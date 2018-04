Sedm potravin a nápojů pro lepší pleť. Pomůže víno i čokoláda

„Ačkoli se to na první pohled nezdá, to, co sníme, nás velmi ovlivňuje. Jak naši psychiku, tak také vzhled. Pro pleť je tím nejdůležitější voda. A to nejen zvenku v podobě hydratačních krémů, které na ni nanášíme, ale jako nápoj, který pijeme,“ uvedla odbornice na krásu Petra Řehořková z kliniky Petra Clinic a upozornila, že pleti rozhodně neprospívá stres, nedostatek spánku, nezdravé jídlo.



Podle Řehořkové se třeba na aknózní pleti odrazí přemíra sladkého a někdy se problémy na tváři mohou objevit i po požití příliš kořeněného nebo mastného jídla.

„Pleti prospívají potraviny, které obsahují hlavně vitamin C a E, dále také betakaroten, selen, zinek draslík a omega-3 mastné kyseliny,“ vysvětlila Petra Řehořková a vyjmenovala, že mezi takové potraviny patří jakékoli ovoce a zelenina, třeba řepa nebo avokádo, celozrnné obiloviny, ořechy, semínka (dýňová, slunečnicová, apod.), ryby, sýr cottage, rakytník, hlíva ústřičná, mladý ječmen nebo třeba šípek.

„Největšími nepřáteli zdravého vzhledu pleti jsou alkohol, káva, rafinovaný cukr, příliš soli, jednoduché sacharidy, uzeniny, tučná strava a nasycené tuky,“ varuje Řehořková.

Bobulovité ovoce

Borůvky, jahody, maliny, ostružiny a další lahodné bobulovité ovoce jsou velmi bohaté na antioxidanty a fytoživiny, což jsou pro zdraví velice prospěšné sloučeniny. Tyto látky jsou významné především svými antioxidačními účinky, dále snižuji riziko aterosklerotických srdečních onemocnění a nabízejí antivirové a antibakteriální účinky.

Bobulovité ovoce je také extrémně bohaté na vitamin C, antioxidant, který podporuje tvorbu kolagenu, čímž pomáhá oddálit příznaky předčasného stárnutí, jako jsou vrásky a povadlá pleť.

Zelený čaj

Antioxidanty v zeleném čaji pomáhají organismu bojovat s volnými radikály ze znečistěného prostředí, ze stresu a z nevhodné stravy. Všechny tyto faktory si vybírají svou daň nejen na celkovém zdraví organismu, ale rovněž přispívají k rychlejšímu stárnutí pokožky.

Zelený čaj je zvláště bohatý na katechiny, přírodní látky lehce nahořklé chuti, které jsou podle mnoha vědeckých studií velmi prospěšné pro naši pleť i zdraví. Mezi hlavní zdravotní účinky katechinů patří snižování hladin špatného cholesterolu a naopak zvyšování hladin toho dobrého, ochrana střevní mikroflóry, zrychlení metabolismu, zlepšení mozkových funkcí a podle některých odborníků mohou katechiny i pomáhat při boji s nádorovými onemocněními. To už je dostatek důvodů, proč si každý den dopřát šálek zeleného čaje.

Granátová jablka

I když toto osvěžující a lahodné ovoce u nás stále patří mezi exotické a méně známé dobroty, pomalu si nachází své příznivce.Tomuto ovoci je v poslední době věnována pozornost ze strany vědců a odborníků, kteří zkoumají jeho účinky na zdraví.

Kromě mnoha pozitivních účinků na zdraví mohou granátová jablka pomoci k zářivé a mladistvé pleti. Jsou totiž plná antioxidantů a vitaminů, které zpomalují proces stárnutí buněk a přispívají tak k mladistvě vyhlížející pleti. Jako bonus můžete granátová jablka vyzkoušet pro jejich afrodiziakální účinky.

Rostlinné oleje, ořechy a semínka

Extra panenský olivový olej, sezamový olej lisovaný za studena, lněný olej a další rostlinné oleje, stejně jako ořechy a semínka, olivy a avokádo obsahují vysoce kvalitní látky a nenasycené mastné kyseliny, které jsou nezbytné pro zdraví našich buněk a jsou předpokladem pro zářivou a pevnou pleť. Důležitý je také obsah fytosterolů, které regulují hladiny cholesterolu, vitaminu E a karotenoidů a polyfenolů, které mají antioxidační účinky.

Mezi nejzdravější oleje vůbec patří extra panenský olivový olej, který je někdy také nazýván elixírem mládí a zdraví. Všechny výše zmíněné oleje je vhodnější používat za studena, jelikož vařením se mnoho jejich výhod ztrácí. U olejů také platí, čím méně rafinované tím lépe.

Červené víno

Čemu vděčí Francouzky za mladistvý vzhled? Možná i červenému vínu. Kromě tříslovin a minerálních látek obsahuje červené víno ve velkém také flavonoidy, které působí jako antioxidanty. Nejznámější je přitom resveratrol, který vychytává volné radikály, jež jsou příčinou stárnutí buněk. Resveratrol je také velice ceněn pro své protirakovinné schopnosti.

Červené víno rovněž pomáhá chránit pleť před poškozením od slunce, snižuje riziko cukrovky a chrání oční sítnici před stárnutím.

„V malé míře určitě neškodí. Naopak. Červené víno i hořká čokoláda obsahují velké množství cenných látek, flavonoidů, které v těle plní funkci antioxidantů. To znamená, že chrání buňky (a tedy i pleť) před rychlým stárnutím. Mají tedy pozitivní vliv nejen na krásu, ale hlavně také na zdraví člověka. Ale nic se nemá přehánět. Když sníte tabulku čokolády na posezení a vypijete denně lahev červeného vína, nejspíš to příliš pozitivně působit nebude,“ vysvětluje Petra Řehořková.

Hořká čokoláda

Zní to až moc dobře na to, aby to byla pravda. Ale hořká (pozor, opravdu jen hořká s vysokým podílem kakaa) čokoláda byla požehnána vědou pro své unikátní a zdraví prospěšné vlastnosti. Tato několik tisíc let stará lahůdka obsahuje velké množství flavonoidů, které fungují jako velmi účinné antioxidanty.

Ty působí příznivě na pleť, oběhový systém a neutralizují molekuly kyslíku neboli volné radikály, které škodí buňkám. Hořká čokoláda navíc ochraňuje vaše srdce, snižuje riziko mrtvice, snižuje krevní tlak a jak jistě víte, zlepšuje náladu.

Listová a košťálová zelenina

Zelí, brokolice, květák, růžičková kapusta, listový salát a špenát vám dodají více živin a minimální množství kalorií než jakákoli jiná potravina. Kromě toho, že tyto druhy zeleniny jsou extrémně zdravé, působí proti rakovině a pomáhají předejít srdečním onemocněním, obsahují také velké množství látek, které chrání buněčnou DNA před poškozením. Košťálová zelenina navíc obsahuje síru, které se někdy právem přezdívá minerál krásy.

Síra zajišťuje pevnost a lesk vlasům a nehtům. Je velmi důležitá pro tvorbu kolagenu, proteinu, který je součástí vazivových a podpůrných tkání.

Pleť potřebuje péči

„Opravdu důležitá je i pravidelná péče o pleť. Tedy tři základní kroky: hydratace, čištění a výživa. Bez toho by žádná pleť nevypadala dlouhodobě dobře. Jednou za čas dopřejte pleti peeling a regenerující masku. Co se týče profesionální péče, alespoň jednou za měsíc je dobré navštívit odborníka, který pleť důkladně vyčistí,“ dodává odbornice na krásu Petra Řehořková.