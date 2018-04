Deset potravin, které vás udrží déle mladé

„Ačkoli se to na první pohled nezdá, to, co sníme, nás velmi ovlivňuje. Jak naši psychiku, tak také vzhled. Pro pleť je tím nejdůležitější voda. A to nejen zvenku v podobě hydratačních krémů, které na ni nanášíme, ale jako nápoj, který pijeme,“ říká nutriční specialistka Světa zdraví Kristýna Báčová a připomíná, že pleti neprospívá stres, nedostatek spánku ani nezdravé jídlo.



„Třeba na aknózní pleti se odrazí přemíra sladkého a někdy se problémy na tváři mohou objevit i po požití příliš kořeněného nebo mastného jídla. Pleti prospívají potraviny, které obsahují hlavně vitamin C a E, dále také betakaroten, selen, zinek draslík a omega3-mastné kyseliny. Mezi takové potraviny patří jakékoli ovoce a zelenina, třeba řepa nebo avokádo, celozrnné obiloviny, ořechy, semínka (dýňová, slunečnicová, apod.), ryby, sýr cottage, rakytník, hlíva ústřičná, mladý ječmen nebo třeba šípek,“ vysvětluje Báčová.

Naopak největšími nepřáteli zdravého vzhledu pleti jsou podle odborníků alkohol, káva, rafinovaný cukr, příliš soli, jednoduché sacharidy, uzeniny, tučná strava a nasycené tuky.

„Sůl dehydruje nejen organismus, ale také pleť. A jak je známé suchá pleť rychleji stárne a více se na ní tvoří vrásky. Cukr zase působí negativně na tvorbu kolagenu, který má mimo jiné na starosti udržovat pokožku jemnou a hydratovanou. Kombinace soli a cukru v některých konzervovaných potravinách je pak přímo kritická. O alkoholu je známo, že dehydratuje organismus. Stejně tak má za následek vysušenou a zašedlou pleť. V případě, že máte suchou pleť, vyhněte se také kofeinu nebo nikotinu. Základem správné hydratace pleti je pitný režim. Vypijte alespoň 2 – 3 litry vody denně,“ radí Báčová podle níž na suchou pleť platí zdravé tuky – ořechy, rostlinné panenské oleje, avokádo a tučné ryby. Dále radí do jídelníčku zařadit salátové okurky, jahody, ostružiny, celer, chia semínka, aloe vera nebo meloun.

Výživový specialista a autor knihy „The Best Things You Can Eat“ David Grotto dal dohromady několik lehce dostupných potravin, které jsou podle zkušeností odborníků nejen studnicí mládí, ale mohou vám i pomoci zbavit se nadbytečných kilogramů či zbystřit vaši mysl. Jaké to jsou?

Borůvky: zlepšují mozkové funkce

Usínáte za pracovním stolem a jste neustále unavení? Pak mějte po ruce pár borůvek a uzobávejte v průběhu dne, nebo si s nimi ozdobte ovesnou kaši k snídani.

Toto lahodné ovoce vám podle Davida Grotta pomůže zvýšit vaši energii a zlepšit mozkovou činnost. Borůvky jsou totiž bohaté na flavonoidy, které pomáhají zlepšit krátkodobou i dlouhodobou paměť.

Hroznové víno: pomáhá k lepší pleti

Slupka hroznového vína (modrá réva vinná) obsahuje látku resveratrol, přírodní antioxidant, který mimo jiné pomáhá zdokonalovat pleť.

Výživový specialista David Grotto uvedl, že podle několika odborných studií může resveratrol pomáhat chránit před poškozením pleti způsobeném UV zářením, které může vést až k rakovině kůže. Podle Grotta lze tyto výhody získat i ze sklenky červeného vína.

Černé fazole: bojují proti zhoubným nádorům

David Grott tvrdí, že konzumace luštěnin pomáhá chránit před rakovinou střev a prostaty. Sušené fazole, hrách a čočka jsou totiž plné dietní vlákniny, která pomáhá urychlovat vyčištění odpadu ze střev.

Výživový specialista také zdůraznil, že fazole jsou navíc bohaté na kyselinu listovou neboli folát, který pomáhá opravovat poškozené buňky.

Lněné semínko: pomáhá snižovat hladiny cholesterolu

Lněná semínka jsou bohatým zdrojem omega-3 mastných kyselin, které mají protizánětlivé účinky a zamezují vzniku krevních sraženin, čímž chrání srdeční zdraví.

Podle výživového specialisty Davida Grotta navíc lněná semínka obsahují další dvě složky, které bojují proti špatnému cholesterolu. Grotto kromě konzumace lněných semínek také radí snížit konzumaci nasycených tuků, pravidelně cvičit a nekouřit cigarety.

Brokolice: nabízí protirakovinné účinky

Tato oblíbená košťálová zelenina je bohatá na fytoživiny, jako je glukorafanin, které jsou protizánětlivé a pomáhají chránit před vznikem rakoviny plic, žaludku a dalších typů rakoviny.

Tyto přírodní látky navíc mohou napomáhat zpomalování růstu nádorových buněk. Odborníci na výživu doporučují konzumovat brokolici jako součást salátu, nebo si ji přidávat například do těstovin.

