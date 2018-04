Pozor na pitný režim při hubnutí. Džusy si dejte jen výjimečně

Nemusíte zrovna vypít dva litry kolového nápoje denně, někdy stačí litr džusu, pivo, kafíčko po obědě a k snídani slazený čaj. A rázem jen v nápojích vaše tělo přijme polovinu kalorií, kterou byste měli mít za celý den.

Tip Žízeň není vždy indikátorem ztráty tekutin. Pijte předtím, než dostanete žízeň. Noste si všude lahev s vodou a pijte průběžně. Vodu můžete vylepšit vymačkaným citronem.

Pijte vodu a bylinkové čaje

Na začátku týdne si udělejte malý test. Poctivě si sepište všechno, co jste za den vypili. Kolik to bylo sladkých šťáv? Kolik kostek cukru do čaje jste potřebovali?

Zkuste zredukovat všechny zbytečné cukry, které do sebe sladkými nápoji dostáváte. To samozřejmě neznamená, že byste neměli pít.

Naopak - odborníci doporučují na letní dny až dva a půl litru tekutiny denně. Pít byste měli balenou vodu či vodu z kohoutku, s mírou stoprocentní džusy kvůli vitaminům, mléko kvůli vápníku a ovocné nebo bylinkové čaje.

Energetické hodnoty nápojů Spočítejte si, kolik energie za den vypijete.

Pokud budete mít chuť na sladký nápoj nebo z nějakého důvodu nejste schopní pít obyčejnou vodu, sáhněte spíše po nápojích slazených přírodními sladidly. Minerálky jsou vhodné jen v menším množství pro ty, co aktivně sportují.

Opravdovou kalorickou bombou je ale alkohol. Vůbec nejhorší jsou pak sladké likéry a tvrdý alkohol.

Na co si dát pozor

Nejběžnějšími dehydratujícími nápoji jsou káva, černý čaj, ledový čaj, nápoje s kofeinem, víno, pivo a ostatní alkohol. Působí močopudně a navíc bývají hodně kalorické.