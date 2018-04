Pozor na škodlivé hračky. Více než tři čtvrtiny neprošly testem!

Střední nebo vyšší koncentraci zdraví škodlivých látek testy odhalily u více než poloviny testovaných výrobků. U sedmi zkoumaných hraček byly naměřené hodnoty dokonce v takové výši, že by se tyto výrobky neměly prodávat. Jak dále organizace Stiffung Warentest ve své zprávě uvádí, byly škodlivými látkami v hračkách rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), změkčovadla (ftaláty), formaldehyd a těžké kovy.

Kromě obsahu nevhodných látek test hraček odhalil další jejich nedostatek – u pěti z testovaných výrobků došlo k uvolnění malých součástek, které by malé děti mohly vdechnout. Většina ze všech testovaných hraček pocházela z Číny.

Neprošly ani značkové hračky

Podle rodinného portálu babyweb.cz, který výsledky testu publikoval, odborníky překvapilo, že nedostatky objevili i u výrobků renomovaných značek. Například uvolněné mechanické části u barevného tahacího hada od Plan Toys, dráčka od Eichhorn, uvolněné ouško koníka od firmy Selecta, uvolněný suchý zip na zádech u miminka od Lissi. Plyšový zajíček firmy Tedi musel být kvůli výskytu zakázaného změčkovadla dokonce stažen z obchodů. V okolí tlamičky medvídka Teddy firmy Nanu Nana objevili zakázaná azobarviva, plyšová opička od Sigikid neprošla testem hořlavosti, když při testu okamžitě vzplála.

Pozor i na dřevo

Nepříjemně překvapily dřevěné hračky, které někteří rodiče upřednostňují před plastovými. Všechny testované dřevěné hračky obsahovaly škodlivé látky – od formaldehydu po nikl. Přitom právě nikl je známým alergenem, který může způsobit alergickou reakci kůže. Například u populárního dřevěného vláčku firmy Brio objevili odborníci škodlivé polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), nikl a nedostatečnou ochranu proti vzplanutí, v puzzlíkách kik a Selecta našli příliš formaldehydu.

Přestože se v hračkách nenacházely škodlivé látky v množství překračujícím platné normy, odborníci jsou zjištěnými čísly znepokojeni. V souvislosti s tím upozorňují na to, že je podle stejných norem posuzován obsah zdraví škodlivých látek u výrobků jak pro dospělé, tak pro děti. Nová směrnice EU, která by to mohla změnit, se však teprve připravuje, uvádí na svých stránkách babyweb.cz.