Jablka: snižují riziko srdečních onemocnění

Říká se, že jedno jablko denně je lepší než sto doktorů a něco na tom bude. Jablka jsou velmi prospěšná zdraví především díky obsahu vlákniny, a to jak rozpustné, tak nerozpustné. Rozpustná vláknina pektin pomáhá snižovat hladiny cholesterolu a tím snižuje riziko srdečních onemocnění.

Nerozpustná vláknina v jablkách pak pomáhá udržovat zdravý zažívací systém. David Grotto radí jablka neloupat, ale konzumovat je i se slupkou, jelikož většina vlákniny a mnoho antioxidantů se nachází právě ve slupce tohoto ovoce.

Ovesné vločky: dodají energii při cvičení

Klíčem k udržení mladistvého vzhledu a dobrého zdraví je podle Davida Grotta dostatek pohybu. A ovesné vločky vám ke cvičení dodají sílu. Ve studii publikované v časopise Metabolism dobrovolníci, kteří konzumovali ovesné vločky 45 minut před cvičením, měli znatelně lepší výkony, než účastníci studie, kteří před cvičením jedli pufovanou rýži nebo pili jen vodu. Výživový specialista vysvětlil, že sacharidy v ovesných vločkách se pomaleji tráví a hladiny energie tak zůstanou vysoko i delší dobu po konzumaci ovesných vloček.

Kristýna Báčová dodala, že tělo potřebuje při sportování bílkoviny jako stavební látku pro svaly a sacharidy, které dodávají energii. Je vždy potřeba dodat tělu vhodné množství sacharidů, protože nadbytek si tělo uloží jako tuk.

Tip: Zázračná domácí banánová maska "Tato maska je ́botoxem ́ z přírody. Banán ́opravuje a omlazuje ́ vysušenou pleť, protože pomáhá regeneraci kožních buněk. Jogurt pokožku hydratuje, vyživuje a dodává jí potřebný lesk. A med má antiseptické a antibakteriální účinky, navíc bojuje proti stárnutí pleti," vysvětluje výhody doma vyrobené zdravé masky odbornice na krásu Petra Řehořková.

Budete potřebovat: 3 lžíce jogurtu, 1 lžičku domácího medu, půlku zralého banánu

Postup: Rozmačkejte banán a přidejte zbylé dvě ingredience. Velmi důkladně je všechny promíchejte. Masku aplikujte na vyčištěnou tvář a nechte působit 10-15 minut. Poté si umyjte obličej nejdříve teplou vodou, následně studenou.

„Abych byla konkrétnější, tak bílkoviny se nacházejí v potravinách jako ryby, maso, vejce (šmakoun), mléčné produkty, tofu, tempeh, luštěniny a ořechy. Mléčné produkty jezte hlavně v přírodní podobě, ovocné jogurty jsou plné barviv a dalších přidaných látek. A co se týče sacharidů, tak ty najdete v zelenině, ovoci, pohance, rýži nebo v bramborách. Sacharidy u pohybu můžete zařazovat i v podobě smoothie či džusů. Ideální je připravit si pravidelný režim a předcházet záchvatům hladu, nebo zařazování pokrmů těsně před sportem,“ radí Báčová.

Třešňový džus: vylepší vám spánek

Nedostatek spánku může urychlovat proces stárnutí. V roce 2011 odborníci z Centers for Disease Control vydali prohlášení, že nedostatek spánku je veřejnou epidemií a je spojen s chronickými nemocemi jako vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita a deprese.

Pokud i vy patříte mezi nespavce, v noci se převalujete a nemůžete usnout, odborník na výživu David Grotto radí vypít před spaním sklenku třešňového džusu. Ten je plný melatoninu, který může zlepšovat kvalitu spánku a jeho délku.

Špenát: podporuje růst svalové hmoty

Nechcete přijít o ty těžce vydřené svaly z posilovny? Pak do svého jídelníčku zařaďte špenát. Kreatin nitrát obsažený ve špenátu může pomáhat vytvářet silnější svalovou hmotu. Tato zelenina se však řadí mezi superpotraviny i z mnoha jiných důvodů.

Špenát je bohatý na minerál hořčík, který pomáhá udržovat zdravou funkci svalů a nervů a rovněž pomáhá regulovat hladiny krevního cukru a krevní tlak, vysvětlil Grotto a upřesnil, že nejvíce hořčíku získáte z tepelně upraveného špenátu.

Bílé fazole: nabijí vás energií

Cítíte se unavení a bez energie? Možná vám chybí železo. Tento minerál patří mezi nejdůležitější prvky v lidském organismu a mnoho lidí se potýká s jeho nedostatkem. Ten se projevuje oslabenými kognitivními funkcemi, nadměrnou únavou a neschopností regulovat tělesnou teplotu.

Nejvíce železa v jedné porci obsahují játra, ale pokud vás vnitřnosti nelákají, Grotto radí zvýšit konzumaci bílých fazolí. Ty jsou navíc bohaté na kyselinu listovou, měď a draslík.