Pozor na mýty o chřipce, můžete si poškodit zdraví

Když dostanu chřipku, musím si vzít tamiflu

Kvůli tomuto mýtu lidé vykoupili lék ještě předtím, než epidemie přišla. Tamiflu přitom vůbec nepotřebuje každý, většině lidí stačí běžné léky na horečku nebo kašel.

Pro čtyři balení tamiflu si přesto minulý týden zašla paní Michaela z Prahy, která za lék pro celou rodinu utratila 3 500 korun. "Nefandím očkování a mám doma nedonošené dítě," vysvětlovala MF DNES.

Lék sháněla dlouho, byl stažen z lékáren, aby se dostal k pacientům, kteří ho kvůli komplikacím opravdu potřebují. Kdo ho přece jen koupil, neměl by si ho ordinovat sám. "Pacient sám chřipku nepozná a mohla by zbytečně vzniknout odolnost vůči léku. Pak by neúčinkoval, až bude třeba," říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň.

Na očkování je pozdě, epidemie brzy skončí

Obecně platí, že se očkuje před vypuknutím epidemie. Teď nebyl čas, vakcína proti prasečí chřipce se vyráběla, až když bylo jisté, o jaký kmen jde – a do Česka se dostala před dvěma týdny.

Na očkování ještě není pozdě, lékaři totiž očekávají, že druhá pandemická vlna přijde na konci zimy nebo brzy na jaře.

Vakcína je nebezpečná

Testy se dělaly narychlo kvůli časové tísni, proto se i někteří lidé včetně lékařů nechtějí nechat očkovat. Bojí se vedlejších účinků.

Očkování může v krajním případě způsobit těžkou alergickou reakci. V celé Evropě však bylo očkováno už pět milionů lidí a u vakcíny, která se používá v Česku, žádné vážné komplikace nenastaly. Alergické reakce pacientů hlásili lékaři z Kanady, kde se však očkuje jinou látkou.

Ministerstvo si je jisté, že není třeba se bát. "Vakcína byla uvolněna i pro děti a klinické testy u dětí jsou ještě přísnější," uvedl náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr.

Na prasečí chřipku umírají i zdraví lidé

České oběti měly i jiné zdravotní problémy – leukemii, nemoci ledvin, srdce, jeden pacient byl po chemoterapii, další trpěli obezitou.

"Nemoc se teď šíří mezi starší ročníky, tito lidé mají více chronických onemocnění, bude proto přibývat těžkých průběhů a komplikací," předpokládá imunolog Jiří Beran.

Poslední analýzy ze zahraničí ukazují, že prasečí chřipka je horší než sezonní, umírá na ni více lidí. Ohroženější jsou však i nadále především nemocní a obézní lidé.

Na Ukrajině je hodně obětí, přijde to i k nám

Nemůžeme se porovnávat s Ukrajinou, kde se už nakazil milion lidí a zemřelo jich osm stovek.

"Musíte si uvědomit, že v té zemi mají lidé jiné podmínky. Nejsou tam léky, lidé nemají informace, rozšiřují viry dále," řekl Beran.

Svou roli hraje i životospráva – mnozí Ukrajinci holdují alkoholu a nemají tak kvalitní stravu, jejich tělo proto chřipku hůře snáší.

Když dostanu prasečí chřipku, bude mi hodně zle

Chřipka není banální onemocnění, každý rok na komplikace zemřou dva tisíce lidí. Přesto platí, že pokud je pacient zdravý, prasečí chřipku zvládne velmi pravděpodobně bez následků.

Projeví se podobně jako klasická chřipka – většinou člověka upoutá na lůžko, je nutné ji vyležet. Při chřipce vás bolí svaly a klouby, objeví se suchý kašel, horečka může vyšplhat až ke čtyřicítce.

Pomohou mi antibiotika

Prasečí chřipka je virové onemocnění, na které antibiotika nezabírají. Pacienti by si je u lékaře neměli vynucovat a doktoři by je neměli takzvaně "pro jistotu" lidem psát.

Zbytečné braní antibiotik oslabuje imunitu. Pokud pacient bere tyto léky příliš často, ztrácejí účinnost.

Už jsem měl virózu, chřipku proto nedostanu

Jedná se o dvě odlišné nemoci. Je to podobné, jako kdyby si pacient řekl: Nedostanu chřipku, měl jsem zánět středního ucha.