Sedm potravin, které ovlivní váš tělesný odér

„Samotný pot je bez vůně. Jeho prostřednictvím se však z těla vylučují také zbytky léků, vitaminů, močovina, kyselina mléčná, toxiny, soli a další odpadní látky, které už cítit jsou. Stejně tak je výraznější pot nemocného člověka nebo člověka s nadváhou,“ řekl pro iDNES.cz dermatolog Miloš Kravciv z pražského Lékařského domu.



Podle doktora Kravciva je pot také výraznější po konzumaci určitých potravin, po požití drog nebo po kouření cigaret. Také záleží na materiálu, z něhož je nošené oblečení. V umělých materiálech se bakterie více množí než v těch přírodních. V oblečení se pak bakterie a složky potu rozkládají, což vyvolává další zápach.

Magistra Petra Řehořková, zakladatelka kliniky estetické medicíny Petra Clinic, k tomu dodala, že žádná kvalitní studie zatím neprokázala souvislost mezi konzumovanými potravinami a tělesným pachem, prakticky se ale s tímto fenoménem setkáváme dnes a denně. Nejvíce aromatický je v tomto ohledu česnek a o něco méně také cibule, jejichž silice vylučujeme po jídle kůží a hlavně dechem.



„Další zápach způsobují potraviny, které obsahují bílkoviny: tedy maso, mléčné výrobky, vejce. Dále se v podkožním tuku ukládají některé složky aromatického koření, takže to se pak dostává do slin a potu. Naopak mám dobré zkušenosti s mátou peprnou, jejíž konzumace v podobě čaje nebo kapky oleje třikrát denně na jazyk zmírňuje zápach potu,“ řekla Řehořková.

Zajímavé ale je, že u některých lidí určité potraviny způsobí výraznější odér než u jiných. Vysvětlení pro tento jev zatím chybí, odborníci se však domnívají, že to má co do činění s biologií, metabolismem a geny.

A které potraviny tedy dokážou náš tělesný pach ovlivnit?

Červené maso

Milovníky červeného masa lze s nadsázkou poznat na sto honů, a to nejen kvůli tělesné kompozici, ale také díky specifickému zápachu.

Česká studie z roku 2006 porovnala vzorky pachů dvou skupin mužů, z nichž jedni byli jedlíci červeného masa a druzí vegetariáni. Poté tyto vzorky předložili skupině třiceti žen, které měly posoudit a vyhodnotit přitažlivost pachů. Odér vegetariánů připadal ženám znatelně přitažlivější, příjemnější a méně intenzivní než pach jedlíků masa.

Alkohol

Zapáchající dech těsně po konzumaci piva nebo vína je hlavním důkazem toho, že si dotyčný dopřál alkohol. Avšak i po uplynutí nějaké doby a vyčištění zubů lze pijáka odhalit právě kvůli alkoholickému odéru.

Těžko na vás někdo pozná, že jste si před pár hodinami vychutnali sklenku vína, ale pokud jste strávili večer popíjením alkoholu, bude vaše tělo cítit alkoholem po celý následující den, kdy tělo metabolizuje alkohol. Pach bude zřetelný zejména při pocení.

Lidé závislí na alkoholu jsou pak tímto nepříjemným alkoholickým odérem obklopeni neustále.

Česnek

Zápach česneku zná každý z nás, přičemž někomu je příjemný, jinému méně. Sírové složky se uvolní při nakrájení nebo rozdrcení česneku a udrží se ve svém okolí.

Zvláště syrový česnek se projeví nejen na dechu, ale také mírně ovlivní pach potu a moči. Jak uvedl pro server mnn.com profesor chemie Eric Block ze State University of New York, museli byste sníst opravdu hodně česneku na posezení, nebo ho jíst pravidelně, aby byl výrazněji cítit z vašeho potu.

Každopádně ať už se česnekový odér line z vašich úst či těla, nejlepším řešením je donutit lidi okolo vás, aby si také dopřáli pochoutku z česnekem.

Česnekový zápach také pomohou zamaskovat citrusové vůně, vyzkoušet můžete pomerančový nebo citronový esenciální olej.

Kari

Lahodnou chuť a specifickou vůni kari má na svědomí směs několika mocných bylin a koření. Kari mimo jiné obsahuje turmerin a kmín, které mají pozitivní vliv na zdraví.

Zdravotní výhody spolu s delikátní chutí znamenají, že pokrmy připravené na kari z našich kuchyní jen tak nevymizí.

Pokud používáte kari koření při vaření, jistě víte, že vůně kari dokáže na delší dobu zaplnit celý byt. Po konzumaci pokrmu s kari bude příjemná orientální vůně vycházet i z vašich pórů.

Chřest

Tato lahodná a zdravá zelenina neovlivní přímo váš tělesný pach, ale možná jste si už někdy po konzumaci chřestu povšimli zvláštního zápachu moči.

Zápach moči po pokrmu s chřestem by vás od jeho konzumace ale rozhodně neměl odradit, jedná se totiž o delikátní a výživnou zeleninu, která by měla patřit do každého jídelníčku.

Brukvovitá zelenina

Brokolice, zelí a růžičková kapusta rovněž patří do skupiny super zdravých potravin, kterým byste se neměli vyhýbat. Brukvovitá zelenina je plná vlákniny, která zlepšuje trávení a pomáhá ke správné funkci střev, dále obsahuje spoustu vitaminů a minerálů.

Brokolice nebo zelí vás navíc rychle nasytí, takže poté nemáte choutky na další nezdravé pokrmy a nepřejídáte se.

Brukvovitá zelenina však stejně jako česnek vylučuje při rozkládání síru, což může ovlivnit tělesný pach. Jak moc budete cítit po brokolici, záleží především na množství zkonzumované zeleniny.

Cibule

Poslední na našem listu potravin, které ovlivňují tělesný pach, je cibule, která rovněž vylučuje sírové složky.

Zápach potu i dechu po cibuli však lze výrazně snížit, pokud cibuli tepelně upravíte. Někdy se při konzumaci cibule, česneku a dalších potravin, které silně čpí, doporučuje pít hodně vody, což může zápach snížit.