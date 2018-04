Pozor na červené maso. U žen ohrožuje srdce

I přes svou pověst nezdravé potraviny se červené maso pravidelně objevuje na jídelníčku mnoha lidí. Získává se ze savců, jako jsou krávy, ovce a prasata, mnozí odborníci do této skupiny ovšem řadí i zvěřinu, kachny a husy.

Konzumace červeného masa je spojena se zvýšeným rizikem rakoviny, a to především rakoviny prsu, prostaty, tlustého střeva a žaludku, ale také se zvýšeným krevním tlakem a artrózou. Nová vědecká studie z Harvardu poukazuje rovněž na zvýšené riziko srdečních onemocnění u žen.

Studie zkoumala přes 80 tisíc žen

Studie odborného týmu pod vedením doktora Adama M. Bernsteina z oddělení výživy z Harvardské školy veřejného zdraví v Bostonu zkoumala data od více než 84 tisíc žen ve věku 30 až 55 let, které se zúčastnily zdravotní studie trvající 26 let od roku 1980 do roku 2006.

Během této doby lékaři zaznamenali 2 210 nefatálních srdečních záchvatů a 952 úmrtí na srdeční onemocnění. Autoři studie doporučují nahradit červené maso a zpracované výrobky z něj jako jsou párky a šunka rybami, drůbežím masem, nízkotučnými mléčnými výrobky a ořechy.

Ryby a ořechy prospívají srdci

Tým doktora Bernsteina zjistil, že ženám, které jedly větší množství červeného masa, hrozilo nejvyšší riziko srdečního onemocnění. Naopak konzumace drůbeže, ryb a ořechů byla spojena s nižším rizikem.

Ve skutečnosti ženy, které denně jedly jednu porci jídla bohatého na bílkoviny, měly v porovnání se ženami, které jedly jednu porci červeného masa denně: - o 30% snížené riziko srdečního onemocnění pokud jedly jednu porci ořechů.

- o 24% snížené riziko srdečního onemocnění pokud jedly jednu porci ryb.

- o 19% snížené riziko srdečního onemocnění pokud jedly jednu porci drůbeže.

- o 13% snížené riziko srdečního onemocnění pokud jedly jednu porci nízkotučných mléčných výrobků.

Nebezpečí hrozí pravděpodobně i mužům

"Nepotřebujete párky v rohlíku, hamburgery, boloňské špagety nebo uzenou šunku," podotkl doktor Bernstein a zdůraznil: "Ačkoli se tato studie týkala pouze žen, naše obecné vědomí o rizikových faktorech pro srdeční onemocnění napovídá, že tato zjištění se pravděpodobně vztahují i na muže."

Doktor Gregg C. Fonarow, profesor kardiologie z Kalifornské univerzity v Los Angeles řekl, že již několik předchozích studií objevilo komplexní vztah mezi různými typy potravin ve stravě a dlouhodobým rizikem koronárních srdečních onemocnění.

Zatímco většina studií ukázala, že příjem ryb je spojen se sníženým rizikem koronárních srdeční onemocnění, zjištění týkající se konzumace červeného masa a rizika byly smíšené. Některé studie neprokázaly zvýšené nebezpečí, u jiných bylo zase například zjištěno, že riziko je spojené jen se zpracovaným masem.

Podle doktora Fonarowa však tato nová pozorovací studie žen naznačuje, že vyšší příjem červeného masa je spojen s vyšším rizikem srdečního onemocnění.

"Nicméně, je důležité si uvědomit, že toto je pozorovací studie, spíše než perspektivní klinický výzkum. Zda by změna v příjmu bílkovin ve stravě mohla vlastně snížit riziko srdečních onemocnění, zůstává neobjasněno," dodal doktor Fonarow.

Omezte maso a mléčné výrobky

I další experti se vyjádřili k výsledkům studie doktora Bernsteina a jeho týmu. "Tato studie dokazuje spojitost mezi konzumací červeného masa, zpracovaného masa a plnotučnými mléčnými výrobky a srdečním onemocněním," řekla doktorka Samantha Hellerová, expertka na výživu a fyziologii.

Doktorka Hellerová doporučuje snížit příjem masa a mléčných výrobků, i když si uvědomuje, že existuje mnoho lidí, pro které je téměř nemožné vzdát se nebo omezit máslo, steak, šunku a sýr.

"Američané se také velmi zajímají o dostatečné množství bílkovin. Nicméně podle Amerického centra pro kontrolu a prevenci chorob má většina Američanů dostatek či nadbytek bílkovin ve stravě," připomněla doktorka.

Hellerová navrhuje následovat trend bezmasých pondělků a radí vyzkoušet celozrnné těstoviny, vegetariánské čili se spoustou zeleniny a fazolí, nebo vegetariánský burger v celozrnné housce.