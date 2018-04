To je ale pomocník a 5 dalších povýšeneckých vět, co srážejí pečující táty

Zatímco na jednu stranu je stále běžnější, že se matky snaží vrátit dříve do pracovního procesu, na větší zapojení otců se stále mnozí dívají skrz prsty.



Zejména v rodinách podnikatelů nebo osob pracujících na volné noze je dnes již běžné, že se rodiče o péči o děti (stejně jako o domácnost a rodinné finance) dělí rovným dílem. A v mnoha dalších rodinách se matka vrací záhy do práce, protože otcova kariéra mu umožňuje pracovat z domu nebo s flexibilní pracovní dobou a zároveň obstarat potomky.



Přitom se ale často setkávají s větami, které jsou míněny jako komplimenty nebo veselé postřehy, ovšem ve skutečnosti podrývají jejich rodičovskou kompetenci a dělají z nich přinejmenším hlupáky. Přinášíme vám výběr těch nejtypičtějších.



1 Dneska hlídá tatínek?

Tatínek děti nehlídá, není ani chůva, ani pomocník, ale rodič. A rodiče se o své děti prostě starají, říká se tomu výchova.



„Můj manžel zůstal doma na rodičovské, zatímco já se vrátila do práce. Bydlíme na malé vesnici a manželovi se několikrát stalo, že si o něm sousedé mysleli, že je nezaměstnaný, přestože je doma celý den s dětmi. Běžně pak poslouchá dotazy jestli pere, vaří a občas rádobyvtipné otázky, jestli ještě kojí,“ konstatuje Louise, původem z Irska, nyní obyvatelka roztomilé české vsi. Její manžel je podle jejího mínění skvělý otec a až na to kojení zvládá péči o potomky na jedničku s hvězdičkou.



2 Oblékal tě tatínek, co? (mrk, mrk)

Podobné komentáře jsou doplněné pobavenými úsměvy, pomrkáváním a nadzvedáváním obočí. Míří většinou na dítě, které vypadá tak trochu jako malý klaun. Jako kdyby se nikdy žádné matce nestalo, že se jí dítě za den několikrát poblinkalo nebo vyválelo v bahně, takže ho zkrátka musela navléct do posledních čistých kousků oblečení.

Kromě nekonečné série nehod s oblečením ale může být na vině samotné dítě - dané kousky si třeba zkrátka vybralo a otec mu jako osvícený rodiče nebrání ve volbě jenom proto, aby uspokojil svou malichernost dítětem jako ze žurnálu. Anebo prostě v téhle rodině dají víc na pohodlí. Navíc již dávno není pravda, že by ženy dbaly o zevnějšek výrazně více než muži.



„Když obléká naše dítě můj manžel, tak je to malý elegán. Já ho většinou frknu do tepláků a mikiny a dál to neřeším,“ přiznává třeba produkční Růžena, která s manželem a čtyřletým synem žije v Praze.



3 A jak to zvládne?

Tuhle větu si vyslechne většina matek, pokud se vydá „od rodiny“ na pracovní cestu. Následuje důkladný výslech o tom, jestli manželovi přijede pomoct babička nebo chůva, jestli žena navařila jídlo do zásoby a nachystala kupičky s oblečením a podobně. A pokud na všechny tyto otázky odpoví matka s klidem a úsměvem, že svému partnerovi věří a opravdu mu nevolá každou hodinu, následuje většinou podpásovka: „A jak to zvládáš ty, být pryč od dětí?“

„Mého partnera se na podobné otázky při jeho pracovních cestách nikdo neptá,“ konstatuje Marie, která se o péči o své děti s manželem dělí rovným dílem. A vzpomene si hned i na další věc, co jí i jejího manžela vytáčí a mrzí zároveň. Dojemné reklamní kampaně děkující matkám olympijských sportovců, které zcela opomíjejí druhého rodiče.



VIDEO: Od plenek k olympiádě. Máma vychová šampiony Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Otcové v celé té kampani vůbec nebyli, jako kdyby neexistovali, nebo se o své děti vůbec nezajímali,“ podotýká Marie. A zdá se, že i letošní reklamní kampaň ke hrám v Rio de Janeiru se nese v podobném duchu - děkuje se maminkám, otcové se tentokrát aspoň mihnou v pozadí. Ale nečekejte od nich žádnou akci nebo zásluhy.



