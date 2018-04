Použité kalhotky mohou vydělat tisíce

"Koupím nošené dámské krajkované kalhotky. Možný pravidelný odběr." Takové a mnohé jiné inzeráty lze s trochou trpělivosti najít na internetu a v seznamkách. Prodávají se i punčochy, rukavičky, latexové výrobky.

Fiktivní přezdívka a anonymní e-mailová adresa slouží jako ideální úkryt pro ty, kteří se vzrušují tím, co většinová společnost považuje za nenormální nebo přímo úchylné.

Kalhotky na dobírku

To potvrzuje i muž středních let, který se živí opravou stomatologické techniky. "Našel jsem na internetu inzerát, tak jsem na něj zkusmo odpověděl. A domluvili jsme se," vypráví.

"Koupil jsem obyčejné kalhotky, doma na ně stříknul trochu voňavky a dal je do obálky. Pak jsem to poštou poslal na dobírku a peníze jsem skutečně dostal." Bylo to několik stovek korun. Tím to prý pro něj skončilo.

Pokud by se ale obě strany domluvily, klidně by si mohly měsíčně vyměňovat "zboží" za tisíce korun. Záleželo by jen na důvěře, ochotě a samozřejmě diskrétnosti.

Právě kvůli ní někteří fetišisté nechtějí používat poštu, kde se zadává adresa a jméno. Trvají na osobním odběru. To se stalo také iDNES, když se jeho redaktor pokusil jednoho z fetišistů kontaktovat s nabídkou prodeje použitých kalhotek.

Na odbyt jdou i plavky

"Je to stále aktuální! Jaké jsou podmínky? Pro mě je podstatný osobní odběr," odepsal iDNES obratem anonymní inzerent. Na návrh, abychom použili poštu nebo kurýrní službu, už nereagoval. Ani na žádost, zda by neodpověděl na pár otázek.

iDNES se spojil také se ženou, která na internetu prodávala použité plavky. "Je to ale jednorázové. Tolik plavek, abych je mohla prodávat stále, zase nemám," vysvětlila. "Odpovědí na tenhle inzerát jsem za měsíc dostala asi tak patnáct." Doma se jí nakupily staré plavky, které už nepotřebovala, rozhodla se, že na nich něco vydělá.

Její nabídka sahá od obyčejných tréninkových až po ty profesionální. Tomu odpovídá i rozptyl cen - od 350 korun do 1500 korun. Kdo má zájem, dostane e-mailem fotografii, jak plavky vypadají na těle. Většina z nich už je prodaná nebo alespoň zamluvená. Nouzi o zákazníky sice nemá, ale dodává: "Zas tak výhodný džob to není."

Co je to fetišismus Pohlavní úchylka, při níž předmětem sexuálního vzrušování není osoba, ale něco, co s ní může souviset, např. součást oděvu. zdroj: Akademický slovník cizích slov Hranice normálnosti je nejasná

Podle sexuologa Radima Uzla je těžké najít hranici mezi úchylkou a tím, co jí ještě není.



"Svým způsobem můžeme být fetišistou všichni, protože každý má něco rád," dodává. Fetišismus je jednou z těch mírumilovnějších úchylek, vztahuje se k neživým předmětům, hlavně k součástem oblečení.

Opravdovým překročením hranice je podle odborníků až moment, kdy fetišista začne ubližovat sobě nebo svému okolí. "To je ale velice výjimečné. Fetišisté se sklonem k agresivní sexualitě si ten objekt většinou kradou," uvádí sexuolog Petr Weiss.

Skutečnými oběťmi sexuálních úchylek jsou proto především jejich nositelé, které často trápí a stydí se za ně. "Vliv na jejich psychiku to má negativní. Trpí neurózami a mívají problémy v navazování vztahů," vysvětluje odborník Weiss.

Dokazuje to ostatně i diskuze čtenářů na serveru Sexus.cz. "Nepřináší mi to nic pozitivního, protože mi moje nešťastná úchylka komplikuje vztahy k ženám a rád bych se jí zbavil," napsal jeden z nich pod článek, který se věnuje právě fetišismu.