o ženě napoví její celkové vzezření. Upravenost či barevné sladění poukáže na cit pro detaily, což někdy znamená i cit pro ostatní věci.

Čeho si žena všímá

V neposlední řadě o člověku vypovídá i to, čeho si všímá. Setkávání s různými lidmi nás inspiruje a vždy si od někoho vezmeme něco zajímavého. Jdete na rande do divadla či kina? Možností je spousta, můžete si všimnout zajímavého plakátu, obrazu, konkrétního člověka. Důležité je, jestli a jak moc žena vnímá své okolí a sdílí své pocity a myšlenky.

"Jasně, je fajn sdílet takzvané velké myšlenky a být zajedno ve všeobecných otázkách. Ale je strašně inspirující, když jsem s někým, kdo se umí smát, všímá si maličkostí a zprostředkovává vám nový pohled na různé situace," vysvětluje pětatřicetiletý Richard.

