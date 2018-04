Potrhlé holky a drogové večírky. Návrhář se inspiroval klubovou scénou

Když americký designér Luis Raul Solil přemýšlel, jak rozjet kariéru, ani ve snu ho nenapadlo, že se jednou dostane až na prestižní New York Fashion Week. Věděl jen, že chce něco neokoukaného, co ho bude odlišovat od ostatních. Založil si proto značku složenou z počátečních písmen svého jména, LRS. A začal se věnovat čistě dámské módě, kterou prezentuje prostřednictvím avantgardních až umělecky laděných modelů.



Předtím strávil návrhář čtyři roky v oděvní firmě Proenza Schouler, kde pracoval výhradně s denimem. „Moje portfólio bylo příliš zatíženo právě denimem a neměl jsem v podstatě nic jiného, co bych mohl nabídnout. Zkusil jsem udělal první projekt a pak hned následoval druhý a najednou jsem na sebe poutal čím dá dál více pozornosti,“ vzpomíná Luis Raul Solil v rozhovoru pro on-line magazín Dazed & Confused, jak se dostal do světa vysoké módy.

Modely návrháře mexického původu jsou totiž dost extravagantní. Křivé střihy jdou ruku v ruce s výraznými barvami. Solil obléká modelky do šatů, které mají rukávy zakončené rukavicemi, nebo do nepřehlédnutelných kovbojských bot z kajmaní kůže, které sahají téměř do půli stehen.

Teatrální drogový výlet

„Pozoruji módu všude, kudy chodím, protože jsem její velký fanoušek. Nechávám se hodně inspirovat kulturou mladých, klubovou scénou a bláznivostí dětí, které se oblékají podle toho, jak se jim chce. Pozoruji vlastně všechno. Třeba i gesta, nebo způsob, jak holka drží kabelku,“ přemýšlí designér, pro kterého je velmi inspirující rozmanitý New York. Vnímá ho jako podnikavou holku, která právě utekla odněkud ze zapadákova, aby začala nový život. „Moje holky jsou moderní, ale zároveň i trochu praštěné. A pořád něco řeší,“ svěřuje se, jak si představuje nositelku svého oblečení.



Nová kolekce pro jaro a léto 2017 posouvá autorovy teatrální vize ještě dál. Vrací se k newyorské klubové scéně 80. let a poukazuje na její stinnou stránku. Obyčejná zábava se stává gejzírem neřesti, protože všichni jedou na drogách. „Při přípravě modelů jsem se koncentroval na drogové večírky a halucinogenní stavy. Chtěl jsem nositelné oblečení, které by ale bylo zároveň prodchnuto barvami,“ popisuje Luis Raul Solil.

Zatím to vypadá, že životní výzvy s přehledem zvládá. Má za sebou pět kolekcí, prodává na e-shopu a letos poprvé vystoupil na New York Fashion Weeku.