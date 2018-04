Pozor: hledá se mezi vámi nová hvězda přehlídkových mol

Hlavními kritérii je výška nad 170 cm a věk mezi 13 a 22 lety. Není nutné, aby se dívky hlásily samy, pokud víte ve svém okolí o vhodné adeptce na kariéru úspěšné modelky, neváhejte a jednejte. Ten, kdo přihlásí dívku, s níž agentura uzavře smlouvu, získá finanční odměnu ve výši 10 000 korun!

Jak se přihlásit K získání balíčku (a v případě smlouvy i finanční odměny) stačí sebe (či svou favoritku) přihlásit do soutěže na facebookových stránkách Elite a v kolonce "Kde jsi se dozvěděla o castingu" vybrat možnost OnaDnes.cz.

A tím to nekončí. OnaDnes.cz je jedním z hlavní partnerů soutěže, a tak s námi máte možnost získat každý týden balíček v hodnotě 1 800 korun, ve kterém najdete dárky od sponzorů: kulmu na vlasy od Rowenty z exkluzivní kolekce Rowenta for Elite Model Look, vlasovou kosmetiku Schwarzkopf a přípravky na pleť značky Bioderma.

Po dva měsíce budeme vybírat každý týden jednu dívku, která získá dárkový balíček a zároveň se dostane do užšího výběru. Ze všech osmi "nej" dívek týdne vzejde z hlasování čtenářů jedna vítězka, která automaticky postupuje do semifinále modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look.

Neváhejte, protože první "modelku týdne", která balíček získá, představíme už za týden.

Castingy na nejkrásnější novou modelku se budou konat v dubnu po celé České republice, turné hledající novou hvězdu modelingu začne 11. a skončí 24. dubna.

Modelka a Miss World z roku 2006 Taťána Kuchařová spolu s týmem odborníků procestuje celou republiku, aby ve 14 velkých městech pomohla vybrat potencionální topmodelky. Vše začne v Praze, pak budou následovat České Budějovice, Brno, Olomouc, Ostrava, Karviná, Jihlava, Hradec Králové, Kolín, Liberec, opět Praha, Karlovy Vary, Kladno a vše zakončí Plzeň. Přesné termíny a místa najdete ve fotogalerii či na stránkách elitemodels.cz.

Češky se ve světě neztratí

Z této soutěže v minulosti vzešly pozdější světové modelky jako Cindy Crawfordová, Linda Evangelista, modelka a herečka Diane Krugerová, Gisele Bündchenová, Alessandra Ambrosio a mnohé další.

Z českých a slovenských krásek se díky soutěži dostala do světového modelingu Denisa Dvořáková, Michaela Kociánová, Petra Němcová, Linda Vojtová, Karolína Mrozková či Hana Jiříčková. Dnes fotí titulní obálky včetně těch pro Vogue, předvádějí na velkých módních přehlídkách v New Yorku, Paříži, Miláně, Londýně i Madridu, pracují pro také značky jako Chanel, Dior, Victoria's Secret, Louis Vuitton, Givenchy, Prada, Burberry, Dolce&Gabbana, Gucci atd.

To, že se Česky ve světě neztratí, se ví již dávno. A svět módy se točí tak rychle, že si žádá stále nové a nové tváře. Proto není vyloučeno, že i letošní ročník soutěže modelek Schwarzkopf Elite Model Look přinese novou, zářivou hvězdu. Zkusit své štěstí nikdy nebylo jednodušší.