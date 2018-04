Pět potravin, díky nimž budou vaše zuby zdravé

Všichni víme, že některé potraviny a nápoje výrazně přispívají ke vzniku zubního kazu.

"Vyhněte se potravinám, které kombinují cukr, kyselinu a lepivost," radí doktorka Miriam R. Robbinsová, zubní lékařka z Department of Oral and Maxiofacial Pathology, Radiology and Medicine z New York University College of Dentistry. Nepřítelem číslo jedna jsou podle ní žvýkací bonbony.

S čištěním počkejte

Pokud si myslíte, že nejvhodnějším způsobem ochrany zubů po konzumaci sladkých pokrmů je vydrhnutí kartáčkem na zuby, zbystřete.

Doktorka Robbinsová upozorňuje, že čištění zubů hned po pozření kyselého nebo cukrového pokrmu může ve skutečnosti zapříčinit další poškození zubů. Kyselé potraviny a nápoje totiž změkčují zubní sklovinu. Lékařka proto doporučuje počkat s čištěním nejméně 20 až 40 minut po jídle.

Kyselé, sladké a škrobové potraviny jsou tedy úhlavními nepřáteli vašich zubů, ale existují i potraviny, které zdraví zubů prospívají.

Sliny pro zdraví

Obecně jsou to potraviny, které stimulují produkci slin. Podle zubního lékaře Marka S. Wolffa, profesora a předsedy Department of Cariology and Comprehensive Care z New York University College of Dentistry sliny přirozeně obsahují bikarbonát neutralizující kyselinu, vápník a fosfát, které pomáhají remineralizaci zubního povrchu.

Kyselinu produkovanou bakteriemi v našich ústech pomáhají neutralizovat také mléčné výrobky.

Představujeme vám pět potravin, které jsou podle výzkumů nebo klinické praxe účinné v boji proti zubnímu kazu.

Sýr

Sýr obsahuje jen malé množství cukru a kyseliny a je bohatý na vápník. Zároveň obsahuje kasein, mléčnou bílkovinu, která je zvláště užitečná pro zpevnění zubní skloviny.

Zubní lékaři často svým pacientům, kteří jsou obzvlášť náchylní ke kazům, předepisují remineralizující zubní pastu, která obsahuje kasein.

Doktorka Robbinsová zase často doporučuje vyzrálý parmezán jako řešení při postupujících účincích kyseliny, zvláště při zvracení v těhotenství nebo po chemoterapii u onkologických pacientů.

Žvýkačka bez cukru

Co se týče umělých sladidel a zubního zdraví, jen těžko uslyšíte něco pozitivního. Existuje však jedna výjimka: Xylitol.

Tato náhražka cukru, které je obsažena v mnoha žvýkačkách bez cukru a v mentolových bonbonech, zabraňuje nebezpečným bakteriím v plaku metabolizovat cukr a vytvářet kyseliny, které zeslabují zubní sklovinu.

"Žvýkačka mechanicky odstraňuje plak a bakterie z vašich úst," dodává americká doktorka Miriam R. Robbinsová. Můžete si je koupit i v Česku.

Celer

Většina syrové zeleniny je dobrá nejen pro zuby, ale i pro celkové zdraví. Vláknitá podstata zeleniny navíc vyžaduje víc žvýkání a tím i větší tvorbu slin.

Podle doktorky Robbinsové je zvláště účinný celer, protože se při jeho žvýkání uvolňují vlákna, která přirozeně čistí zuby.

Hrušky

Čerstvé ovoce je další skvělou volbou, protože stejně jako zelenina stimuluje produkci slin. Mezi top ovoce, které pomáhá zdraví zubů, patří hrušky.

V jedné studii z roku 2004 vědci zjistili, že toto ovoce má větší neutralizující efekt na kyselinu na zubní sklovině než jiné druhy ovoce včetně banánů, jablek, mandarinek a ananasu.

Pokud bojujete se zubními kazy, dejte vždy přednost čerstvému ovoci před sušeným. Robbinsová zdůrazňuje, že koncentrované, lepivé a cukrové sušené ovoce narušuje zubní sklovinu.

Sezamový olej

Sezamová semínka údajně snižují zubní plak a pomáhají remineralizovat zubní sklovinu. Metoda kloktání sezamového oleje (známá také jako oil pulling) je populární v ayurvédské medicíně.

Studie ukázala, že ve skupině náctiletých chlapců, kteří trpěli zánětem dásní způsobeným zubním kazem, bylo proplachování sezamovým olejem v redukci plaku a bakterií stejně efektivní jako použití ústní vody.