Potratová pilulka rozděluje veřejnost. Lékaři tvrdí, že je šetrnější

Podle nemalé skupiny odpůrců potratu nemá malý bílý prášek v Česku co dělat. Někteří se dokonce obrátili na ministra zdravotnictví Leoše Hegera.

"Vážený pane ministře, v současné době probíhá schvalovací proces potratového přípravku RU-486. Vím, že vaše ministerstvo nemá přímou pravomoc zasahovat do práce Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ale vím také, že má dostatek nástrojů, jak nedopustit schválení RU-486," napsala ministrovi i médiím například Danuše Chadimová z Nižboru. "RU-486 je přípravek určený výhradně k usmrcování dětí před narozením a jako takový nemůže přinést nikomu nic dobrého."

O neschválení potratové pilulky na český trh usiluje i Ivana Vašků z Tetína. "Důvodem mého nesouhlasu není primárně nesouhlas s potraty, dovedu pochopit nutnost interrupce třeba v případě, že lékaři diagnostikují deficit základních životních orgánů plodu, tzn. vady neslučitelné se životem," říká osmatřicetiletá matka čtyř dětí. Na druhou stranu je ale proti "automatické indikaci k potratu".

"Sama jsem byla před patnácti lety postavena před rozhodnutí ´potrat, či život´ prvního dítěte, když prenatálně lékaři diagnostikovali vrozenou srdeční vadu - chybějící chlopeň a doporučili okamžitý potrat. Vzhledem k tomu, že se nám těhotenství podařilo po roce a stáli jsme o to, aby se naše dítě narodilo, žádali jsme o další informace. Lékaři z pražského Motola nás ubezpečili, že vada je operovatelná. Po narození, v roce a ve dvou letech syna operovali. Vloni provedli ještě jeden zákrok a nyní je schopen fungovat jako zdravý, dobře se učí, rád sportuje, na klavír hraje jazz a má silně vyvinutou empatii," vysvětluje svůj negativní postoj k léku Ivana Vašků.

Potrat je v České republice na přání ženy možný pouze do dvanáctého týdne těhotenství. Později už se provádí jen ze zdravotních důvodů.

"Nechceme to dnes moc slyšet, ale potrat je prostě zabití počínajícího života a je potřeba si zvážit, zda si to vezmu na odpovědnost. Ráda bych se tak připojila k protestu proti volně prodejné potratové pilulce," dodala Vašků.

Pouze na předpis

Podle oslovených lékařů by ale pilulka rozhodně neměla patřit mezi volně dostupné léky. Její použití by mělo být za stejných podmínek jako doposud chirurgicky prováděné interrupce. "To znamená, že by byla dostupná jen v nemocnicích po vyšetření lékařem. Ne že si ji žena jen tak koupí v lékárně a sama naordinuje," řekl v MF Dnes olomoucký gynekolog Jaroslav Imrych.

Obdobně hovoří i Jan Šulc, vedoucí lékař z Centra reprodukční medicíny GEST. "Žena nemůže pilulku užít sama. Příprava užití je proto prakticky identická s klasickou interrupcí – klíčové je vyšetření pomocí ultrazvuku s určením stáří těhotenství," řekl iDNES.cz Šulc.

A také doktorka Eva Žižkovská z kliniky Medicon hovoří o tom, že "před použitím pilulky je nutno znát zdravotní stav ženy" včetně gynekologického vyšetření. Jenže na to některé ženy nechtějí čekat a objednávají si "zázračnou" pilulku přes internet ze zahraničí (více zde).

Oslovení gynekologové se zároveň přiklánějí k názoru, že potratová pilulka je pro ženu lepší než tradiční chirurgický zákrok. "Potrat je u nás povolený už desítky let a pilulka je jen alternativou k chirurgickému zákroku, a navíc šetrnější pro ženu," řekl v nedávném rozhovoru pro MF Dnes gynekolog Aleš Roztočil, který vede gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Jihlavě a zároveň jako poslanec sedí ve zdravotním výboru Poslanecké sněmovny.

Kolegové jeho slova víceméně potvrzují, i když doktor Šulc je opatrnější.

"Rizika klasické interrupce i užití RU-486 jsou velmi malá. Jde ale podle mne o statisticky nevýznamný rozdíl," konstatoval Šulc. Připomněl, že "pilulkový" potrat je třeba obvykle provést do 7. týdne těhotenství.

"Pilulka RU-486 přeruší svým antiprogesteronovým účinkem cévní spojení zárodku uhnízděného v děloze, čímž odumře a následně se vypudí z dělohy. Potrat pak vypadá jako silnější menstruační krvácení," popsala doktorka Žižkovská. Doporučuje do 48 hodin podat tabletu prostaglandinu, aby došlo k úplnému vypuzení.

Počet potratů v Česku neustále klesá. V loňském roce podstoupilo umělé přerušení těhotenství asi 24 tisíc žen.

"Bez následného podání prostaglandinu nastane samovolný potrat pouze u 50 až 86 procent žen," dodala Žižkovská.

S rizikem musíte počítat

Použití pilulky není zcela bez rizika, stejně jako je tomu u klasické interrupce nebo třeba u hormonálních léků. "Může dojít ke krvácení nebo neúspěchu – obojí vede k nutnosti operačního zákroku. Jiné komplikace, jako například infekce, jsou velmi vzácné. Vedlejší celkové příznaky jako bolesti hlavy nebo nevolnost bývají zaviněny prostaglandiny," sdělil Jan Šulc z Centra reprodukční medicíny.

Před pár dny povolilo potratové pilulky Slovensko, a to přes protesty katolické církve. Dva druhy přípravků - medabon a mifegyne - budou jen na lékařský předpis.

Kromě Slovenska jsou potratové pilulky povoleny také ve Francii, Německu, Švédsku, Velké Británii či Spojených státech. A proč ne v Česku?

"Pilulka podle mého názoru nebyla zatím povolena proto, že by gynekologové ztratili kontrolu nad zdravotním stavem ženy. S pilulkami nejsou u nás dostatečné zkušenosti a chybí i patřičné legislativní předpisy," soudí doktorka Eva Žižkovská.

Gynekolog Roztočil zase uvedl, že nikde v zahraničí, kde již byla pilulka povolena, se nepotvrdilo, že by ji ženy začaly zneužívat a počet potratů by vzrostl. "Ve světě se používá dvacet let. Všechny studie, které znám, říkají, že je bezpečnější než běžný potrat," dodal v rozhovoru pro MF Dnes.

