Pozor na sinice - postrach koupališť

Do jaké míry se alergie projeví, závisí na citlivosti člověka a délce pobytu ve vodě. "Alergie mívá vnější projevy - vyrážky, zarudlé oči, rýma. Podobné reakce však mohou vyvolat i méně nebezpečné řasy," vysvětluje Blahoslav Maršálek z Centra pro cyanobakterie (sinice) a jejich toxiny v Brně.



Několik rad:

1. Koupání ve vodě obsahující vodní květ (sinice) odborníci nedoporučují.

2. Pokud vás bude zajímat kvalita vody ve vaší rekreační nádrži, obraťte se na příslušnou krajskou hygienickou stanici.

3. Pokud se chcete koupat ve volné přírodě, kdekoliv, zkuste před vstupem do vody jednoduchý test kvality vody (viz výše).

4. Pokud jste se rozhodli pro koupání ve vodě obsahující sinice, doporučují odborníci se po vykoupání osprchovat čistou vodou.

5. Varujte děti před kontaktem se sinicemi a vysvětlete jim, proč jsou nebezpečné.

6. Sledujte, zda nejsou na březích výstražné tabule. http://data.idnes.cz/g/zpravy/koupaliste/koupaliste

Je proto velmi důležité rozeznat řasy a sinice. Jde o zcela odlišné organismy. Řasy mohou být při koupání nepříjemné, mohou působit alergie, většina sinic je však toxická a zdraví nebezpečná.



Pozor na náhodné polknutí vody

Sinice produkují různé další jedovaté látky (toxiny). Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, se mohou lišit zdravotní problémy.

"Od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy," upozorňuje Maršálek. Statistiky sice zatím nepopisují žádný případ, kdy by na otravu sinicemi při vodní rekreaci někdo zemřel, ale vyskytly se případy úhynu zvířat, která pila vodu obsahující sinice.

"Dokonce jsou známy i případy úmrtí lidí po pravidelném pití vody vyrobené ze zdroje s masovým rozvojem sinic," varuje Maršálek.

Lidé při koupání často nechtěně vypijí jeden až dva decilitry vody a s ní i přítomné sinice, včetně toxinů v nich obsažených. Riziko se zvyšuje u dětí, které vody vypijí zpravidla více a jejich tělesná hmotnost je menší.

"Při vodních hrách děti mnohdy nevnímají, co se děje kolem nich. Opatrní by proto měli být především rodiče a omezit koupání dětí ve vodě, u které hygienici upozorňují na sníženou kvalitu," dodává Radmila Koubová z Krajské hygienické stanice v Plzni.

Vodní květ je životu nebezpečný

Některé sinice mají schopnost vystoupat ke hladině a hromadit se na ní v podobě zelené kaše nebo drobných, až několik milimetrů velkých částeček. "Takovému nahromadění sinic u hladiny se říká vodní květ sinic. Nejčastěji se vodní květy sinic vyskytují koncem léta, ale v posledních letech a zejména v některých lokalitách dochází k jejich rozvoji už v průběhu června," vysvětluje Blahoslav Maršálek.

Pokud sinice netvoří vodní květ, není pravděpodobné, že po jednom vykoupání vznikne vážné onemocnění. "U citlivějších osob se mohou objevit různé kožní reakce nebo záněty. I toto nebezpečí se dá snížit tím, že se hned po koupání svlékneme z plavek a osprchujeme," doplnila Koubová. Vážné poškození zdraví může nastat, pokud dojde k náhodnému polknutí vody, ve které se objeví vodní květ.

Kvalitu vody můžeme prověřit i sami

Zda jsou ve vodě sinice, nebo řasy, lze podle odborníků rozeznat poměrně jednoduchým způsobem. "Láhev se zúženým hrdlem naplníme zcela vodou a necháme alespoň 20 minut stát v klidu na světle. V případě, že se u hladiny vytvoří zelený kroužek tvořený zelenými organismy ve tvaru 'sekaného jehličí nebo zelené krupice', a voda přitom zůstane čirá, jedná se z největší pravděpodobností o sinice. Jestliže zůstane voda zakalena rovnoměrně nebo se začne tvořit větší zákal u dna, půjde pravděpodobně o řasy," popisuje Maršálek.

Ještě jednodušším testem je vstupovat do vody tak, aby se nezvířily usazeniny ze dna, a pozorovat, zda se okolo kolen ve vodě nevznášejí drobné zelené částečky. Když ano, jedná se pravděpodobně o sinice. "O snížené kvalitě vody varuje i to, když stojíme po kolena ve vodě, a nevidíme si na prsty u nohou. To je vzdálenost přibližně půl metru," doplnila Martina Fišarová z jihlavské hygienické stanice.



Voda řazená do škatulek

1. Koupaliště ve volné přírodě. To jsou místa, za která má někdo odpovědnost a nechává sledovat na své náklady jakost vody a zabezpečuje další služby na břehu. Povinně je to sběr odpadků, provoz záchodů a údržba ploch na koupališti.

2. Povrchové vody využívané ke koupání, takzvané koupací oblasti. Jedná se o vodní plochy, které nemají provozovatele, ale které využívá ke koupání větší počet lidí. Nevybírá se tu vstupné. Starost o kontrolu vody má krajská hygienická stanice.

3. Ostatní vodní plochy. Tedy místa, kde není koupání zakázáno. Kvalitu vody z hlediska využití pro vodní rekreaci v tomto případě nikdo nesleduje. Koupání zde probíhá na vlastní riziko.

Nejčastější onemocnění přenosná rekreační vodou: střevní a žaludeční potíže, různá horečnatá onemocnění a zánětlivá onemocnění uší a očí. Zdravotní problémy způsobují viry, bakterie či prvoci. Tyto organismy vstupují do těla většinou při náhodném polknutí i malého množství vody(Zdroj: SZÚ)





Podrobnější informace lze získat na internetové adrese: www.sinice.cz, www.szu.cz nebo na webových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic