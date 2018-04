Pozor, na palubě letadla je dítě!

S dětmi se dá létat v podstatě už od několika desítek hodin po narození, čerstvým novorozencům by měl ovšem let odsouhlasit ošetřující lékař.

Letenka za pakatel

Do dvou let věku je přitom dětská letenka téměř za pakatel - většinou stojí 10 % z ceny dospělé letenky (namátkou ČSA, British Airways, Swiss). Dítě neboli tzv. infant však nemá vlastní sedadlo a musí sedět na klíně rodiče nebo jiného doprovodu, kde je k jeho pásu připoutáno speciálním dětským pásem.

Možné je zejména na delší let zakoupit dítěti staršímu šesti měsíců i vlastní sedadlo, pak ovšem za letenku zaplatíte mnohem více peněz, třeba u Českých aerolinií to je 67 % aplikovatelného tarifu. Během vzletu a přistávání a obecně v době, kdy svítí nápis "Připoutejte se", však musí dítě do dvou let stejně sedět na klíně svého doprovodu.

Alternativou jsou speciální dětské autosedačky certifikované v letecké dopravě či přímo rezervace speciálních autosedaček dané letecké společnosti, v nichž dítě může sedět po celou dobu letu. Toto řešení je koneckonců jediným pro dospělého, který letí sám se dvěma dětmi ve věku od 6 měsíců do dvou let. Pro nejmenší miminka do 8 měsíců a 10 kil zase nabízejí letečtí přepravci na palubě možnost zapůjčení dětských postýlek či košů. "Z kapacitních důvodů je ale nutné postýlku vyžádat již při rezervaci místa," upozorňují na svých internetových stránkách ČSA.

Pokud letadlo není plně obsazeno, letušky se snaží usadit rodiče s dětmi vedle volného sedadla, kam je možné miminko ve vytížených okamžicích položit, někdy pracovníci letecké společnosti povolí i použití klasické autosedačky bez certifikátu pro leteckou dopravu. "Letěli jsme se synem do USA, když mu bylo něco málo přes 8 měsíců. Deset kilo ještě neměl, postýlku už nám však pro něj odmítli zapůjčit. Naštěstí nám ale dovolili použít naši vlastní autosedačku na posledním volném sedadle, které v letadle bylo," vypráví jeden ze svých leteckých zážitků Zuzana Popova.

Trable s kočárkem

Dětský kočárek není nutné klasicky odbavovat, je možné používat ho na letišti až do nástupu na palubu. Před vstupem do letadla je nutné kočárek vyprázdnit a složit, pracovník letecké společnosti jej uloží do zavazadlového prostoru a po přistání jej zase přistaví ke vchodu. Je však důležité připravit se na několik nepříjemných skutečností, které mohou na letišti nastat.

Pokud totiž vaše dítě během čekání a různých odbavovacích procesů na letišti v kočárku spí, musíte jej vzbudit u detektoru kovů a rentgenu, neboť i kočárek musí projít rentgenovým zařízením a miminka rámem. Jde o poněkud nepříjemnou proceduru, zejména máte-li ještě nechodící dítě, neboť skládat kočárek s rozespalým a křičícím uzlíčkem v náručí a s ostatními zavazadly na pásu rentgenu je logistický oříšek i pro tu nejotrlejší matku. Navíc většina hlubokých a sportovních kočárků se do rentgenu nevejde a pracovník letiště vás s ním může poslat na druhý konec haly k jinému, většímu rentgenovému zařízení.

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že kdybych neletěla s příbuznými, byly by tyto momenty v podstatě neřešitelné. Všechny osobní věci včetně pasu a letenky jsem musela zanechat volně odložené za rentgenem, dítě předat švagrové a sama jen s kočárkem odjet na 10 minut o tři patra níže k jinému zařízení. Toto se přihodilo na letišti ve švýcarské Basileji. Na pražské Ruzyni se sportovní trojkolka do rentgenu bez problémů vešla, v Zürichu zase například stačilo zkontrolovat ji ručním detektorem. "Na letišti v Miláně nás pustili s kočárkem speciálním vchodem a neměli potřebu ho kontrolovat ani rentgenem, ani ručním detektorem," přidává další zkušenost z letu na dovolenou k moři loni v létě Sabina Kegel, matka tehdy rok a půl starých dvojčat.

