Osm potravin, které vás zbaví stresu

Stres je přirozená reakce organismu na mimořádně zátěžové situace. Bohužel dnešní uspěchaná doba přináší takových situací bezpočet.

Než se dobrovolně odevzdáte do spárů farmaceutického průmyslu, vyzkoušejte následující protistresové potraviny. Zbavíte se napětí a ještě si pochutnáte.

Pomeranče

Německá studie zveřejněná v časopise Psychopharmacology zjistila, že vitamín C, který je v pomerančích hojně obsažen, pomáhá snižovat hladinu stresu a po prožití stresové situace vrací krevní tlak a hladiny kortizolu do normálu. Vitamín C je také známý svou schopností podpořit imunitní systém.

Sušené meruňky

Meruňky jsou zásobárnou hořčíku, který bojuje se stresem a navíc přirozeně uvolňuje svaly. Už řada studií prokázala, že lidské tělo ve stresu spotřebovává více hořčíku než v klidovém stavu. Proto je zapotřebí při stresu hořčík doplňovat a sušené meruňky jsou skvělou volbou.

Mandle

Mandle jsou tou pravou potravinou pro pocuchané nervy. Jejich pravidelné pojídání pomáhá překonávat stres, depresi a únavu. Mandle jsou také výbornou svačinou pro sportovce a těžce pracující, protože dodají tělu energii a vitalitu.

Krůtí maso

Krůtí maso obsahuje esenciální aminokyselinu zvanou L-tryptofan, která je nezbytná pro vznik serotoninu a melatoninu, tedy hormonů dobré nálady. Proto se lidé po obědě z krůtího masa cítí příjemně uvolnění, někdy až ospalí. L-tryptofan získáte i z konzumace kešu oříšků, mléka, banánů či ovesných vloček.

Špenát

Příznivé účinky špenátu na lidský organismus jsou dobře známé. Posiluje imunitní systém, pomáhá tvorbě krve, zlepšuje látkovou výměnu a působí jako diuretikum, ale také zklidňuje nervovou soustavu, pomáhá zlepšovat náladu a zahání stres a únavu.

Losos

Tato oblíbená ryba je bohatá na omega-3 mastné kyseliny, bílkoviny, hořčík, vitamíny skupiny B a železo. Všechny tyto živiny uvolňují napětí a bojují proti únavě. Navíc podle studie uveřejněné v časopise Diabetes & Metabolism omega-3 mastné kyseliny zabraňují stoupání hladiny stresových hormonů kortizolu a adrenalinu.

Avokádo

Toto exotické ovoce obsahuje více draslíku než banány, a přispívá tak ke snižování krevního tlaku. Navíc obsahuje zdraví prospěšné nenasycené mastné kyseliny a všechny esenciální aminokyseliny. To už je dostatek důvodů proč si pochutnat na tradiční mexické pochoutce z avokáda guacamole.

Brokolice

Brokolice je stejně jako kapusta a další tmavě zelená zelenina plná vitamínů, které je zapotřebí dodávat do těla ve zvýšené míře zejména ve stresovém období. Kromě toho, že brokolice odbourává nervozitu, působí také jako prevence rakoviny tlustého střeva, posiluje srdce a zlepšuje imunitní systém.