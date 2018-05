Ovesné vločky

Uvařte si z nich ráno kaši nebo si je přidejte do müsli – zaženete tak pocit hladu až do oběda. V jednom experimentu se lidé, kteří ovesné vločky posnídali, cítili během dopoledne méně hladoví, a ještě navíc snědli k obědu o 31 procent méně kalorií než ti, co snídali něco jiného. Podle vědců za to může viskózní textura vloček a vysoký podíl vlákniny – vločky tak vstřebávají hodně vody a starají se o pocit plného žaludku.