4 Koukám, že máš skvělého pomocníka!

Muž a otec není pomocník v domácnosti, ale její funkční součást. Pokud jdou dítě vykoupat, přečíst mu pohádku, vezmou ho do praku nebo si s ním prostě hrají, není to výpomoc, ale rodičovská péče.



„Přišlo mi opravdu zvláštní, když se jednou u nás doma jedna žena ohromně divila, že můj muž hraje karty s našimi čtyřletými dvojčaty. Nemohla tomu uvěřit a byla z toho celá pryč. Mně přišel zvláštní její údiv, protože většinu her se mnou a mými sourozenci obstarával právě můj táta, a to bylo v roce 1970!“ svěřila se svými zkušenostmi americká novinářka žijící v Praze Dinah.



„Většina přátel zná naše názory a tak jsme sexistických komentářů většinou ušetřeni. Ale kdykoliv mi někdo navrhuje, že bych měla být vděčná za to, že můj manžel funguje jako rodič, tak se mi chce zvracet,“ dodává Američanka.



5 Tak to se můžeš doma těšit na pěkné nadělení!

Spousta předsudků o mužích jako naprosto neschopných tvorech, kteří umějí sotva uvařit čaj a ohřát párky, uvidíme v dnešní době zejména v reklamách. Mnoho reklamních textařů má stále bohužel pocit, že muž si nedokáže poradit s nákupem, vařením, úklidem, pračkou a samozřejmě ani s výměnou plínky. A co teprve, když ho necháte doma samotného s dítětem, to ale musí být nadělení? Typickým příkladem může být následující reklama:



VIDEO: Technologie nikdy nenahradí lásku, říká dojemný spot Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Problém je v tom, že realita se za posledních pár desítek let opravdu zásadně změnila, většina mužů není odkázána na milost a nemilost ženského pokolení, ale dokáže se o sebe, domácnost i děti obstojně postarat. A spousta mužů to dokázala již před desítkami let, i když to nebylo tak běžné, jako dnes.



Ano, není jednoduché a občas přitom vznikne svinčík, ale s totožnými problémy (a často s totožnými výsledky) se potýkají i matky v domácnosti. A nikdo se jim přitom blahosklonně nevysmívá.



6 Maminka přeci dítěti rozumí nejlépe

Oblíbená mantra reklam, babiček a tchyní. Vědci přitom již dávno vyvrátili mylné představy o tom, že matky dětem rozumí lépe a jsou v péči o dítě celkově „lepší“. Je pravda, že takové bývají, příčinou je ale zejména fakt, že s dětmi zpravidla z finančních důvodů zůstávají doma právě ženy. Jakmile otcové dostanou příležitost se svým dětem věnovat, mají možnost rozvinout svůj šestý smysl a vycítit, proč miminko pláče, co by si přálo a jak ho nejlépe uklidnit nebo zabavit.



Možná vám to přijde všechno jako nevinná zábava, ale pro mnohé rodiče i děti mají tyto předsudky opravdu nepříjemné důsledky. Se svými zkušenostmi se na serveru Reddit svěřil svobodný otec sedmileté holčičky:



„Nejhorší je, když moje sedmiletá dcerka touží po tom, aby k nám přišly její kamarádky přespat a udělat si pyžamovou party. Přinese mi domů telefony na rodiče svých kamarádek a já je začnu obvolávat (většinou jsou to maminky). Vysvětlím jim, že bychom rádi pozvali jejich dítě k nám domů. Pak většinou následuje otázka, jestli bude doma i maminka. A když jim řeknu, že bohužel maminka doma nebude, následuje dlouhá pauza. Je mi to líto, ale dcera neměla z tohoto důvodu u nás doma dodnes kamarády na přespání. Rodiče to vždycky odmítnou a vymlouvají se, že jsou moc zaneprázdnění apod. A já se pak dcerce omlouvám, protože ona to nechápe,“ svěřil se smutný otec ostatním diskutujícím. A dodal, že by si moc přál, aby jeho dcerka mohla také mít to, co je pro její kamarádky, o které se starají matky, běžné.