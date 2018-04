Používáte ten správný krém?

Výběr kosmetiky čtyř čtenářek ONY DNES hodnotila a komentovala MUDr. MILOSLAVA PROKOPOVÁ-MOSKALYKOVÁ, kožní lékařka z Centra laserové a estetické dermatologie Ústavu estetické medicíny v Praze (www.uem.cz)











Kosmetika sice nedokáže zázraky, ale pokud se s péčí začne včas a v dostatečné míře, umí si poradit s mnoha problémy. Správnou péčí můžete přispět k tomu, že vaše pleť nebude namáhána víc, než je nutné, a zachová si co nejdéle svůj mladistvý vzhled.

Na druhou stranu může pokožce i ublížit, zvlášť používáte-li přípravky nevhodné pro váš typ pleti. To, že se vám jednou za čas udělá pupínek, totiž ještě neznamená, že máte mastnou pleť či vyloženě akné. Příčinou šupinaté pokožky zase nemusí být suchá pleť od přírody, ale spíše používání příliš vysušujících přípravků.

Barbora Veselá, 28 let



Co na to lékařka: "Slečna Barbora má normální pleť, póry jsou jemné, ve střední partii trochu zřetelnější. Promaštění v centru mírné. Kožní řasa jde utvořit obtížně a je elastická. Pleť je dobře napjatá, bez vrásek. Tento typ pleti je odolný vůči zevním vlivům, dobře snáší slunce a při pravidelné vhodné péči bude vypadat dlouho velmi dobře. I stárnutí bude probíhat pomalu. Výrobky naprosto odpovídají typu pleti. Oceňuji pečlivé čištění - je velice důležité. Krém proti vráskám kolem očí je spíše pro starší, jistě se na trhu nachází krém pro mladší typ. Používáním se ale určitě nic nezkazí. Kůže kolem očí je velmi citlivá a jemná a je lepší o ni preventivně pečovat. Jen snad krém na rozšířené póry je podle mě zbytečný."

Co běžně používám:

Čištění: Krémový odličovač Rinse-Off Foaming Cleanser; čisticí mýdlo Facial Soap; exfoliační voda Clarifying Lotion – vše Clinique

Péče: Hydratační péče Dramatically Different Moisturizing Lotion; na rozšířené póry Pore Minimizer, obojí Clinique; oční krém Liftactiv Pro Yeaux, Vichy





Martina Slavíková, 36 let



Co na to lékařka: "Paní Martina má normální pleť, v centru trochu mastnější - mazové žlázky jsou tu lehce zřetelnější, ale nejsou vyplněny mazem. V postranních partiích obličeje má četná milia (drobné bílé cystičky). Tonizace kůže je dobrá. Chválím za krém s faktorem 8. Vůbec nevadí, že nepoužívá krémy z jedné řady, u nočního mě jen zaráží, že je určen pro všechny typy pleti – pokud ale vyhovuje, je to v pořádku. Drobná milia je nutné pravidelně čistit, nejlépe u kosmetičky. Ačkoli kosmetika je vyhovující pro tento typ pleti, stálo by za úvahu krémy změnit, mohou podporovat vznik těchto milií. Výrazné mimické vrásky mezi obočím by bylo vhodné ovlivnit botulotoxinem - zbytečně dodávají zachmuřený výraz."

Co běžně používám:

Čištění: Odličovací mléko pro normální pleť, Garnier Essentials; pleťová voda pro smíšenou až mastnou pleť Optimals Balance,Oriflame

Péče: Denní gelový krém SPF 8 Optimals Balance, Oriflame; noční krém Skindividual, Oriflame; pleťová maska Brazilian Rainforest Planet SPA, Avon





Zuzana Vilímová, 44 let



Co na to lékařka: "Paní Zuzana má normální pokožku, póry jsou jemné, tonus je snížený. Určitě by si zasloužila více péče v podobě hydratačního a výživnějšího krému. Na výrazné mimické vrásky v okolí očí a váčky pod očima je vhodný intenzivní oční přípravek. Ovšem pro výrazné zlepšení se již hodí zákrok plastického chirurga. Co se týká používání jednoho krému pro tělo i pro obličej, je to lepší, než nepoužívat nic. Nicméně je vhodné používat jiný krém na obličej, na oční okolí a na tělo. Vzhledem k tomu, že paní Zuzana vůbec nepoužívá make-up ani pudr, může klidně zvolit stejný mycí gel na obličej i na tělo za předpokladu, že se jedná o šetrnější mycí prostředek. Jedná se ale opravdu jen o základní péči."

Co běžně používám:

Čištění: běžný sprchový gel, který používám na tělo

Péče: Intenzivní hydratační péče pro každodenní použití na celé tělo, Nivea Soft; oční krém Visible Results, L‘Oréal





Eva Koubková, 59 let



Co na to lékařka: "Paní Eva si stěžuje na mastnou pleť a výběr kosmetiky odpovídá tomuto typu. Ale podle toho, že ve střední části obličeje jsou póry jemné, ve střední partii zřetelnější a nejsou vyplněny mazem, řekla bych, že má spíše normální, lehce smíšenou pleť. Tento typ pleti si dlouho uchovává pěkný vzhled a stárnutí probíhá pozvolna. Vrásky jsou pouze v místech výraznější mimiky. Možná by stálo za to vyzkoušet jemnější odličovač a lehčí hydratační krém – krém udrží hydrataci a zároveň by ubylo pocitu mastnoty ve středních partiích. Hydratační termální maska je v pořádku. Naopak úplně bych vynechala peeling – jednak kvůli rozšířeným žilkám, navíc hrubé částice by mohly pleť doslova poškrábat."

Co běžně používám:

Čištění: Hloubkově čisticí gel, Normaderm

Péče: Thermal Fix 2 pro velmi dehydrovanou pleť, Vichy; noční péče, Normaderm; hydratační termální maska, Vichy; Peeling Sweet Finish Sugar, Avon