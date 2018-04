Pozor na nebezpečné jedy v jídle!

MÁ RESTAURACE NA JÍDELNÍM LÍSTKU OTRÁVENÉ JÍDLO? Jezte doma a riziko otravy jídlem budete mít pod kontrolou. Dejte si večeři venku a váš osud je rázem v rukou někoho jiného. Děsivá vyhlídka, když nevíte, čí ruce to byly. Ale protože ne vždy se dá snadno poznat, jestli restaurace nenabízí zkažená jídla, zeptali jsme se odborníků, čím se řídit. • Mýdlo a ručníky.

Jděte na záchod. Je tam mýdlo, horká voda, ručníky? Pokud ne, mazejte pryč. Když si nemůžete pořádně umýt ruce, nemohl to udělat ani personál, který vám připravoval jídlo. • Čisté záchody.

Je na podlaze voda? Koš na odpadky přetéká? Pokud jsou toalety špinavé, můžete se vsadit, že kuchyň bude stejná nebo ještě horší. • Kuchyň bez poskvrnky.

Když nahlédnete do kuchyně, vidíte mastné pánve a špinavé pekáče? Pokud něco špatně vypadá nebo nevábně voní, pak je to nanic. Včetně personálu. • Čisté stoly.

Stoly by měly být naprosto čisté. Pokud servírka čistě prostřela, a přesto jsou na ubruse skvrny, svědčí to o špatné hygieně. • Čisté oblečení.

Prohlédněte si číšníkovo oblečení. Je špinavé? To je špatné znamení. • Extrémní teploty.

Dávejte si pozor na vlažná jídla, obzvlášť salátové bary a bufety. Vepřové maso by mělo být ohřáté na 70 °C. A když se od jídla očekává, že bude studené, mělo by být opravdu studené.