Potraviny, které vám zajistí krásu i zdraví

Pohanka: proti popraskaným žilkám

Pohanka obsahuje rutin, který spolu s vitamínem C zvyšuje pružnost krevních kapilár, pomáhá při krvácivosti dásní, při problémech s křečovými žilami či při otocích dolních končetin. Pohanka je po výživové stránce opravdu hodnotnou potravinou především pro svou lehkou stravitelnost, obsah vlákniny, vyšší obsah bílkovin a komplexních ("pomalých") sacharidů.

Ovesné vločky: proti chuti na sladké

Ovesné vločky jsou stálicí mezi potravinami vyvážené a pestré stravy. Jsou výborným zdrojem pomalu vstřebatelných sacharidů, které pomáhají oddálit pocity hladu a nezřízených chutí na sladké. A to především tím, že přispívají ke stabilizaci hladiny inzulínu. Hormon inzulín, známý regulátor glukózy v krvi, však hraje důležitou roli i v metabolizmu tuků, což znamená, že ovlivňuje ukládání tuku do tělesných zásob. Proto platí, že čím vyšší hladina inzulínu, tím nám hrozí větší riziko neoblíbených tukových polštářků v místech, kde si to přejeme ze všeho nejméně. Vločky by tedy měly být součástí stravy každého, komu není lhostejná jeho postava a snaží se bojovat s nadváhou.

Vločky také mimo jiné obsahují důležitou vlákninu, která pomáhá regulovat funkce střev (pomocník proti zácpě) a napomáhá v prevenci rakoviny tlustého střeva. Zajímavý je i obsah zinku, který příznivě ovlivňuje kvalitu vlasů a nehtů.

Olivový olej: pro štíhlou linii

Olivový olej, ideálně extra panenský za studena lisovaný, je zdrojem esenciálních, tedy pro organismus nezbytných mastných kyselin. Tyto mononenasycené tuky pomáhají v prevenci rakoviny. Velmi zajímavý je i fakt, že tyto tuky nejen, že se ve větší míře neukládají do tukových zásob na těle, ale naopak přispívají k jejich odbourávání. Proto jsou výbornou náhradou za živočišné tuky ve stravě lidí dbajících na svou štíhlou linii.

Fenoly, další prospěšné látky obsažené v olivovém oleji, působí protizánětlivě a přispívají k efektivnější regeneraci organismu především při vyšší fyzické i psychické zátěži.

Brokolice pro vášnivé kuřáky

Prospěšné vlastnosti konzumace brokolice jsou obecně známé, nicméně mezi její hlavní plusy patří například obsah vápníku, který dává pevnost kostem a zubům a působí preventivně proti osteoporóze. Pyšní se vysokým obsahem antioxidantů, látek, které napomáhají v prevenci rakoviny. Nejznámější z nich jsou betakaroteny či vitamín C, který posiluje naši imunitu a především kuřáci by měli dbát na jeho zvýšený příjem. Dalším kladem brokolice je obsah chromu, který ovlivňuje aktivitu inzulínu a přispívá také ke stabilizaci hladiny glukózy v krvi. U některých jedinců snižuje chuť na sladké. Díky draslíku omezuje zadržování vody v těle.

Zelený čaj: pro zrychlení metabolismu

Zelený čaj je známý především pro vysoký obsah antioxidantů (flavonoidů), které příznivě působí proti rakovině a kardiovaskulárním onemocněním. Další jeho zajímavou vlastností je i ta, že funguje jako silný "spalovač" tuků, což ocení každý, kdo se snaží o snižování tělesné hmotnosti či hladiny tuků v organismu. Látky obsažené v zeleném čaji, urychlují metabolismus a tím zvyšují schopnost organismu spalovat tuky (stejně tak jako i další spalovače).





Mořské ryby: pro krásné vlasy i pokožku

Mořské ryby jsou plnohodnotným zdrojem bílkovin: základních stavebních prvků našeho organismu. Zdravé tuky obsažené v mořských rybách, patří mezi vyzdvihované polynenasycené mastné kyseliny s výrazným vlivem na snižování hladiny cholesterolu. Čím vyšší obsah těchto esenciálních, pro tělo nezbytných mastných kyselin je v dané potravině, tím hodnotnější je tato potravina z výživového hlediska. A to mořské ryby opravdu jsou.

Mimo jiné tyto zdravé tuky napomáhají při premenstruačním syndromu, podporují zdravou kůži a vlasy, napomáhají při prevenci zánětu kloubů, regulují krevní tlak a působí příznivě proti ekzémům a lupénce či stimulují spalování tuků. Mořské ryby jsou zdrojem jódu, který reguluje činnost štítné žlázy, vápníku, často ve stravě chybějícího železa či komplexu vitamínů B.

