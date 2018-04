Deset potravin a nápojů, které vám pomohou se lépe soustředit

"Jestliže jsme unaveni nebo se špatně soustředíme, může to být i nesprávným způsobem stravování. Obecně bychom měli do jídelníčku doplnit vitaminy, minerály, stopové prvky," radí dietoložka Věra Burešová.



Dietoložka také doporučuje zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny. Například špenát nebo brokolice obsahují vitamin C a kyselinu listovou, banány, podporují koncentraci díky hořčíku. Kakao dodává tělu jak psychickou tak fyzickou energii. Další možností jsou mořské ryby a plody, které obsahují jod a ořechy zase potřebný vitamin E.



"A nezapomínejte přidat trochu pohybu nejlépe na čerstvém vzduchu," upozorňuje Burešová.



A dodává, že nesoustředění jde ruku v ruce s únavou a vyčerpaností. Pokud se budeme chtít těmto stavům co nejvíce vyhnout, měli bychom omezit alkohol, polotovary, umělé přísady do jídel, ale také bílý cukr, povzbuzující a kofeinové nápoje. Samozřejmě je třeba se vyhnout některým těžce stravitelným masům a také dortům.



Vyzkoušejte následujících deset potravin a nápojů, které vám mohou s lepším soustředěním pomoci.



Ovesná kaše

Odborníci na výživu často tvrdí, že snídaně je nejdůležitější jídlo dne. Nejen, že nám dodá první příliv energie potřebné pro začátek nového dne, ale odborníci říkají, že lidé, kteří snídají, mají menší riziko obezity, vysokého krevního tlaku a cukrovky v porovnání s těmi, co snídani vynechávají.



Velmi důležitý je však výběr snídaně. I když je lákavé dát si po ránu koblihu, sladké cereálie nebo chléb s marmeládou, experti na výživu doporučují raději ovesnou kaši. Ta zaručí pocit sytosti po delší dobu, pomůže vám udržet koncentraci a navíc má jen málo kalorií. Chuť ovesné kaše můžete vylepšit kousky čerstvého ovoce nebo skořicí.



Hořká čokoláda

Cítíte dopoledne odliv energie a je pro vás těžké se soustředit na práci? Dopřejte si místo šálku kávy raději kousek hořké čokolády. Podle serveru Health.com by měl ke zlepšení pozornosti stačit jeden čtvereček hořké čokolády.



"Hořká čokoláda zvyšuje hladiny serotoninu a endorfinu, které jsou spojeny s vyšší soustředěností," říká dietoložka Natalie Stephensová z The Ohio State University Wexner Medical Center.



Podle Stephensové je hořká čokoláda také zdrojem antioxidantů, vitaminů a minerálů jako jsou draslík, měď a hořčík, které mohou spolu se zdravou stravou udržovat krevní tlak v normálu. Hořká čokoláda má také nižší obsah tuků a cukrů než mléčná nebo bílá čokoláda.



Studie z roku 2013 ukázala, že lidé, kteří pili dva šálky kakaa každý den po celý měsíc, zlepšili přítok krve do mozku a lépe zvládli paměťové testy.



Voda

Někdy je při únavě vše, co potřebujete, jen sklenice osvěžující vody. A to zvláště ráno po těžké noci.



"Žízeň a dehydratace mohou způsobit únavu," říká výživová specialistka z New York City Cindy Moustafa a upozorňuje, že šálek kávy nebo energetického nápoje ještě více dehydratuje, takže se později budete cítit ještě hůře. Moustafa radí vypít při poklesu energie sklenici vody do níž jste vymačkali čerstvou citronovou šťávu.



Borůvky

Borůvky jsou nejen velmi chutné a na antioxidanty bohaté ovoce, ale také mohou podporovat paměť. Studie z roku 2010 publikovaná v Journal of Agricultural and Food Chemistry odhalila, že lidé, kteří každý den pili borůvkový džus po dobu dvou měsíců, značně zlepšili svůj výkon v učení a paměťových testech.



Pro doplnění energie a zlepšení koncentrace tak sáhněte na místo sladkostí raději po čerstvých borůvkách.



Losos

Odbornice na zdravý životní styl Lori Shemeková tvrdí, že losos je koncentrovaný zdroj omega-3 mastných kyselin, které pomáhají obnovovat mozkové buňky, zpomalují kognitivní pokles a také posilují synapse v mozku spojené s pamětí.



„Bílkovina v lososu obsahuje aminokyseliny, které jsou nezbytné pro udržení soustředění.“



Shemeková doporučuje dát si k snídani vajíčka s lososem pro zdravý začátek nového dne.



Zelený čaj

Většina lidí sahá při únavě po šálku kávy. Pokud si ale kávu sladíte, zvýšíte příjem kalorií a přispějete k pozdější nervozitě a roztěkanosti. Velké množství kávy navíc může spustit bolest hlavy, což jen ublíží vaší schopnosti se soustředit.



Výživová specialistka JJ Virginová doporučuje dát si na povzbuzení místo kávy raději šálek zeleného čaje, který obsahuje menší množství kofeinu a navíc aminokyselinu teanin. Podle odborníků teanin zlepšuje duševní bdělost a soustředění.



Červená řepa

Odbornice na výživu Lori Shemeková doporučuje pro zlepšení paměti, podporu koncentrace a celkového zlepšení kognitivních funkcí zařadit do jídelníčku červenou řepu.



Podle Shemekové červená řepa obsahuje nitráty, které mohou ředit krev, zvýšit tak průtok krve a kyslíku do mozku a tím zlepšit duševní výkon. Červenou řepu přidejte do salátů, opečte na olivovém oleji nebo rozmixujte do zeleninového koktejlu.



Banány

Pokud jste ve spěchu a potřebujete zlepšit vaši soustředěnost a zahnat únavu, dejte si banán. Studie z roku 2008 zjistila, že studenti, kteří jedli toto chutné ovoce před zkouškami, měli lepší výsledky, než ti, co je nejedli.



Banány jsou plné draslíku, důležitého minerálu, který udržuje mozek, srdce a svaly v kondici.



Špenát

Tato oblíbená listová zelenina je známá jako výborná potravina pro mozek a existuje pro to dobrý důvod.

„Špenát je plný luteinu, folátu a betakarotenu,“ říká dietoložka Tara Giduosová z Floridy.



A dodává, že tyto živiny byly spojeny s prevencí demence. Někteří neurologové doporučují konzumaci špenátu nejméně třikrát týdně.

Vejce

Pokud se v zájmu zdravého stravování zbavujete u vajec žloutku, zadržte.

„Celé vejce včetně žloutku je dobrým zdrojem omega-3 mastných kyselin DHA,“ tvrdí Lori Shemeková.



Dostatečný příjem omega-3 má pozitivní účinek na paměť a náladu. Vejce také obsahují složku cholin, která může pomáhat udržovat zdravé buněčné membrány mozku. Nedostatek cholinu se může projevit poruchami paměti a zhoršenou schopností soustředění.