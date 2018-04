Jídlem k produktivitě. Pomůže banán, losos i brokolice

Každý někdy zažil odpolední únavu a úpadek produktivity po tom, co si dal k obědu hamburger nebo kachnu se šesti. Nebo ho v práci zabrzdil klasický „sugar crash“ po odpoledním dortíku. Všechno to souvisí s tím, jak tělo tráví různé potraviny. Těžká, mastná, průmyslově zpracovaná, velmi slaná nebo sladká jídla stráví rychleji; a rychleji je rozloží na glukózu, která je pro mozek zdrojem energie.



Jenže moc velká dávka glukózy mozek zahltí a my se ocitáme na horské dráze, kdy nám mentální energie vystoupá na maximum a pak strmě klesá. Spolu s tím se zhoršují kognitivní funkce, mizí produktivita, motivace, schopnost soustředit se na úkoly i přicházet s novými nápady.

Mozek ovšem energii potřebuje – mozkové buňky jí využijí až dvakrát víc než všechny ostatní buňky v těle. A i když mozek tvoří jen dvě až tři procenta lidského těla, spaluje kolem dvaceti procent kalorií, které přijmeme, uvádí magazín Scientific American.

Co s tím? Vynechávat jídla mozku neprospěje, přejídat se těžkými jídly taky ne. Nejlepší jsou potraviny, které nejsou průmyslově zpracované, tělo je rozkládá déle a pomaleji, takže se energie uvolňuje postupně. Ty, které jsme vybrali, navíc obsahují specifické účinné látky, které mozek krátkodobě i dlouhodobě ocení.

Banán

„Mozek funguje nejlépe, když v krevním oběhu koluje 25 gramů glukózy – asi tolik, kolik je v jednom banánu.“ Známou teorii psychologa a neurovědce Leigha Gibsona z londýnské University of Roehampton (před časem ji citoval magazín LiveScience) zatím nikdo nevyvrátil, pokusy z praxe ji spíše potvrzují. Populární ovoce navíc obsahuje aminokyselinu tryptofan, která pomáhá tvorbě serotoninu, a tak může mít mírně antidepresivní účinek.

Losos

Superhrdina mezi zdravými potravinami je bohatý na omega-3 mastné kyseliny. Ty mimo jiné zlepšují paměť a schopnost učení. Navíc pomáhají i v boji s depresí, schizofrenií, poruchami nálad a demencí, shrnuje Fernando Gómez-Pinilla z Institutu pro výzkum mozku při Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA). Kromě zdravých tuků ryba obsahuje vitaminy skupiny B a železo: i ty jsou klíčové pro paměť, soustředění a racionální myšlení.

Losos k snídani (třeba v omeletě) nebo k obědu je zaručený recept na produktivní den v práci, ale abyste mozkové funkce podpořili na maximum, dopřávejte si ho raději dlouhodobě. Pokud se vám to nedaří, zkuste absenci omega-3 mastných kyselin zmírnit aspoň s pomocí rybího oleje.

Co ještě svědčí mozku hořká čokoláda



vajíčka



zelený čaj



konopná nebo lněná semínka



červená řepa



celer a petržel

hnědá rýže



kokosový olej

ovesné vločky

Vlašské ořechy

Další vynikající zdroj mastných kyselin. Oříšky, které se vzhledem překvapivě podobají lidskému mozku, mu doopravdy prospívají. Obsahují bílkoviny, omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, vitaminy E a B6, což je ideální kombinace pro učení, soustředěnou práci i kreativní myšlení. Podobně jako banány mají relativně vysoký podíl tryptofanu, který přispívá k vylučování serotoninu.

Výhodou vlašských ořechů je, že je můžete přidat téměř kamkoli – do snídaňového müsli i do salátu k večeři, do těstovin, kaší, slaných i sladkých jídel. Pokud je z nějakého důvodu nejíte, dobrou a účinnou náhradou budou například mandle, kešu nebo nesolené arašídy.

Borůvky

Známé „superovoce“ obsahuje antokyany – modré, červené nebo fialové pigmenty, které vědci spojují se zlepšováním kognitivních funkcí. Existuje předpoklad, že zlepšují paměť, koncentraci i schopnost zpracovávat informace a efektivně řešit problémy. Podle loňské zprávy Americké chemické společnosti by dokonce mohly pomáhat v boji s Alzheimerovou chorobou.

Věda ještě čeká na konkrétnější důkazy, ale jíst borůvky často a po celý rok určitě neškodí. Už kvůli jejich prokazatelnému antioxidačnímu účinku, ten je zrovna pro mozek velmi důležitý. Zmražené ovoce je navíc stejně prospěšné jako čerstvé.

Syrová mrkev

V seznamech superpotravin se často neobjevuje, přitom je bohatá na prospěšné živiny všeho druhu. Betakaroten je významný antioxidant, lutein prospívá zdraví očí, vláknina detoxikuje, luteolin by zase mohl zpomalovat stárnutí mozku, zlepšovat koncentraci a paměť. Naznačila to například laboratorní studie, která vyšla v americkém Journal of Nutrition.

Výhodou mrkve je také nízký glykemický index. Glukóza se rozkládá postupně a mozek přiměřeně povzbuzuje v průběhu celého dne. Syrová mrkev je ideální svačinka – jestli vám nechutná samotná, dejte si ji třeba s humusem nebo s jogurtovým dipem.

Avokádo

Není jen módní, je i prospěšné. Je skvělým zdrojem hořčíku a draslíku, dvou minerálů, které jsou pro mozkové funkce zcela zásadní. Při nedostatku draslíku se nám mozek doslova „zamlžuje“, špatně nám to myslí, jsme napjatí a podráždění. Hořčík zase zabraňuje tomu, aby se vylučovalo moc velké množství hormonu kortizolu, takže pomáhá proti stresu a úzkostem.

Kdo jí pestře a vyváženě, nejspíš nedostatkem draslíku ani hořčíku netrpí, ale není od věci si jejich příjem hlídat. Když je potřeba, pomůže kromě avokáda i listová zelenina, hlavně špenát a kadeřávek, citrusy, kiwi nebo chřest. Avokádo pak navíc zlepšuje prokrvení celého těla včetně mozku, což zase oceníte třeba při odpolední únavě v kanceláři.

Brokolice

Méně populární, stejně užitečná: brokolice je vynikajícím zdrojem vitaminu K, který stimuluje mozek a prospívá koncentraci. Podle dva roky starého výzkumu navíc obsahuje látky, jež udržují „hladinku“ acetylcholinu – neurotransmiteru, který je zásadní pro centrální nervový systém. Když se vylučuje v dostatečném množství, udržuje mozek dlouhodobě v kondici, podporuje paměť a řídí například tvorbu dopaminu. Když je ho naopak málo, hrozí nám onemocnění, jako je Alzheimerova choroba.