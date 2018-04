Pozor na pesticidy v těhotenství, mohou snížit IQ dítěte

Používání pesticidů k hubení škůdců a ochraně rostlin sebou přináší mnoho nepříjemných vedlejších účinků, které mohou v konečném důsledku ohrožovat zdraví.

Nejnovější studie ukazují, že vystavení se určitému druhu pesticidů může mít rovněž vliv na prenatální mozkový vývoj dítěte.

Nebezpečné organofosfáty

Mezi známé pesticidy patří organofosfáty, kterými se běžně ošetřuje úroda a jejichž zbytky se mohou nacházet na ovoci a zelenině v obchodech.

Tento typ pesticidů se prodává i na domácí použití na zahradu, a přestože je to zakázáno, mnoho lidí je používá i uvnitř domu.

Organofosfáty, které zabíjejí škůdce tím, že napadají jejich nervový systém, byly už dříve spojovány s opožděným vývojem a se zhoršenou pozorností u malých dětí, které jim byly vystaveny v děloze.

Nyní vědci ze dvou různých míst zjistili, že IQ dítěte může být sníženo, pokud je jeho matka v těhotenství vystavena těmto pesticidům.

Výzkum v centru zemědělství

Účinky organofosfátů na těhotné ženy a jejich děti se rozhodl prozkoumat tým vědeckých pracovníků z Kalifornské univerzity, který sledoval stovky většinou latinskoamerických matek a dětí v kalifornském Salinas Valley, centru hospodářského zemědělství.

Mnoho z těchto žen pracovalo na farmách nebo mělo rodinné příslušníky, kteří pracovali na farmě. Vědci testovali jejich moč v těhotenství, aby zjistili, kolik se v ní nachází vedlejších produktů v důsledku organofosfátů.

Děti matek s nejvyššími hodnotami vedlejších produktů známých jako metabolity, měly ve věku sedmi let v průměru o sedm bodů nižší IQ než děti, jejichž matkám byly změřeny nejnižší hodnoty vystavení.

Poškození vývoje plodu

Brenda Eskenaziová, autorka studie a profesorka epidemiologie a mateřského a dětského zdraví z Kalifornské univerzity v Berkeley podotýká, že vlastní hodnoty metabolitů u dětí nebyly spojeny s výší jejich IQ, což by mohlo ukazovat, že spíše prenatální vystavení - nikoli v dětství - by mohlo být vysoce zodpovědné za tento trend.

Výsledky studie tedy ukazují, že organofosfáty, které se přenášejí z matky na plod přes placentu a pupeční šňůru, mohou spíše poškodit vyvíjející se plod než děti. Odborníci se také domnívají, že podobný trend by se pravděpodobně našel i mimo farmářské komunity.

Zatímco průměrné hodnoty metabolitů u těhotných žen naměřené ve studii byly podstatně vyšší než národní průměr, až 25 procent těhotných žen v celkové populaci má hodnoty nad průměr studie.

Shodné výsledky podporují pravdivost teorie

Výsledky kalifornských odborníků podporuje i druhá studie z New York City, která sledovala 265 černošských a dominikánských matek a dětí z rodin s nízkým příjmem. V této studii vědci měřili hodnoty organofosfátů chlorpyrifos v pupečních šňůrách žen.

Chlorpyrifos, který je zakázaný používat uvnitř domu, běžně používaly sledované těhotné ženy jako domácí pesticid. S použitím stejného IQ testu jako u kalifornské studie, vědci zjistili, že sedmileté děti s nejvyšším vystavením pesticidům v děloze měly v průměru asi o tři body nižší IQ než děti s nižším prenatálním vystavením.

Výsledkům studií důvěřují i další odborníci, kteří se výzkumů nezúčastnili, jako třeba doktor Bruce Lanphear, profesor zdravotních věd z Simon Fraser univerzity ve Vancouveru.

"Protože výsledky jsou tak shodné, jsme si více jisti, že výsledky nejsou falešné," řekl Lanphear. Dodal, že společná zjištění jsou posilněna odlišností umístění, účastníků studie a metodami používanými ke změření vystavení pesticidům.

Vědci neznají přesný mechanismus poškození

V obou studiích se vědci snažili vyloučit ostatní faktory, které by mohly narušit dětské IQ. Kontrolovali proto vzdělání a příjem matek a rovněž pozorovali stimulaci poskytnutou dítěti v přirozeném domácím prostředí.

Experti si však stále nejsou jisti, jakým způsobem organofosfáty mohou zasahovat do mozkového vývoje plodu, ačkoli vědí, že u hmyzu pesticidy zpomalují rozklad acetylcholinu, důležitého neuronového přenašeče.

"Už se uskutečnilo mnoho studií, které ukazují, že existují pravděpodobně další mechanismy," říká autorka New Yorské studie doktorka Robin Whyattová, profesorka klinických environmentálních zdravotních věd z Kolumbijské univerzity.

Určitou roli mohou nejspíš hrát i geny

Třetí studie přinesla domněnku, že by určitou roli mohly hrát i geny. Výzkum, jehož výsledky se objevily v dubnovém vydání časopisu Environmental Health Perspectives, sledoval děti v New York City.

Při tomto projektu odborníci zjistili, že spojitost mezi vystavením se organofosfátům a opožděným vývojem byla více zřetelná u dětí, jejichž matky měly určitou genetickou odchylku, která ovlivňuje enzymy, jež rozkládají organofosfáty.



Všechny tři studie byly financovány granty z Environmental Protection Agency and the National Institue of Environmental Health Sciences (Agentura na ochranu životního prostředí a Národní institut environmentálních zdravotních věd).

Ovoce a zeleninu důkladně omývejte

Průměrné vystavení se organofosfátům je v současnosti nižší, než bylo v době před deseti lety, kdy studie začaly. Nyní, když použití organofosfátů uvnitř domácností bylo eliminováno, patří mezi hlavní zdroj přímého vystavení pesticidům hospodářské zemědělství a zbytky na produktech v obchodech.



Eskenaziová nicméně zdůrazňuje, že těhotné ženy by neměly kvůli tomu přestat jíst zeleninu a ovoce. "Je velmi důležité, aby měly adekvátní stravu kvůli zdraví jejich dítěte," říká Eskenaziová a doporučuje opravdu důkladně umývat ovoce a zeleninu, a to i plody, které se nejí se slupkou.