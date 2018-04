Plus size modelka chce být jako Kardashianová a chlubí se obřím pozadím

Eudoxie žije na Pobřeží slonoviny a na své pozadí je velmi pyšná a stejně tak i její partner. Na svém profilu na sociální síti má téměř 150 tisíc fanoušků a jejich počet prý každým dnem roste.

„Můj zadek je stoprocentně přírodní. Nemám žádné výplně. Jsem jedinečná a ne jako ti, co si nechali zadek vyplnit silikonem,“ svěřila se Eudoxie na svém profilu, kde kromě jiného propaguje i svou vlastní módu pro objemnější ženy.



Eudoxie vystupuje v místní reality show stejně jako v Americe Kardashianová a říká, že jednou bude stejně slavná jako ona. Ráda by prorazila i ve světě a ne jen v Africe, kde je teď za hvězdu a kde má dokonce svůj fanklub.

Na své postavě prý pravidelně dře. Cvičí, aby měl její zadek kulatý tvar a zároveň měla štíhlý pas. Diety nedrží a dopřává si všechno, na co má chuť. Hubené modelky se jí totiž nelíbí a je hrdá na to, že ona patří do kategorie plus size a tuto komunitu propaguje.

Prý nejde o podporu něčeho nezdravého, ale o podporu normálních lidí. Dle Eudoxie nemůže být každý člověk hubený, protože mají někteří lidé tloušťku v genech.



Kim Kardashianová pobláznila mladíka z Austrálie. Přál si mít podobné křivky jako ona, a tak si nechal pozadí vylepšit plastickou operací: