Pět potravinových přísad, které vám zkazí náladu

Nejspíš už jste slyšeli, že některé potraviny jako čokoláda nebo banány mohou pomáhat ulevit od stresu a zlepšit náladu. Ale bohužel existuje i mnoho pokrmů obsahujících přísady, které mohou způsobit chaos v našem nervovém systému a vyvolat podráždění, mrzutost, únavu, úzkost či rozčilení.



Přečtěte si, na které ingredience si při vaření nebo výběru jídla dát pozor, pokud si nechcete pokazit dobrou náladu.

Bílá mouka

Bílá mouka a potraviny z ní zdraví zrovna dvakrát neprospívají. Bílá mouka vzniká namletím obroušeného zrna, zbaveného klíčku a obalových částí, a je tak ochuzena o značnou část živin.



Navíc porce těstovin, bageta nebo pizza vám mohou pokazit náladu. Jednoduché cukry z bílé mouky totiž způsobí rozkolísání hladin cukru v krvi, zvýší chutě na sladké a vyvolají podráždění, neklid a bolesti hlavy.

Problémy může způsobovat také lepek obsažený v mouce.

„Je prokázáno, že u lidí s celiakií má lepek neblahé účinky na celý organismus včetně mozku a jeho funkcí. Může způsobit výkyvy nálad, melancholické až depresivní stavy,“ vysvětlil lékař Ondřej Nývlt, předseda Lékařské rady Světa zdraví.

A dodal, že i u lidí, kteří celiakii nemají, se po konzumaci potravin z bílé mouky často objevují zažívací potíže jako nadýmání nebo pálení žáhy, což způsobuje únavu, podrážděnost a nepříjemné nálady.

„Navíc kvůli vysokému glykemickému indexu dochází k výkyvům hladiny cukru v krvi a dříve pocitům hladu,“ uvedl lékař Nývlt.

Potravinářská barviva

Jedlá barviva, která jsou na etiketách označována čísly E 100 až E 180, se přidávají do potravin, aby se zvýraznila jejich barva či chuť. Barviva se přidávají do všeho, co si dokážete představit. Do ovocných nápojů a sladkostí, snídaňových cereálií, pečiva, uzenin, léků i mléčných výrobků.



Některá potravinářská barviva jsou přírodního původu, jiná jsou synteticky vyráběná a právě tato „éčka“ mohou kromě jiných negativních účinků na zdraví také ovlivňovat naši náladu. Jedná se například o potravinářská barviva E102 (Tartazin), E110 (Žluť SY), E120 (Karmín) nebo E124 (Ponceau 4R), které mohou kromě alergických a astmatických reakcí, přispívat také k hyperaktivitě u dětí.

Podle specialisty na výživu Martina Koláře však není prokázané, že potravinářská barviva přímo způsobují deprese a úzkosti.

„U osmi nejvíce diskutovaných barviv se mluví především o negativních vlivech na chování dětí. Barviva mohou způsobovat poruchy soustředění, hyperaktivitu nebo dokonce poruchy typu ADHD. U některých lidí mohou některá barviva spustit astmatický záchvat a nebo se u nich může objevit alergická reakce v podobě kopřivky,“ řekl Martin Kolář a dodal, že výrobci by mohli používat přírodní barviva na místo syntetických, ta jsou však dražší a nejsou tak stabilní jako syntetická.

Aspartam

Mnoho lidí se mylně domnívá, že umělá sladidla jsou pro zdraví a štíhlou linii lepší než cukr. Aspartam, který je asi 200krát sladší než sacharóza, patří mezi nejznámější umělá náhradní sladidla a také mezi ty nejkontroverznější, co se účinků na zdraví týče.

Z vědeckého hlediska jde dokonce o jednu z nejvíce prozkoumaných látek a studie na zvířatech ukázaly různé negativní účinky jako poruchy endokrinního sytému, artritida, astma, bolest břicha, rakovina mozku, bolesti svalů, či defekty plodů u těhotných žen.

Podle studie z roku 2012 může dlouhodobá konzumace aspartamu ovlivňovat také nervovou soustavu.

I specialista na výživu Martin Kolář je přesvědčen, že aspartam, který je mimo jiné obsažen i v mnoha limonádách, může ovlivnit naše chování.

„Aspartam může ovlivnit nervové funkce v těle a narušit hormonální rovnováhu,“ varoval Kolář.

Glutaman sodný

Tato bílá krystalická látka bez vůně je nejvíce používaným dochucovadlem v potravinářském průmyslu. Navíc dokáže prodloužit životnost výrobku až o několik měsíců.



Glutaman najdeme především v restauracích s rychlým občerstvením, dále v bramborových lupíncích, v mnoha mražených pokrmech a polotovarech, v asijských a mexických jídlech, omáčkách a kořenících směsích, instantních pokrmech jako polévky a omáčky a v konzervovaných jídlech.

Ti, kteří si libují ve zvýše zmíněných pokrmech, jež obsahují glutamany označené E621-625, však mohou podle Martina Koláře pociťovat změny nálad, podrážděnost, poruchy spánku a deprese.

„Glutaman se vyskytuje běžně v lidském těle a slouží především jako přenašeč nervových vzruchů. Uvádí se, že po konzumaci jídla s obsahem glutamanu vzrůstá jeho koncentrace v krvi, čímž dochází k výrazné stimulaci příslušných receptorů. Protože se tyto receptory nacházejí v podstatě v celém těle, může dojít k různým reakcím těla, například se může objevit migréna, nebo křeče žaludku,“ říká hlavní nutriční specialistka Světa zdraví Monika Bartolomějová.



A dodala, že nedoporučuje konzumovat potraviny, do kterých se glutaman sodný přidává (celkem se jedná o pět různých solí označovaných E621-625).

„Jedná se o látku zvýrazňující chuť. Ale proč je potřeba ji používat, když existuje široké množství koření a bylinek? Navíc přírodní ochucovadla obsahují nepřeberné množství dalších pro zdraví prospěšných látek,“ uvedla nutriční specialistka Bartolomějová.

Cukr

Máte rádi sladké? Pak jste už nejspíš zaznamenali, že po euforii z konzumace sladkého pokrmu se obvykle dostaví nepříjemné pocity. A to nejen pocit viny, ale také nevysvětlitelná podrážděnost a mrzutost.



„Jednoduché cukry totiž způsobují kolísání hladin cukru, což vede ke špatné náladě. Zejména u dětí může být konzumace cukru příčinou neklidu, nervozity a potíží se soustředěním,“ píše server Naturalon.com.

Nadměrná konzumace cukru je také spojena se vznikem mnoha zdravotních problémů, jako jsou vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka či špatná funkce štítné žlázy. Někdy však nestačí vyhýbat se jen sladkostem a cukru samotnému. Cukr se totiž nachází i v pokrmech jako hranolky, omáčky, zavařená zelenina, uzeniny či salátové dresingy.