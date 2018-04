Pozor, možná máte doma manipulátora!

"No jestli jsi se u pohovoru tvářila jako teď a měla na sobě tuhle nemožnou sukni, pak se nedivím, že tě nechtěli." Pozor na něj! Možná žijete s manipulátorem!

V tomto případě by se jednalo o manipulátora ze škatulky "poslední spravedlivý," jehož cílem je vyvolat ve vás pocit viny. On sám totiž tento váš pocit potřebuje k životu jako kyslík.

Zdaleka však ne jen agresivní a útočné chování vypovídá o svém pánovi. Manipulátor může také skučet a hekat, snášet argumenty anebo rovnou konat... Seznamte se s devíti typy manipulátorů, jak je popisuje ve své knize Jak získat, udržet a neztrácet autoritu psycholožka Alena Vališová.

9 typů manipulátora

DIKTÁTOR - nekompromisně a tvrdě prosazuje své názory, zájmy, postoje. Využívá vhodně vybrané citace, bonmoty. Vyvíjí nátlak.

CHUDÁČEK - zdůrazňuje své nedostatky, svou neschopnost a závislost na druhých. Naznačuje, že pokud mu nepomůžou, jsou vlastně odpovědní za jeho neúspěchy.

POČTÁŘ - rád by něco dokázal, ale vždy je nějaká překážka, která brání tomu, aby toho dosáhl. Má po ruce vždy seznam důvodů, proč něco nejde.

BŘEČŤAN - předstírá naprostou závislost na druhé osobě. Bez ní by ničeho nedosáhl, vše chce dělat s její pomocí a míní tím, že vše někdo udělá za něj.

DRSŇÁK - prosazuje svou velmi důrazně až nevybíravě. Má tendenci všechny ukřičet, překřičet.

OBĚTAVEC - je ten nejhodnější, nejlaskavější. Všechno dělá pro jiné, výhradně pro jejich dobro, nic pro sebe. Dokonce je ochoten ve prospěch ostatních jedinců, skupiny či společnosti dělat i neregulérní či nezákonné věci. Tak má právo na určité výsady, které si díky své "nezištné" péči o druhé plně zaslouží. Ostatní to musí pochopit a řídit se tím.

POSLEDNÍ SPRAVEDLIVÝ - vyvolává pocity viny u jiných. On je ten, který ví, co je správné, a je tím nejpovolanějším kontrolovat, soudit, kritizovat.

PATERNALISTA - sám ví, co je nejlepší pro všechny, a to také udělá. Ty, které si vyvolil, vede. Rozhoduje za ně a chrání je před všemi vlivy, které by mohly ohrozit jeho záměry.

MAFIÁN - tváří se jako ochránce slabých, ovšem nikoliv nezištně. Za své služby nekompromisně vyžaduje protislužby (něco za něco), nezřídka neúměrné své pomoci. Neváhá prosazovat své zájmy i více či méně zastřenými hrozbami.