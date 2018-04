Pozor na tsunami efekt: z obézních dětí vyrostou obézní dospělí

Zkus to! Zdravé tipy pro starší děti a dospívající Zkus dneska vynechat vysedávání u televize a běž se místo toho raději na chvilku projít.

Zkus třeba na týden vynechat všechna smažená jídla.

Zkus zajít s kámošem nebo kámoškou do bazénu nebo do sauny.

Zkus začít jíst pravidelně, to je 4 - 5 porcí denně. Snaž se to dodržovat, ani se nepřejídej ani nezůstávej hlady.

Zkus od teď hlídat to, že se pořádně nasnídáš. Začít den dobrou snídaní je důležité a vyvaruješ se tak odpolednímu dojídaní a přejídání.

Zkus vynechat jízdy výtahem, a kde to jde, choď pěšky.

Zkus si dneska místo sladké tyčinky dát ke svačině ovoce.

Zkus si dát místo hranolek k obědu vařené brambory nebo rýži.

Zkus si hlídat zda denně vypiješ alespoň 2 - 3 litry tekutin. Zkus ale omezit sladké nápoje a místo toho vyzkoušej ovocný nebo zelený čaj. Zdroj: www.yesneyes.cz