Pozor na ovocné džusy. Jsou to zákeřní žrouti vašich zubů

Cukry a kyseliny obsažené v ovocném džusu napadají zubní sklovinu a způsobují větší škodu než agresivní domácí běliče zubů. Takové jsou výsledky výzkumu Institutu orálního zdraví z univerzity v Rochesteru, které publikoval Journal of Dentistry.

Džusy jsou horší než běliče zubů

Doktor YanFang Ren, vedoucí výzkumu a profesor na School of Medicine and Dentistry v Rochesteru v New Yorku upozorňuje, že pomerančový džus dokonce dokáže snížit tvrdost zubní skloviny o 84 procent.

"Kyselina v pomerančovém džusu je tak silná, že je zub doslova odplavován," tvrdí doktor Ren a dodává: "Jde o velmi vážný problém pro ty, kteří pijí ovocné džusy a perlivé nápoje každý den."

Džusy značně snižují tvrdost skloviny a zvyšují nerovnost jejího povrchu. Oproti tomu šestiprocentní peroxid vodíku, který je běžnou složkou v přípravcích na bělení zubů, nezpůsobuje podle výzkumu výrazné změny v tvrdosti nebo povrchu skloviny. K takovým výsledkům došli vědci díky použití nového mikroskopu, s jehož pomocí byli schopni vůbec poprvé v historii vidět rozsáhlý detail povrchu skloviny.

"Tato studie nám dovoluje porozumět účinku bělení na sklovinu v porovnání s účinkem denní stravovací činnosti jako je pití džusů," vysvětluje doktor Ren. Dodává, že zubní odborníci po celém světě stále studují poškození zubů a investují značné prostředky na možnou prevenci a léčbu.

Fluoridová pasta zpomaluje erozi

"Ještě nemáme účinný nástroj k odvrácení erozivních účinků, ačkoli existují určité údaje, že vysoké hladiny fluoridu mohou pomoci erozi zpomalit," řekl doktor Ren.

Zároveň upozorňuje, že je zapotřebí uvědomit si kyselou podstatu nápojů včetně sodovek, ovocných džusů a sportovních a energetických drinků. Oslabená a rozleptaná sklovina může urychlit opotřebování zubu a zvýšit tak riziko, že se zubní kaz rychle rozvine a rozšíří.

Pijte rychle a nečistěte si zuby

Čím déle jsou zuby v kontaktu s kyselými nápoji, tím horší eroze nastane. Kyselé nápoje by se podle doktora Rena měly pít rychle. Lidem, kteří popíjejí svůj nápoj déle než 20 minut, hrozí větší pravděpodobnost zubní eroze než těm, kteří svou sklenici vypijí rychle.

Pokud si po požití ovocného džusu hned běžíte v dobré víře vyčistit zuby, můžete si uškodit ještě více. Sklovina je totiž asi hodinu po vypití džusu zjemněná a je tak náchylnější k poškození. Určitým pomocníkem jsou rovněž obyčejná brčka, díky kterým se nápoj nedostane v takovém množství ke sklovině.

Je samozřejmě také velmi důležité dodržovat důslednou zubní hygienu, čistit si zuby nejméně dvakrát denně pastou obohacenou fluoridem a nejméně jednou ročně navštívit zubařskou ordinaci.

Lidé jsou zděšeni, co džusy způsobují

I když existuje více příčin zubní eroze, kyselina v naší stravě má na vině zdaleka největší podíl. S výsledky výzkumu profesora Rena souhlasí i doktor George Druttman, zubní expert z Londýna.

"Určitě se setkáváme s více případy zubní eroze. Myslíme si, že děláme správnou věc, když si kupujeme "zdravé" nápoje, ale kyseliny v těchto nápojích ve skutečnosti smývají sklovinu," varuje doktor Druttman.

"Setkávám se s mnoha lidmi v docela pokročilém stádiu poškození skloviny. Mnoho z nich je zděšeno, když se dozví, že ovocné džusy včetně smoothies (rozmixované ovoce ve formě nápoje), které většina lidí považuje za zdravé, vlastně ničí jejich zuby," uzavírá doktor Druttman.