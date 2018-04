Pozor na triky farmaceutických firem

Čínské zboží je v celé společnosti považováno za nepříliš kvalitní. Jak navíc ukazují různé testy, dost často škodí i zdraví. Jak je pak možné, že po čínských bylinkách nebo výtažcích himálajských bylin, které se prodávají v různých ne příliš důvěryhodných obchodech tvářících se jako lékárna, sahá tolik lidí?

Jak je možné, že ten, komu je zatěžko zaplatit třicetikorunový poplatek za recept, bez mrknutí oka zaplatí sto padesát korun za půllitrovou lahvičku preparátu s nejasným složením, který na obale slibuje, že ochrání před únavou, stresem, zažívacími potížemi a rakovinou zároveň?

Volně prodejné léky a hlavně potravní doplňky - to je velký byznys. Vždyť za co jiného jsou lidé ochotni zaplatit tolik peněz než za své zdraví.

Právě v tomhle bodě je ale třeba začít s vysvětlováním, aby každý, kdo této iluzi propadl, měl šanci prohlédnout. Nejdůležitější je vědět, že potravní doplňky - mezi které patří většina vitaminů, minerálů, ale také různé rostlinné přípravky - nejsou totéž co léky. Podle toho se také schvaluje jejich uvedení na trh. Výrobce musí pouze prokázat bezpečnost, ne účinnost.

Vitalita za 100, erekce za 1 000

Klidně dáte za výtažek z bylin slibující prodloužení života 100 korun? Za preparát na zlepšení problémů s prostatou několik set korun? Na erekci dokonce tisíc korun? Je to vaše věc. Možná vám to pomůže a rozhodně neuškodí. Maximálně dopadnete jako Američané, o nichž se říká, že mají nejdražší moč na světě. Naráží se přitom právě na to, že většina léků a potravních doplňků, které polknou, pouze projde jejich zažíváním, aniž jim nějak změní život. I když se možná opravdu cítí vitálnější a plní energie, jak lecjaký přípravek slibuje. Lékárnice Zuzana Maliariková, která má lékárnu v Děčíně i na internetu (www.lekarnanaprokopce. cz), k tomu říká: „Pacienti jsou často zklamaní, že efekt není tak velký a tak rychlý, jak reklama slibuje.“

Jak se vyznat v tom, co má opravdu smysl užívat? Jediné, co pomůže, je spoléhat se na vlastní rozum a také na lékárníka. Zkuste mu položit otázku: Opravdu si myslíte, že mi to pomůže? Koupil byste si to taky? Lékárníci - pokud se vzdělávají - obvykle dobře vědí, který z preparátů prošel přísnějšími zkouškami, dokáží například doporučit vitaminy nebo přípravky na klouby, které byly schváleny jako léky.

Například Vladimír Finsterle, který provozuje internetovou lékárnu (www.lekarna.cz), se domnívá, že poctiví lékárníci existují: „Dokáží poradit, probrat s pacientem jeho problém a doporučit jiný lék či postup. Sám jsem přesvědčen, že pokud pacient má takovou lékárnu či lékárníka ve svém okolí, bude se k němu vracet nejenom pro radu, ale i například s drahým receptem.“ Také internetové lékárny svým klientům takový servis poskytují.

Boledol zdražil, ale pomáhá

Jestliže jste se rozhodli léčit své zdravotní potíže skutečně léky, pak sice máte jistotu, že budou fungovat, ale i zde se vyplatí odhalit pár triků, které farmaceutické firmy na své zákazníky používají. Vysvětlit to jde například na léku na bolest hlavy se smyšleným názvem Boledol, který právě uvádí na trh známá farmaceutická firma.

Boledol je schválen, prodávat se bude za 20 korun. Teď je potřeba, aby se o něm dozvěděli zákazníci. Firma svolává tiskovou konferenci, pozve na ni špičkové lékaře, kteří jasně popíší, proč pacienty bolívá hlava a co na to pomáhá. Neopomenou samozřejmě připomenout výhody Boledolu, zprovoznění inzerentových stránek www.bolesthlavy. cz a také telefonní linku, na které budu odborníci radit, co v případě potíží dělat - například užít Boledol. Veskrze bohulibá činnost.

Jak vysvětluje Vladimír Finstele, nebýt farmaceutických firem, potřebné informace nejenom o bolestech hlavy by se často k zákazníkům vůbec nedostaly. Je to tak. Spokojení mohou být všichni, zvláště když se o pacienty bude takto přetahovat více firem a tím se sníží na minimum i cena léku. „Co k tomu dodat, je to velký byznys,“ komentuje Zuzana Maliariková.

Jenže co za rok? Na trh přicházejí další léky a na Boledol se pomalu zapomíná. Strategie je jasná: přidáme k Boledolu vitamin C a uděláme další reklamní kampaň! Nové složení může mít Boledol přeci i za další rok, vyrobíme Boledol, který bude díky kofeinu zabírat rychleji, Boledol jako sirup, Boledol jako rozpustný nápoj, Boledol speciálně určený na chřipku a Boledol pro děti. Boledol už nikdy nebude stát 20 korun, ale dvojnásobek až trojnásobek. Avšak bude mít krásnější krabičku a vtipnější reklamu v televizi.

Každý sám musí zvážit, zda sáhne po nejlevnější variantě léku, který zabírá na bolest hlavy. Rozhodující je totiž účinná látka, která je v Boledolu obsažená. A pokud už vypršela ochranná patentní lhůta, možná nějaká firma vyrábí lék se stejnou účinnou látkou za poloviční cenu.

Ptejte se proto v lékárně, hledejte na internetu, v internetových lékárnách nebo využijte srovnání nejprodávanějších léků, které jsme vám nabídli v příloze MF DNES.

Ptejte se. A na odpovědi trvejte

O volně prodejných lécích není problém sehnat dostatek informací, většina lidí i s minimálními znalostmi biologie je dokáže pochopit. Horší je to s léky na předpis. Tam se pacient dostává opravdu jen do rukou lékaře, případně do zajetí internetových stránek.

Co dělat, pokud chcete vědět, zda doktor opravdu zvolil správnou variantu? Vladimír Finsterle radí: „Pokud máte pochybnosti o tom, co vám lékař předepsal, pak se zeptejte. Zeptejte se i na varianty, které by přicházely v úvahu. Pokud narazíte na nepřesvědčivou či arogantní odpověď, zamyslete se nad tím, zda můžete takovému lékaři důvěřovat.“

Většina lidí odvětí, že nemá odvahu lékaře zpovídat. To je ale věc, kterou udělat musíte. I z toho důvodu byla zavedena zdravotnická reforma, která má lidem ukázat, že jsou to jejich peníze, které se ve zdravotním systému utrácejí.