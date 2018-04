Pozor, je tu muž. Přivoníte, nebo si zacpete nos?

Jací muži nám voní? Zatímco jedné voní na některém muži jeho vlastní pot, jiná by si v jeho přítomnosti zacpávala nos. Nemusí nám každý vonět, ale jde o to, abychom zápachem neomdlévaly, ale naopak se ve společnosti muže cítily co nejpříjemněji. A od toho jsou pánské parfémy.