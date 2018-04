Pouze desetina těch, kdo zneužijí dítě, jsou pedofilové

Skutečná sexuální porucha pedofilie, která se vyznačuje erotickým zájmem o děti, a nemusí nutně vést k pohlavnímu zneužití, se týká asi jednoho procenta lidí v populaci. Řekl sexuolog Petr Weiss. Podle sexuologů je český systém léčby úspěšný, recidivy se dopustí asi 17 procent léčených pedofilů, zatímco v zahraničí jde i o 80 procent.

Léčba pedofilů

"Je to tím, že my léčíme v jedné skupině pouze devianty, ať už ty, kteří něco provedli, nebo ty, co přišli dobrovolně," řekl Weiss. Například ve Velké Británii ale léčí jako pedofily všechny pachatele zneužití dětí, přestože jejich diagnóza může být jiná. "Právě tito delikventi - nikoli nutně deviantní - se pak dopustí stejného činu v 80 procentech případů," dodal Weiss.

"Léčba pedofilie v Česku je postavena na třech pilířích - na režimu, podávání léků a psychoterapii," řekl vedoucí sexuologického oddělení psychiatrické léčebny v Bohnicích Martin Hollý. Pacienti jsou podrobeni režimu a učí se dodržovat přesně stanovená pravidla, berou léky na tlumení hormonů a v rámci terapií se snaží rozpoznávat svůj problém a přizpůsobit život své poruše. Pedofilie je celoživotním problémem, po 12 až 18 měsících hospitalizace následují pravidelné návštěvy ambulantních psychiatrických ordinací a neustálé užívání léků.

Prvních deset měsíců léčby má za sebou šestadvacetiletý David Stejskal, který byl v prosinci loňského roku odsouzen za pohlavní zneužití devíti chlapců ze skautského oddílu, který vedl. V září mu byl potvrzen rozsudek dvou let vězení. K léčbě se přihlásil dobrovolně. "O tom, že se mnou něco není v pořádku, jsem věděl asi od 15 let, ale nebylo jednoduché přiznat si to a něco s tím dělat," řekl Stejskal.

Zhruba od stejné doby o svých pedofilních sklonech věděl také třicetiletý Ondřej Martinek, který rovněž zneužil několik dětí. "Chci se vyléčit a dělám pro to všechno, jednou bych se chtěl uplatnit v pedagogické práci, ale s dospělými lidmi, mimo dětské prostředí," řekl Martinek. Podle vedoucího sexuologické ambulance v Bohnicích Slavoje Brichcína je pevné odhodlání bojovat s vlastní poruchou důležitým krokem pro úspěšnost léčby. "Je třeba, aby se ten člověk vyrovnal s problémem, spolupracoval s rodinou a byl ochoten respektovat pravidla, například vyhýbat se dětským hřištím nebo dětským zájmovým činnostem, řekl Brichcín. V bohnické psychiatrické léčebně se nyní na sexuologickém oddělení pro 20 pacientů léčí čtyři pedofilové. Za jednadvacetiletou historii sexuologické léčby v Bohnicích měli tamní lékaři v péči celkem 26 pedofilů. Na celé oddělení připadají jeden až dva lékaři, psycholog a devět zdravotníků.

4000 Kč za měsíc

Sexuologická léčba patří podle ředitele léčebny Ivana Davida k těm nejdražším. Léky na útlum mužských hormonů přijdou na 4000 korun na pacienta za měsíc. Psychoterapie nejsou vůbec hrazeny pojišťovnou. "Kdybych chtěl šetřit a jít přitom do důsledků, bylo by sexuologické oddělení první, které bych zrušil," řekl David s nadsázkou.

Pedofilové jsou téměř výhradně muži, zneužití dětí se ale dopouštějí i ženy. Podle britských studií připadá na čtyři pachatele zneužití jedna žena. Nejde však o sexuální poruchu jako spíš o nezvládnutí rolí a citový problém. Podle odborníků by se to mohlo týkat například kladenského případu učitelky, která měla mít údajně vztah se svým čtrnáctiletým žákem.

V ČR zažilo podle sexuologů asi devět procent žen pohlavní zneužití před 15. rokem věku. U mužů jde asi o čtyři procenta. Pouze 12 procent dívek o svém zneužití řeklo někomu dospělému a jen zlomek z oznámených zneužití skončí odsouzením pachatele.