Povolání, při kterých se zaručeně seznámíte

Čí je ten hlas?

"Po telefonu si sice zalaškujete, ale to je všechno," směje se čtyřiadvacetiletá Zdeňka z Jaroměře, která pracuje na infolince společnosti T-Mobile. "Stále to na mě někdo zkouší. Dokonce přišla i žádost o ruku," říká. Je přesvědčena, že v její profesi je naopak těžší si najít opravdového partnera. Když má říct, které povolání je podle ní pro seznámení nejlepší, říká s úsměvem: "Lehká děva?"

Její kolegyně, šestadvacetiletá Bára z Hradce Králové, si myslí, že nejlíp jsou na tom třeba fitness trenérky, masérky nebo terapeutky. Sama žije ve spokojeném vztahu a se zákazníky neflirtuje. Ačkoliv... "Jednomu se líbil můj hlas, proto mi nabídl společné setkání u kávy. Pracoval v oblasti realit, takže se prý mohu na něj kdykoliv obrátit. Je dost možné, že nabídku využiji," říká a připouští i to, že je na infolince spousta možností k seznámení.

ÚSKALÍ: Je určitě příjemné, když klient po telefonu kromě díků přidá i lichotky o sametovém hlase, případně svou múzu, která mu právě skvěle poradila nebo nabídla nejvýhodnější z výhodných, pozve na rande. Proč toho nevyužít? Pozor ale na zklamání. Příjemná slova ve zvukomalebné tónině můžou ve skutečnosti patřit upocenému páprdovi, který ze sebe při setkání nevyloudí souvislou větu. Je málo pravděpodobné, že se za hlasem, který vám opakovaně volá, lichotí a probouzí šimrání v břiše, skrývá někdo jako George Clooney. Štěstí ale přeje připraveným, možná že právě vy budete mít to neuvěřitelné štěstí, jaké měla slečna z call centra ve filmu Red, jejíž hlas zaujal Bruce Willise.

Pozor na žárlivce

Podle Zdeny, pětatřicetileté PR manažerky ze společnosti Cleverlance má třeba modelka určitě větší šanci na seznámení než pracovnice výzkumné laboratoře.

Pojďte si povídat do Kavárničky Má povolání vliv na seznamování? Jaká práce je v tom směru výhodou? Pojďte si o tom popovídat do Kavárničky.

"Neznamená to ale, že snadněji najde partnera pro život. V tomto ohledu jsou podle mě šance k seznámení a profese dvě nezávislé proměnné," tvrdí. Sama pracuje převážně mezi muži. Teoreticky mají ženy na její pozici lepší šance, aby našly partnera.

"V naší společnosti se zrodilo hned několik úspěšných ´firemních´ manželství," dodává. Kromě toho se často setkávají s klienty. Večerní zábava s klienty spojená s ochutnávkou vín vede prý často třeba ke spontánnímu potykání a následným ranním obavám, že si to ten druhý nepamatuje. "Každopádně PR je o kontaktech, které se těmito akcemi stanou mnohem neformálnějšími," vymezuje flirtu účelové poslání.

ÚSKALÍ: Co je v domě, není pro mě, je poněkud vyčpělé klišé. Přibývá firemních manželství, o kterých mluvila manažerka Zdena. Už jen proto, že manažerky (i manažeři) tráví v práci čím dál víc času. Mají společné téma, mohou si poradit s problémy, dobře se znají, mají pro sebe pochopení... A pokud jako Zdena pracujete mezi skoro samými muži, kteří si vás hýčkají, je vaše sebevědomí v sedmém nebi. Můžete zároveň nápadníky přebírat tak dlouho, než v sítu zůstane ten nejlepší. Hlavně ale aby nebyl závislák, který se nalepí a samotnou vás už nikdy nikam nepustí. Měl by mít vlastní zájmy, aby se vztah neproměnil v ponorku, nesmí být ani trochu žárlivý, protože by vás dřív nebo později mohl nutit chodit do práce v tmavých brýlích a režném pytli.

Nápadníci bez paměti

Servírce Janě z Horních Počernic je třiadvacet. Tvrdí, že je pro servírky naopak těžší si najít partnera, protože pracují v době, kdy jiné randí. Ideální práce pro seznámení je podle ní obchodní zástupkyně, úřednice nebo barmanka. Přesto se s partnerem seznámila díky práci.

"Seděl tady s kamarády. Oni pak odešli, on zůstal a počkal až do zavíračky. Po pár větách jsem zjistila, že pracuje jako číšník, takže máme alespoň podobnou pracovní dobu. Jsme spolu už rok a zatím to klape," pochvaluje si Jana. Pozvání na rande i žádosti o ruku dostává každou chvíli, ale jen se tomu směje.

"To nemůžete brát vážně! Když nejsou pod parou, tak se chvástají před kamarády." Kuriózní zážitky má s hosty každý den. "Hlavně když už má chlapík upito. Jednou mi takhle jeden nabízel, že mi zaplatí dovolenou, když mu budu celý pobyt nosit plzeň nahoře bez."

ÚSKALÍ: Věřte Janě určitě to, že návrhy hostů pod vlivem alkoholu nemůže brát vážně. Je sice v práci obklopena hlavně muži, ale spíš než vlastnosti princezny, musí mít ráznost generála, mateřské pochopení a reakce vtipné i ostré jako břitva. Možná by povolání servírky sice vyhrálo na počet lichotek a pozvání na cokoliv, na druhou stranu si málokterý z jejích nápadníků bude své sliby pamatovat do rána.