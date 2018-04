Pozor na prošlou kosmetiku. Může způsobit závažnou infekci

Studie, kterou v roce 2010 provedla britská agentura Opinium Research, mluví jasně - 66 % žen, které denně používají kosmetiku, spotřebuje produkty až do konce, nehledě na doporučené datum spotřeby. Necelých 50 % pak přiznalo, že po tomto datu na obalu ani nepátrají.



Čistota - půl zdraví

Prošlá kosmetika přitom pleti škodí podobně jako prošlé jídlo trávicí soustavě. Datum spotřeby totiž, aspoň přibližně, udává dobu, kdy se v kosmetických přípravcích mohou přemnožit bakterie. Ty mají často na svědomí nejen alergické reakce a podráždění pleti, ale i méně či více nebezpečné infekce.



Pozor na čočky Řasenku nikdy nepoužívejte předtím, než si je nasadíte. "Když se bakterie z přípravku dostanou do oka a pak je překryjete kontaktní čočkou, mohou se snáze množit," vysvětlila magazínu Women's Health mikrobioložka Kelly Reynoldsová z University of Arizona.

Zvlášť zrádné jsou pak záněty očí. Jsou bolestivé, léčba je komplikovaná a trvá dlouho, přitom prevenci můžeme napomoci vcelku snadno. Stačí si pohlídat datum spotřeby u řasenek, očních stínů i nejrůznějších tužek a linek. Opatrnost je na místě i u těch, které jsou určené pro citlivé oči.

Velmi snadno se bakterie dostanou také do krému v kelímku, do kterého saháme prsty, podotýká kosmetička Tereza Schüllerová z centra estetické medicíny Dermitage. Neumyté ruce do něj proto rozhodně nepatří.

Podobné produkty se velmi rychle kazí, proto si raději kupte menší balení, které včas spotřebujete. Pokud můžete, vyhněte se kelímkům úplně a kupujte si raději krémy, séra či masky v tubě nebo flakonu s pumpičkou. Abyste předešli šíření mikrobů, kosmetiku si s nikým nepůjčujte ani nevyměňujte.

Jak dlouho obvykle vydrží? řasenka: 2-3 měsíce



make-up, korektor: 5-12 měsíců



lesk na rty: 1 rok



rtěnka: 2 roky



pudr, tvářenka: 2 roky



oční stíny: 2 roky



lak na nehty: 1-2 roky



krém, tělové mléko: 2 roky



parfém: 8-10 let (při vhodném skladování) (zdroj: Seventeen.com)

Generální úklid

Expirační dobu bychom však neměli zanedbat v žádném případě: "Dobře si prohlédněte obal," vysvětluje kosmetička. "Vždy je na něm obrázek otevřeného kelímku, ve kterém je napsáno číslo - počet měsíců. Jde o ideální dobu, do které by se měl produkt po otevření spotřebovat." Obecně je podle ní nejvhodnější spotřebovat vše do tří měsíců.



Za varovný signál bychom měli považovat v podstatě každou změnu vzhledu, textury nebo vůně: "Nepříjemný zápach patří k nejspolehlivějším ukazatelům," podotýká Tereza Schüllerová. "Všímejte si i zažloutlé barvy nebo vysrážené vody v krému. Takový přípravek patří do koše," říká nesmlouvavě.



Dodává ale, že ukazatele jsou rozdílné u různých typů přípravků: "Peeling nebo čisticí gel vyhoďte ve chvíli, kdy je vyschlý." Totéž samozřejmě platí pro laky na nehty. A líčidla? "U dekorativní kosmetiky bývá hlavním signálem změna barvy nebo zápachu a samozřejmě také to, že dráždí pokožku," upozorňuje kosmetička.



Hlídáte si u kosmetiky datum spotřeby?