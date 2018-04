Pozor na Jandáka, je to hulvát, radí poslankyním Jacques a Talmanová

Jeden z prvních lidí, kteří před lety oslovili čerstvou poslankyni Strany zelených Kateřinu Jacques ve Sněmovně, byla Petra Buzková.

"Byla ministryní, a tak jsme se potkaly na první schůzi, která byla hned v úvodu přerušena. U bufetu se ke mně natočila a řekla mi: "Dejte si na ně pozor, jsou to prasata," prozrazuje Jacques.

V dvojrozhovoru na téma, jak se poslanci chovají ke svým kolegyním, přišla řeč i na to, kdo z kolegů je naopak slušný. "Nebudu nikoho jmenovat, ale z mých kolegů a i z klubu, který reprezentovala Kateřina, to byli v podstatě všichni. Nikdy se mi nestalo, že by mě někdo z těchto mužů přizabil dveřmi, které mi pustí pět centimetrů před nosem. Což se jinak stávalo," říká bývalá místopředsedkyně Sněmovny Lucie Talmanová.

Padla i otázka, zda ve Sněmovně slýchaly vtipy o blondýnkách. "Ano, naštěstí ne na mikrofon," odpovídá Talmanová. "O blondýnkách ne, ale jiných vtipů jsem slyšela hodně," dodává Kateřina Jacques. "Kateřina seděla vedle Zdeňka Škromacha, který je znám jako veselá kopa," vysvětluje Talmanová.

Jandák? Chování řeznického psa

Obě prý ale zažily i situace, kdy se jejich kolegové chovali doslova nevhodně. "A nejen ve vztahu k ženám," říká Jacques. "Například Vítězslav Jandák. Neuvěřitelné chování řeznického psa. Lidovost v tom nejhorším smyslu, která se promítala i do jeho vztahu k ženám - nezdravá koketerie a absolutní hulvátství."

Talmanová přidává i svoji zkušenost. "Když občas stojíte zády u řečnického pultu a někdo za vámi "vtipně" glosuje, jak vypadáte zezadu, není to příjemné," říká.

Dělit poslance na tábor slušných žen a neslušných mužů je ale podle nich chyba. "Jsou slušní muži i neslušné ženy," uzavírá Jacques.

ČTĚTE V MAGAZÍNU DNES Proč Jiří Paroubek nemá rád, když se mu říká "pane Jiří"? Jaké to je "začít si" ve vysoké politice se stranickým kolegou? Proč nehledat v politice zastání u kolegyň? Čtěte ve čtvrtečním Magazínu DNES. Můžete se těšit i na exkluzivní fotografie všech poslankyň pohromadě.