Existují vědecké výzkumy , které dokazují u blondýnek vyšší hladinu estrogenu - hormonu , který mj. ovlivňuje i ženskost rysů v obličeji.

"Menší nos a brada, velké oči, vyšší lícní kosti, plné rty, zdravé a pravidelně rozmístěné zuby jsou rysy dětského schématu, který činí ženu pro muže podmanivější," říká psycholožka Laura Janáčková.

VIDEO: Pozor na sexy blond potenciál! Opravdu existuje

Modelky

Podle informace z modelingové agentury Czechoslovak Models není pravda, že blond modelky jsou na focení či na přehlídky žádanější než tmavovlásky. Naopak! Dnes je trendy tmavovláska, takže i světlovlasé dívky se dobarvují. Můžeme tedy v blízké budoucnosti čekat vtipy o brunetách?

Podle evolučních psychologů jsou hluboko v našem nevědomí zakořeněny motivy našich dávných předků a sexuální přitažlivost úzce souvisí s rozmnožováním, ať na to máme vědomý názor, jaký chceme. U mužů podvědomě vyhrávají atributy mládí jakožto známka zdraví a plodnosti ženy. Odtud ta dětskost a blond jakbysmet.

"Tahle barva je symbolem věčného mládí a čistoty. Vzpomeňte si na anděly. Zidealizovali si ji tak lidé, dílem i díky její výlučnosti na samém začátku její existence v evropské populaci," hledá psychoterapeut Dan Horyna racionální vysvětlení pro zvýšený zájem o blond.

"Současné popularitě blondýnek ale pomohl nejvíc až mediální trh Evropy a USA," uvažuje Horyna a pokračuje: "V zemích, kam jeho vliv nesahá, si blondýnka moc neškrtne. Některé tmavovlasé asijské kultury by ji považovali dokonce za zmetek. Jiné podobné, arabské ale pod tlakem evropských médií naopak za klenot."

Tomáš, 36 let, umělec: Když vidím blond hlavu zezadu, možná bezděky očekávám, že bude sexy. To je ale záležitost pikosekundy, a než se dotyčná otočí, už vím, že to nemusí platit. Pavel, 34 let, mediální konzultant: Blond mi nic neříká. Mně se líbí tmavé a ještě tmavší. Přes černovlásky k etnickým typům.

Martin, 46 let, podnikatel: Barva vlasů nemá se sex-appealem nic společného.

Ať už si to pánové v pikosekundě připouští nebo ne, jejich chtíč funguje pořád ještě na principu zachování rodu. A tak se do řady fyziologických výběrových faktorů staví vedle sebe: WHR (waist-hip ratio), čili typicky ženský poměr mezi pasem a boky cca 0,7, a věk jako záruka reprodukční schopnosti. Odtud tedy vítr fouká.

Kromě abstraktního půvabu blond v symbolice by se v evoluční teorii našly důkazy i pro ten reálný. Obojí nahrává věku. Neberme to dogmaticky, ale co je blond, jeví se nám rádo mladé či mladší. "Přírodní barva vlasů věkem tmavne a ztrácí lesk a blond odstíny rozzařují a omlazují," potvrzuje kadeřník Filip Nováček. O výhodě blondýny s plným tělem estrogenů na startovní čáře by nebylo pochyb, kdyby…

Kdyby neexistoval třetí a pravděpodobně nejdůležitější biologický faktor. Tzv. odoranty, tedy pachové signály, které nás informují o zdraví, stavu imunitního systému, genetické výbavě, ale i míře dominance. Uff.





Blondýna není všemocná

David, asi 40 let, muzikant: Mně osobně se zdají blondýny nudné. Většina těch, které znám, mě po chvíli přestala bavit. Daleko smyslnější jsou pro mě tmavovlásky, nejlépe s nádechem do zrz. A nejsem sám, je nás taky hodně. Jirka, asi 25 let, stylista: Blond sama o sobě působí jemnějším a bezbrannějším dojmem a může v chlapovi vzbuzovat roli ochranitele. Dává mu pocit převahy, a tím pádem si taky spíš troufne. Kdežto z brunety může mít krapet respekt.

