Potřebujete dobít baterky? Zjistěte, co vás připravuje o energii

OTESTUJTE SE: JAK SILNÉ JE VAŠE TĚLO?

Podle tradiční čínské medicíny se životní síla, která proudí tělem, jmenuje čchi. A čchi může někdy váznout. Nemáte chuť jít si zaběhat. Do úklidu se musíte nutit, jako kdybyste před sebou měli stavbu pyramidy, a ne jenom lehce pokapanou kuchyň. Dokonce vás namáhá i zvednout telefon a odvolat schůzku, na kterou se nedokážete dovléct. Co s tím? A jak poznáme, jestli takhle vyždímaní náhodou nebudeme napořád?





KDO TO BRZDÍ - TĚLO, NEBO HLAVA?

Ke ztrátě naší energie vede víc věcí. Může to být zdravotní problém. Například nedostatek železa: kdo přijímá málo železa, třeba z luštěnin a masa, vleče se do schodů jako astmatik. Problém se může vyřešit jedním jednoduchým krevním testem u vašeho lékaře a u většiny lidí je díky lékům odstraněn během několika týdnů.

Druhá možnost je nedostatek sportu. Každý ví, že energii máme ze svalů, a ne z pohodlných tukových buněk. Ale když se člověk cítí unavený, nepůjde si zaběhat ani za milion. Tady pomůže jenom jedno: přemoci se. A nemusíte jít rovnou na hodinu na běžecký ovál. Stačí rychlá procházka a do deseti minut čekejte první příval životní síly, i když se vám teď zdá, že nepřekročíte ani práh.

Ale když vám elán chybí i přes dobré zdraví a dostatek pohybu, je příčinou nevyzpytatelný spotřebitel energie - vlastní hlava. To jsou ty momenty, kdy člověk přemítá, zda by nebylo řešením všechno nechat být a začít nový život někde jinde. Moc práce. Pak ještě daňové přiznání. Právě opravujete koupelnu. A pozítří přijedou příbuzní. Tak to jde už týdny. Vlečete se životem vyčerpaní a nevíte proč. Tohle bude větší práce než sníst tabletku železa nebo se projít kolem řeky.

VAŠE OSOBNÍ PŘESTAVBA

Máte v životě chvíle, kdy i největší stres nejen snadno zvládnete, ale takřka vám vyhovuje a budí vás k větším výkonům. Pak ochotně vezmete na třídních schůzkách funkci ve školní rodičovské radě, napíšete za týden tři články, vymalujete předsíň a ještě jdete večer do kina. To, co v takových momentech zažíváme, popisují psychologové jako absolutní sebedůvěru: krásný pocit, že je váš život v rovnováze, že máte všechno pod kontrolou.

"Lidé s tímto základním postojem," říká profesor Gerald Hüther z Göttingenu, který se zabývá výzkumem mozku, "se snadněji učí, mají větší radost ze života, ví, kde jsou jejich hranice. Jsou silní a suverénní. Předpokladem je, že dělají věci, které považují za smysluplné a které jim nejsou nařizovány zvenčí." A protože ne každý je tak šťastný, existují ještě další způsoby, jak si do hlavy nalít více energie.

Náš mozek funguje jako sluneční kolektor za letního dne. Jeho zdroje energie jsou téměř nevyčerpatelné, ale my se stejně cítíme vysílení. Důvodem jsou blokády v kolektoru. Překážky v naší hlavě, které nedovolí energii, které je kolem dost a dost, proudit naším tělem. Nedůvěra v sebe sama, nespokojenost s vlastním tělem nebo životem, zahlcující stres.





Psychologové pokročili ve zkoumání lidské duše natolik, že vznikl nový směr - psychologie energie. Je to terapeutická metoda, která s pomocí akupresury, jógy a dalších metod učí lidi měnit sami sebe zevnitř. Obor je to dost kontroverzní, a než pronikne do běžné nabídky psychologických poraden, zkusíme si pomoci sami.

První krok je nejtěžší. Přestat si říkat: já jsem tak strašně unavená. Přestat o tom mluvit s kamarádkami. Přestat na otázku Jak se máte? odpovídat negativním výčtem životních proher. Zkrátka vymazat si z mozku myšlenku na to, že vaše energetické zásoby jsou na nule. Jakmile to dokážete, otevře se první "záklopka" mezi kolektorem a vaším tělem. Dá se říct, že téměř okamžitě začnete vnímat kolem sebe věci, které jen čekaly, aby vám mohly dodat energii. Filmy, knihy a obrazy. Své děti a jejich zážitky. Přírodu.

Potom se pokuste všechno kolem sebe začít vnímat neutrálně. Musím nakoupit, protože večer budu chtít jíst. Musím obouchat kachličky v koupelně, protože ve středu přijdou obkladači položit nové. Jsem unavená, protože jsem musela pracovat přes čas, takže si půjdu dřív lehnout.

Krok tři zní trochu jako rada naivní postavičky z večerníčku, ale opravdu to funguje: začněte se ze všeho radovat. Prší, takže se bude večer krásně číst v křesle s dekou. Čeká vás návštěva u protivné tety, koupíte jí krásný dárek a utlučete ji svým optimismem. A na odchodu víte, že ji zas rok neuvidíte.

Podle amerického lékaře profesora Jona Kabat-Zinna se tímto způsobem zcela jistě dopracujete neomezených zásob energie, které budou bez blokád proudit do vašeho těla z mnoha zdrojů. Říká tomu Mindfull Based Stress Reduction (vědomé snižování stresu) a pomáhá zbavit se špatného životního pocitu, za který může vaše okolí.

Nakonec se stanete sami svým vlastním psychologem a energetikem a ještě před zimou stihnete načerpat dost síly na boj s chřipkami a plískanicemi. Ostatně, co je špatného na plískanicích, když jim můžete čelit v teplém oblečení, těšit se na čaj, který si dnes uvaříte, a na filmy, které si konečně půjčíte na DVD a všechny zkouknete. Pomoci by vám měly i naše testy.

JAK SILNÉ JE VAŠE TĚLO?

KOLIK MÁTE ENERGIE?