Quinoa: pro rychlé hojení oparů

Quinoa, neboli Merlík chilský, patří mezi méně známé potraviny. Indiáni plodinu nazývali quinou "matkou všech obilovin" a může nahradit rýži nebo kuskus. Její předností je, že je komplexním zdrojem bílkovin, což ocení hlavně vegetariáni a obsahuje tedy všechny esenciální aminokyseliny, což je u rostlinných zdrojů bílkovin výjimkou. Esenciální aminokyseliny, jakožto stavební látky bílkovin, náš organismus pro své fungování zcela nezbytně potřebuje, ale neumí si je vytvořit sám, proto je musí přijímat ze stravy.

Zajímavý je například vysoký obsah aminokyseliny lysinu, který urychluje hojení oparů a brání jejich dalšímu výskytu. Quinoa je jednou z bezlepkových potravin s vysokým obsahem vlákniny a v každém případě netradiční obměnou každodenního jídelníčku. Zakoupit ji můžete v prodejnách s biopotravinami.

Sušená syrovátka: proti celulitidě

Sušená syrovátka vzniká jako vedlejší produkt při výrobě sýrů nebo tvarohu. Vyniká vysokým obsahem kvalitních bílkovin. Velmi užitečnou je syrovátka i při regulaci funkcí trávicího systému, kdy napomáhá při čištění střev a podporuje tvorbu střevní mikroflóry (v boji proti zácpám). Nápoje či další produkty ze sušené syrovátky obsahují velké množství vitamínů - vitamíny skupiny B, antioxidanty - vitamín E a C a minerálních látek – vápník, hořčík, sodík, draslík a zinek. Například díky vlastnostem hořčíku, který zajišťuje v buňkách dostatečné množství tekutin, je konzumace syrovátky doporučována i při boji s celulitidou.

Sušenou syrovátku však lze využít i k vnějšímu použití, kdy koupele z ní vyhlazují kůži a regulují její pH. Pleťové masky přispívají k vyhlazování vrásek.

Amarant: pro snížení váhy

Amarant, neboli laskavec, je další z potravin přirozeně bez obsahu lepku. Proto je i jeho použití mimořádně vhodné pro pacienty s celiakií či pro malé děti.

Ve srovnání s běžnými cereáliemi obsahuje amarant vysoký obsah bílkovin a má nízký glykemický index, protože téměř neobsahuje jednoduché cukry. Z tohoto důvodu nezpůsobuje jeho konzumace rychlé vyplavování inzulínu a tím napomáhá ke snižování tvorby tukových rezerv. Opět je tedy velmi vhodnou potravinou nejen pro konzumenty s nějakým zdravotním omezením (cukrovka, bezlepková dieta, vysoký krevní tlak apod.), ale rovněž pro každého, kdo se snaží snižovat svou tělesnou hmotnost.

Amarant zajistí organismu dostatek vlákniny, která ve stravě běžné populace obvykle velmi chybí. V neposlední řadě je amarant zdrojem vitamínů a minerálních látek. Trojice-vitamín E, vitamín C a zinek - pomohou při posilování imunity organismu, při prevenci rakoviny. Dále v amarantu najdeme vápník, hořčík, draslík i železo.





Hlíva ústřičná: pro věčné mládí

Hlíva ústřičná, někdy též díky svým vlastnostem nazývána elixír věčného mládí, je dřevokazná houba, jejíž klobouky připomínají tvar ústřice.

Konzumovat ji lze formou potravinových doplňků (sušená v kapslích) či přímo v pokrmech po některé z mnoha kuchyňských úprav. Hlíva ústřičná pozitivně ovlivňuje hladinu cholesterolu, zvyšuje odolnost proti infekcím a posiluje imunitu organismu. Má účinky proti zánětlivým onemocněním, virovým, bakteriálním a plísňovým chorobám, proti hemeroidům, ekzémům, při léčení popálenin. Hlíva obsahuje v malém množství i železo, jód, selen a draslík. V neposlední řadě nelze zapomenout ani na vlákninu, která z těla odstraňuje usazené škodliviny.





Lněné semínko: proti zácpě

Lněné semínko je vhodná náhrada pro každého, kdo jí nerad ryby a další podobné zdroje esenciálních mastných kyselin neboli "zdravých tuků" a nemůže tedy využívat výhod, které s sebou konzumace ryb nese. Olej z lněného semena obsahuje až 50 procent těchto esenciálních mastných kyselin, které jsou důležité pro správnou funkci buněčných membrán.

Tyto mastné kyseliny (omega 3 mastné kyseliny) jsou neocenitelnými pomocníky v boji proti vysoké hladině cholesterolu a pozitivně ovlivňují proces odbourávání tukových rezerv. Velmi příznivě rovněž působí na funkce trávicí soustavy (pomoc při zácpách). Lněná semínka obsahují antioxidant vitamín E a jód, který je nezbytný pro zajištění správné funkce štítné žlázy.