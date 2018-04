Pozor na vitamín C - způsobuje korozi těla

Vědci v rámci experimentálního testu krmili dobrovolníky s modřinami či nataženými šlachami produkty bohatými na tento vitamín. Původně chtěli badatelé zjistit, zda vitamín C urychluje uzdravovací proces. Výsledy ale dopadly zcela obráceně.



U zdravého organismu je železo v těle chráněno proteiny a enzymy, bránícími jeho chemické reakci s vitamínem C. Když se ale svalové tkáně zanítí, organismus produkuje větší množství molekul čistého železa a při interakci s vitamínem C dochází k banální oxidaci. S mírnou nadsázkou tak lze říct, že vitamín C je důvodem, proč člověk reziví.