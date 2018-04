Pouštění kaprů je týráním němé tváře

Z přibližně osmnácti tisíc tun kaprů, které se v České republice ročně vyloví, je zhruba pětina určena na vánoční stůl. V posledních letech však přibývá lidí, kteří si kapra koupí jen proto, aby mu darovali svobodu. Ten zvyk není nový - zrodil se přibližně před půldruhým stoletím.

Pamětníci si možná vzpomenou na dvacet let starou Dietlovu televizní inscenaci Štědrý den bratří Mánesů, která na základě arabesky Jakuba Arbese vypráví o neschopnosti slavných malířů Josefa a Quida kapra zabít. Vypustili ho proto zpět do Vltavy. Je to dobrý skutek?

Vypouštění ryb do přírody by mohlo být trestné

Mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben si to nemyslí. A dovedeno do důsledku by dárce svobody mohl být žalován pro týrání němé tváře - šanci přežít opětovné vypuštění má jen pětina ryb.

"Během celé cesty ke konzumentovi kapři nezažijí takový šok, jakým pro ně může být rodinné opečovávání ve vaně, nebo dokonce puštění zpět do přírody," vysvětluje Josef Duben. "I když to zní tvrdě, tyto ryby jsou brány od samého počátku, tedy od výlovu, jako jídlo na vánoční stůl," říká.

Jeho názor potvrzuje i Jindřich Vinter z Českého rybářského svazu: "Kapři, kteří by jinak na podzim odpočívali na dně rybníka, jsou vystaveni mnoha stresům. Nejhorší ale pro ně může být změna teploty a složení vody, do které je lidé vypustí. Například chlorovaná voda ve vaně svým složením rybám nevyhovuje a teplota, která se během přeprav udržuje na zhruba pěti stupních Celsia, bývá doma podstatně vyšší.

" Ryby obecně podle Radovana Valeše z Ligy na ochranu zvířat reagují mnohem více na bolestivé podněty na povrchu těla, kde mají více nervových zakončení než ostatní živočichové. Jejich útrapy začínají již koncem října, kdy se ryby uskladňují v betonových sádkách. V těch jsou velmi často namačkány, spotřebovávají mnohem více ze svých tukových zásob a jsou vyčerpanější. Další stres prožívají při přepravě a jakékoli manipulaci - ta je ostatně problematická vždy při masových převozech zvířat.

"Špatný stav ryb můžeme často vidět na prodávaných kusech. Dokumentuje to, že lidé k nim nemají vztah jako ke zvířeti, ale pouze jako ke kusu masa," upozorňuje Vinter, ale dodává: "Chápu ovšem tradici štědrovečerní večeře, a pokud budeme chtít mít kapra na Vánoce, tak asi jiný způsob neexistuje. Není nicméně dobré zbytečně prodlužovat utrpení zvířat, je lépe si kapra rovnou nechat zabít u prodejců."

Šance, že ryby přežijí je asi dvacet procent

Pravděpodobnost, že ryby vypuštěné zpět do volné vody přežijí, odhaduje Josef Duben na dvacet procent. "Je to doložitelné i na případech, kdy prodejci neprodané ryby tajně naházeli zpět do rybníka v naivní představě, že tam jim bude nejlépe. Na jaře, když roztál led, vyplavaly většinou na povrch leklé."

Darováním svobody se člověk teoreticky může dostat i do rozporu se zákonem na ochranu zvířat, konkrétně s ustanovením o nepříznivém působení fyzických a chemických faktorů, dodává Valeš.

Jak uvádí právník Oldřich Choděra, zvíře nesmí být vystaveno týrání, a pokud má být zabito, pak rychle. "Vypustit kapra zpět do přírody bych přirovnal k vysazení bělocha doprostřed africké džungle. S největší pravděpodobností to nepřežije," říká.

Mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben lidem doporučuje, aby před Vánocemi raději pomohli jiným zvířatům. Možnost jim poskytne například Pražský spolek ochránců zvířat. Ten pořádá od středy až do 23. prosince v útulku pro kočky v Radlické ulici 108 sbírku krmiva.

Dostanou ho kočky, které oslaví Vánoce v útulku, a také ty, které se tam ocitnou po svátcích coby nechtěné dárky.

Podobné akce probíhají po celé zemi. Například v Olomouci dostalo asi šest desítek opuštěných psů v místním útulku na krmení více než deset tisíc korun.

.