Každá letištní hala je tedy zkrátka jinak uzpůsobena; a co letiště, to jiná pravidla. Někde jsou s klasickými kočárky větší trable, jinde vůbec žádné. Obecná rada však zní, že pokud je to možné, je ideální letět pouze s golfovými holemi, které se vejdou do rentgenu. Vždy však platí, že dítě musíte z kočárku na tomto místě vyndat, což je poněkud nešikovné.

Několik rukou navíc, pokud letí s dítětem sám rodič, by se hodilo i při samotném vstupu a výstupu do a z letadla. Složit a rozložit kočárek jednou rukou - s dítětem v té druhé a taškami pověšenými na krku, případně v zubech, není rozhodně lehký úkol. Stevardi a další personál pohybující se okolo však jsou připraveni na požádání pomoci, navíc rodiče s malými dětmi nastupují do letadla většinou přednostně a pracovníci letecké společnosti jsou k ruce právě pro ně.

Pokud by se vám stalo, že vás kočárek nebyl z nějakého důvodu přistaven u letadla při výstupu, nenechejte se v žádném případě odbýt a žádejte znovuprohledání zavazadlového prostoru. Přesně to se stalo Zuzaně Popové na zpáteční cestě z USA. "Letušky nám odmítly pomoci, že je to starost pozemních techniků, ti však byli v letadle a vykládali bagáž. Nakonec se mi podařilo zalarmovat bezpečností složky letiště, technici neochotně znovu prohledali zavazadlový prostor a náš šedivý kočárek našli. Prý jej kvůli jeho barvě neviděli, neboť byla tma," vypráví Popova, která se nejprve se setkala s velkou neochotou, ale nakonec se jí všichni omluvili a byli milí. "Kdybych se však neozvala, o kočárek bychom přišli," dodává.

Dětská strava je vyjmuta ze zákazu tekutin na palubě

Od letušek však ve většině případů můžete očekávat pomoc, a to i přímo na palubě jak během usazování se na místo, tak i v průběhu letu. Je možné nechat si ohřát kojeneckou stravu v lahvi, která je vyjmuta z nových bezpečnostních pravidel Evropské komise omezujících množství kapalin, jež je možné vzít přes bezpečnostní kontrolu na palubu letadla. Na některých letištích musíte obsah dětské lahve ochutnat, jinde tuto formalitu nevyžadují.

Opět platí, že co letiště, to jiná pravidla a jiná míra kontroly; je proto vhodné připravit se na vše a obrnit se trpělivostí. V Basileji bylo do letadla možné přinést několik skleniček dětské stravy, sušenky, ovoce i džus. Na opačný zážitek zase vzpomíná Michaela Vondrová, matka dnes dvacetiměsíční holčičky: "Na letišti v Burgasu nám loni v srpnu letištní úřednice u rentgenu vyhodila dceřin nenačatý jogurt."

Vzhledem k tomu, že dětem při vzletu a přistání mohou zaléhat uši, je vhodné je během této doby krmit, dávat jim pít, případně jim nabídnout alespoň dudlík. Miminka však změny tlaku ve většině případů nepociťují a snášejí změny výšky často mnohem lépe než dospělí. "Dcera při vzletu dokonce hned usnula," říká Michaela Vondrová.

Některé letecké společnosti mají pro nejmenší pasažéry připraveny speciální balíčky, které obsahují třeba chrastítko, plenku, bryndák nebo měkkou látkovou či plyšovou hračku. Oblíbené hračky či knížky svých děti byste však i přesto měli společně se svačinkou přibalit do svých zavazadel, aby se děťátko během letu nenudilo a nemělo hlad. Pokud nechcete jídlo pro dítě vozit s sebou, je možné si při rezervaci letenky objednat speciální dětskou stravu. U každého letu a společnosti se však tyto možnosti liší a zároveň by vás mohlo zaskočit třeba zpoždění letadla či zrušení letu.

I na takovou možnost se raději už dopředu připravte. Svůj první let se šestnáctiměsíčním synem jsem naplánovala na odpoledne, aby byl vyspaný a v dobré náladě. Pár minut před opuštěním bytu přišla SMS zpráva, že přímý let byl zrušen a místo toho máme letět až ve 20 hodin s přestupem a na místě být před půlnocí. V tomto věku hotová černá můra pro všechny rodiče. Dětí bylo v letadle hned několik, všechny unavené, protivné a nešťastné. Byl to perný let, s jakým jsme nepočítali, ale stále to bylo příjemnější než několik nekonečných hodin v autě.