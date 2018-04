Potratů je nejméně v historii

Návrh příslušného zákona předloží hned po referendu do Evropské unie.

MF DNES získala podrobné statistiky, ze kterých vyplývá, že na potrat chodí nejčastěji ženy mezi pětadvaceti a devětadvaceti lety. Jsou vdané a už dvě děti porodily. A také mají nižší vzdělání. To jim třeba znemožňuje získat správné informace o antikoncepci nebo si ji prostě nechtějí kupovat.

Nejvíce potratů je v severozápadních Čechách a dále ve velkých městech, především v Praze. "V městech to souvisí s anonymitou a snazším utajením, lidé tu žijí nevázaněji. V severních Čechách je více žen se základním vzděláním. Nakolik se na vyšším počtu podílí i prostituce, nevíme," říká Jitka Rychtaříková z katedry demografie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity.

Kritici poslanců Kasala, Karase a Plevy si myslí, že jejich návrh nemůže projít. Za jediné řešení považují osvětu a účinnou antikoncepci.

Potraty nikdo nechce. Ale co s nimi?

Interrupce bývají označovány za nejkontroverznější výdobytek moderní doby. Jakmile bude po referendu o EU, navrhnou poslanci jejich trestní postih.

Do dvou týdnů předloží poslanci Jan Kasal, Jiří Karas a Petr Pleva návrh zákona, který má de facto zakázat interrupce. Lékařům by za ně hrozilo až pět let vězení. Je to vůbec první téměř hotový návrh na jejich zákaz po téměř padesáti letech. Právě v roce 1957 totiž zákon potraty v tehdejším Československu povolil.

Návrh trojice poslanců z KDU-ČSL a ODS přichází v době, kdy se počet potratů v zemi ocitl na historickém minimu od dob, kdy je evidují statistiky. V roce 1988 jich bylo přes 110 tisíc (dosud nejvíce), loni 28 850 (dosud nejméně). Potratů je dnes dokonce v průměru dvakrát méně než v dobách, kdy ženám ještě musela potrat povolovat interrupční komise.

Podle lékařů je to zásluha antikoncepce. Farmaceutické firmy s ní vtrhly na český trh počátkem 90. let, dnes užívá spolehlivou ochranu třetina žen. "Jsme zářným příkladem toho, jak lze při naprosto liberálních poměrech dramaticky snížit potraty," tvrdí Radim Uzel ze Společnosti pro plánování rodičovství.

Neoficiální pilulka

Zatímco v etické rovině bývá potrat označován za "zabití nenarozené bytosti", z medicínského hlediska je to relativně jednoduchý gynekologický výkon, který na klinikách obvykle dělají ti mladší lékaři.

Nejčastější metodou je miniinterrupce, při níž lékař odsaje obsah dělohy. Existuje i jiná možnost: spolknutí pilulky, jež vyvolá potrat. V Česku není registrována, podle informací MF DNES přesto existují ojedinělé ordinace, kde ji lze sehnat. Obvykle si je žádají cizinky. Takováto interrupce se pak samozřejmě nedostane do statistik.

Předseda gynekologicko-porodnické společnosti Vladimír Dvořák připustil: "Nemohu to vyloučit, ale rozhodně to není rutinní záležitost, spíš raritní případy. Liberální zákony totiž nikoho nenutí k hledání bočních cestiček."

Celkem jednoduché kličky

Opačně řečeno: zákazy k hledání kliček svádějí. "Medicína zná cesty, jak zákaz obejít," potvrzuje gynekolog Pavel Čepický. Lékaři popisují, že lze například fingovat důvody k vyprázdnění dělohy: diagnostikovat oplodněná vejce, která však neobsahují plod a jsou odsouzena k potratu.

Totéž platí pro průkaz mrtvého plodu. Zpětně už není možno prokázat, zda diagnóza byla správná. O interrupci nejde, plod prostě není přítomen. Když lékař zapíše, že žena krvácí a že na ultrazvukovém vyšetření není živý plod, je dokonce povinen neodkladně dělohu vyprázdnit.

Zpětně už nikdo nedokáže zpochybnit ani krvácení, ani výsledek ultrazvuku. Samozřejmě to nesmí lékař dělat moc často, aby nebyl podezřelý - a také si za to od ženy v tíživé situaci nechá dobře zaplatit.

Demografka Jitka Rychtaříková říká: "Nejčastěji chodí na potrat vdané ženy, které mají dvě děti. Ale v některých oblastech, táhne se to jižními Čechami a částmi Moravy, je více potratů u nevdaných. Patrně proto, že je tam hanba mít nemanželské dítě. To nutí ženy k potratům."

Čepický dodává: "Nikdo, ani já, nepodporuje potraty. Ale kriminalizace je nikde na světě nevyřešila. Ceaušescu v Rumunsku to skutečně zkusil. Ačkoli zakázal interrupce i antikoncepci, porodnost zůstala beze změny. Kam se gravidity ztratily? To se ukázalo na rostoucím počtu úmrtí následkem závažných komplikací takzvaně spontánních potratů."

Zemřeš, doktore!

Lékaři nedělají potraty rádi z celé řady důvodů. Renomovaný gynekolog, který si z obav o svou bezpečnost nepřál být jmenován, obdržel výhrůžný dopis, který rovnou předal policii a který ukázal i MF DNES. Stálo v něm: "Jestli vaše klinika dělá potraty, tak jste s tím právě skončili. Pokud to nepůjde po dobrém, půjde to po zlém. Zarazím vám to a vůbec se s vámi nebudu bavit."

Autor se podepsal jako "Muž boží". Lékař však tvrdí: "Není to legrace. Ale proč viní lékaře, že dělají něco, co od nich chce společnost?" Před deseti lety se uvolnila možnost, aby lékaři, kteří potraty dělat nechtějí, je také dělat nemuseli. "Na naší klinice toho v tuto chvíli využívají tři lékařky a jeden lékař," sdělil brněnský gynekolog a porodník Vít Unzeitig.

"Ten výkon není příjemný, co si budeme vykládat. Dokud jsem neměl děti, nepřipouštěl jsem si to. Pak se mi narodilo první dítě a dnes jsem rád, že potraty nedělám. Snažil jsem se je mnoha ženám rozmlouvat. Byly to i otřesné případy, kdy je manžel bil i s dítětem a ony se bály, že bude bít i to druhé. Jiné byly příliš mladé a rodiče je chtěli vydědit. Několik jsem jich přemluvil pro adopci. Ty ostatní ale neodsuzuji a mám pro ně pochopení," dodal.