Přesto se ona estrogenová blonďatá bomba může stát pro muže vlastní pastí. Když už jsou muži naprogramováni tak, že se chtě nechtě chytí na iluzi mládí a zdraví, nedá se nic dělat. Podle kadeřníka Filipa je až 85 procent světlovlasých žen uměle barvených. To ale muži neřeší. Není se co divit, protože jak říká Filip: "V případě melírem dosažené blond bez nápadných odrostů to chlap většinou nepozná. Ve výsledku žádný rozdíl," tvrdí a psychoterapeut Horyna potvrzuje, že podvod nemá význam.

Dejme tomu, že podmanivá plavovláska existuje a něco na té svůdnosti je. Mimochodem, mazaný pan Mattel zřejmě došel ke stejnému závěru, když ohromil trh blonďatou panenkou Barbie. Kde se pak ale bere pověst hlupačky? Laura Janáčková přisuzuje modelu blond s ženskými alias dětskými rysy obličeje jisté vykutálené úmysly: "Tyto ženy, vědomé si své přitažlivosti z reakce okolí, někdy mají tendenci s ním manipulovat a manipulace je jednoznačně dětský rys. V jejich chování tedy může převládat dětská role více než dospělá a rodičovská. Dětská role většinově zastoupená v chování pak kromě pozitivní odezvy může být někdy nezúčastněným okolím vnímána v kontextu jako ´hloupost či naivita´. Nicméně nenechme se mýlit, IQ blondýn se obecně neliší od brunetek."

Horyna by také mluvil spíš rozvoji osobnosti a vlastním morálně-volním kodexu než o IQ. Plavovlásky s holčičí tváří, vnímané jako hezké, to mohou mít v životě jednodušší. Lidé je mívají rádi, vycházejí jim vstříc a ony se tím pádem nemusí tolik prát a zdolávat překážky. Mají snazší cestu dospíváním, jejich zkušenost není tak bohatá, charakter zůstává nezocelený... "Odtud může pramenit trocha naivity, možná prázdnoty. Ale není to o hlouposti jako spíš mělkosti v dobrém slova smyslu, která se může v ten negativní prohloubit, když se s tím dotyčná spokojí."





Hana, 22 let, studentka: Nepociťuju enormní zájem od mužských kvůli mé blond přírodní barvě. Jediné, čeho si užívám, jsou vtipy na mou adresu. Nikterak mě to neuráží, už jsem si zvykla na to, že jsem předem odsouzená k neúspěchu, byť v legraci. Romana, 40 let, produkční: Když si tak vzpomenu na dobu, kdy jsem byla uměle blond, tak se mi velká pozornost okolí sice vybaví, ale to kvůli mé celkové image. Právě proto, abych si nepřipadala tak romanticky, nosila jsem extravagantní střih a taky jsem se k němu oblékala. Měla jsem nutkání tu ženskost nějak přiškrtit.

No a je to tady. Hloupoučká křehká blondýnka nevinnost sama? Houby. Chytrá bezcharakterní umělá blondýna s fyziognomií útočící na libido muže jeho vlastní zbraní. Strategie hodná génia. I to by mohl být obraz dnešní ikony s blond vlasy. Doufejme za ně hodně přitažený.

Že ale není volba blond barvy jako prostředku k podmanění muže úplně lichá, potvrzuje i kadeřnice a majitelka salonu paní Ivana: "Zákaznice poměrně hodně touží po blond kštici proto, aby se líbily mužům. Ne všechny jsou ale prototypem klasické blondýny - předlohy všemožných vtipů. Dělím si je pro sebe na typ Barbie a sportovní blondýna. Barbie se té hrdince vtipů podobá nejvíc.

Obyčejně se zhlédne v některé celebritě, kopíruje její styl, postrádá vlastní názor a naivity má na rozdávání. Ten zbytek si nezadá s brunetou a o povrchním profitu z blond barvy neuvažuje." Někdy to dokonce odnáší za své prohnané kolegyně, co používají blond jako bezostyšné mimikry.

Jak vidno, nepodepisuje se mediální a reklamní trh na všech zlatovláskách stejně. Že by alespoň tady IQ hrálo roli?

Ať jsou důvody pro blond image jakékoliv, jedno je jisté. Má v sobě potenciál, který na muže působí. I když podprahově, nevědomě, krátkodobě a v konfrontaci s mnoha dalšími faktory, takže se ve finále klidně mine účinkem. Ještě že tak.